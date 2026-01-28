Hà Nội

Xã hội

Suýt mất 250 triệu đồng vì bẫy lừa đảo được tặng quà

Một người phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh suýt mất 250 triệu đồng vì nhận được thông báo có quà tặng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân, thông báo có quà tặng, gồm: túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng, yêu cầu người nhận phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.

6979bdb6179c0.jpg
Lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Tin lời dụ dỗ, bà N.T.T (SN 1968, trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh) đã vay 200 triệu đồng tại ngân hàng và chuẩn bị thêm 50 triệu đồng tiền cá nhân để chuyển cho các đối tượng.

Nhận được thông tin, Công an xã Sơn Tây đã nhanh chóng có mặt tuyên truyền, giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo, kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền. Đồng thời, phối hợp Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả lại số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
Xã hội

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội

Lào Cai bắt đối tượng vờ bán thiết bị điện tử qua mạng để lừa đảo

Đoàn sử dụng Facebook đăng bài bán máy ảnh, máy tính xách tay, rồi yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Đoàn (sinh năm 2000, trú tại tổ 9, ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Công an xã Phong Dụ Hạ (Lào Cai) tiếp nhận tố giác của anh T.A.M (trú tại xã Phong Dụ Hạ) về việc mua hàng qua mạng bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phong Dụ Hạ tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng nghi vấn là Trần Thanh Đoàn.

Xã hội

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán

Khi sang đến nơi, nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo quy luật, hằng năm vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán là lúc nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

capture.png
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương)
