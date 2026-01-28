Suýt mất 250 triệu đồng vì bẫy lừa đảo được tặng quà

Một người phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh suýt mất 250 triệu đồng vì nhận được thông báo có quà tặng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân, thông báo có quà tặng, gồm: túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng, yêu cầu người nhận phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.

Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Tin lời dụ dỗ, bà N.T.T (SN 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân để chuyển cho các đối tượng.

Nhận được thông tin, Công an xã Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tuyên truyền, giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo, kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả lại số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

