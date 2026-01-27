Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn ở Thái Nguyên

Sau khị bị truy tố, xét xử với án phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, đối tượng Mông Ngọc Văn đã trốn thi hành án.

Gia Đạt

Ngày 27/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh vừa vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn.

capture-9713.png
Đối tượng Mông Ngọc Văn ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn.

Đối tượng là Mông Ngọc Văn, sinh năm 2006, trú tại xóm Làng Hỏa, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên, bị truy nã về tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Sau khị bị truy tố, xét xử với án phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng, đối tượng đã trốn thi hành án nên bị truy nã theo quyết định truy nã ngày 13/9/2024 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã vận động thành công đối tượng và dẫn giải về tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
