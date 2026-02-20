Diễn biến mới vụ dùng ô tô chắn ngõ, thách thức 'phạt 100 triệu' ở Hà Tĩnh

Làm việc với cơ quan Công an, người đàn ông đã thừa nhận hành vi của mình là sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã mời anh N.V.L (31 tuổi) và chị Đ.T.H (cùng trú Hà Tĩnh) - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx lên làm việc.

Theo đó, anh L. là người có lời lẽ thách thức không chịu di chuyển ô tô phía trước 38A-612.xx để xe người khác đi chúc Tết di chuyển, còn điều thêm xe 38A-258.xx lên “khoá đuôi” phía sau.

Trong quá trình làm việc,anh L và chị H đã nhận thức hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế N.V.L làm việc với cơ quan Công an.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, trưa mùng 2 Tết Nguyên đán (18/2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ô tô con biển số 38A-577.xx bị 2 xe chặn trước, sau không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Theo chủ xe là anh P.A.T (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy một ô tô Toyota màu trắng, biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển tiếp.

Anh T. tìm cách liên hệ chủ xe nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ phương tiện. Khi được đề nghị di chuyển xe vào sát lề để các phương tiện khác lưu thông, người này cho rằng khu vực được phép đỗ xe và không đồng ý di chuyển.

Theo phản ánh, sau đó người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford ra dừng ngay phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị “kẹp” hai đầu. Người này khóa cửa rời đi, buộc anh T. phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt ghi nhận, xử lý. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời xe chắn phía trước để anh T. đưa phương tiện ra khỏi ngõ. Theo anh T, xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trần Phú tiếp tục xác minh, làm rõ.

