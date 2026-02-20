Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Diễn biến mới vụ dùng ô tô chắn ngõ, thách thức 'phạt 100 triệu' ở Hà Tĩnh

Làm việc với cơ quan Công an, người đàn ông đã thừa nhận hành vi của mình là sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Hạo Nhiên

Ngày 20/2, thông tin từ Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã mời anh N.V.L (31 tuổi) và chị Đ.T.H (cùng trú Hà Tĩnh) - chủ xe ô tô mang BKS 38A-612.xx lên làm việc.

Theo đó, anh L. là người có lời lẽ thách thức không chịu di chuyển ô tô phía trước 38A-612.xx để xe người khác đi chúc Tết di chuyển, còn điều thêm xe 38A-258.xx lên “khoá đuôi” phía sau.

Trong quá trình làm việc,anh L và chị H đã nhận thức hành vi của mình là sai và thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

phat-100-trieu-7155-6819.jpg
Tài xế N.V.L làm việc với cơ quan Công an.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, trưa mùng 2 Tết Nguyên đán (18/2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ô tô con biển số 38A-577.xx bị 2 xe chặn trước, sau không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Theo chủ xe là anh P.A.T (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy một ô tô Toyota màu trắng, biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển tiếp.

Anh T. tìm cách liên hệ chủ xe nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ phương tiện. Khi được đề nghị di chuyển xe vào sát lề để các phương tiện khác lưu thông, người này cho rằng khu vực được phép đỗ xe và không đồng ý di chuyển.

a-cong-an-319-439.jpg
Người đàn ông chắn xe ngang đường còn khoe có nhiều bạn Công an

Theo phản ánh, sau đó người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford ra dừng ngay phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị “kẹp” hai đầu. Người này khóa cửa rời đi, buộc anh T. phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt ghi nhận, xử lý. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời xe chắn phía trước để anh T. đưa phương tiện ra khỏi ngõ. Theo anh T, xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trần Phú tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video người đàn ông đỗ xe chắn ngang đường.

(Nguồn: MXH)
#Công an phường Trần Phú #Hà Tĩnh #tài xế #chắn xe #ngang đường #thách thức

Bài liên quan

Xã hội

Ô tô tải bất ngờ bốc cháy khi chạy qua đèo Khánh Lê ở Khánh Hòa

Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa), một xe tải bất ngờ bốc cháy. Tài xế kịp thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm.

Trưa 19/2, ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 27C, hướng Khánh Hòa đi Lâm Đồng. Khi đến đèo Khánh Lê (địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

7.png
Xe tải cháy dữ dội khi qua đèo Khánh Lê. Ảnh: N.X
Xem chi tiết

Xã hội

Người đàn ông chắn xe ngang đường còn khoe có nhiều bạn Công an

Nam tài xế đỗ xe giữa ngõ nhỏ, khi được đề nghị đỗ xe gọn lại, người này không thực hiện mà còn điều thêm một ô tô khác đến khóa đuôi, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, vào lúc 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) điều khiển ô tô chở bố mẹ đến nhà ông bà ngoại ở đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (Hà Tĩnh) để chúc Tết.

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh A.T. phát hiện một ô tô màu trắng BKS 38A-612.XX đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát giao thông tập trung xử lý vi phạm cuối kỳ nghỉ Tết

Trong các ngày từ 20 - 22/2, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách.

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết (từ mùng 4 đến mùng 6), lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách, gồm: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.

636987305-935440205485965-4873082763093502170-n.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới