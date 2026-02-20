Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 2 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả trên mạng

Hoàng Thị Liên mua nguyên liệu, tem nhãn của đối tượng Nguyễn Thị Trang để đóng gói hàng giảh cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.

Gia Đạt

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Liên (sinh năm 1994; trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993; trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

capture.png
Bị can Nguyễn Thị Trang tại Cơ quan Công an.

Trước đó, thực hiện kế hoạch Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán năm 2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tài khoản facebook “Baloxinh” có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngày 21/2/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ tại cửa hàng "Balo xinh" thuộc phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn khi đang đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô: thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... dán nhãn mác in tên các cơ sở sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và nguyên liệu, tem, nhãn mác, công cụ đóng gói, toàn bộ hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá hàng hoá hơn 100 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, xác định Hoàng Thị Liên mua nguyên liệu, tem nhãn của đối tượng Nguyễn Thị Trang để đóng gói hàng giả bán dịp Tết nguyên đán năm 2026, đã bán cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm. Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, khi phát hiện các loại hàng hoá không đảm bảo hoặc nghi vấn giả nơi sản xuất, kinh doanh thì cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để làm rõ, xử lý.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
