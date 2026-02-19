Hà Nội

Ghé thăm hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới

Thế giới

Ghé thăm hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới

Santa Cruz del Islote, thuộc quần đảo San Bernardo của Colombia, được biết đến là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới.

An An (Theo Oddity Central)
Trang Oddity Central đưa tin, theo số liệu chính thức, Santa Cruz del Islote chỉ có diện tích 0,012 km² và dân số khoảng 1.200 người, khiến nó trở thành hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Ảnh: OC.
Trang Oddity Central đưa tin, theo số liệu chính thức, Santa Cruz del Islote chỉ có diện tích 0,012 km² và dân số khoảng 1.200 người, khiến nó trở thành hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Ảnh: OC.
Hòn đảo có mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới này không có người ở cho đến thế kỷ 19, khi những ngư dân người Colombia gốc Phi bắt đầu đến San Bernardo để đánh bắt cá. Ảnh: OC.
Hòn đảo có mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới này không có người ở cho đến thế kỷ 19, khi những ngư dân người Colombia gốc Phi bắt đầu đến San Bernardo để đánh bắt cá. Ảnh: OC.
Santa Cruz del Islote giúp các ngư dân có thể ở ngoài khơi và đánh bắt cá trong thời gian dài hơn, và họ dần dần bắt đầu định cư tại đây. Trong vài thế kỷ tiếp theo, cộng đồng này phát triển đều đặn cho đến khi trở nên chật chội như ngày nay. Ảnh: Wikipedia.
Santa Cruz del Islote giúp các ngư dân có thể ở ngoài khơi và đánh bắt cá trong thời gian dài hơn, và họ dần dần bắt đầu định cư tại đây. Trong vài thế kỷ tiếp theo, cộng đồng này phát triển đều đặn cho đến khi trở nên chật chội như ngày nay. Ảnh: Wikipedia.
Santa Cruz del Islote có khoảng 115 ngôi nhà nhưng nhiều gia đình đã phải cho xây dựng thêm tầng cao. Ảnh: Wikipedia.
Santa Cruz del Islote có khoảng 115 ngôi nhà nhưng nhiều gia đình đã phải cho xây dựng thêm tầng cao. Ảnh: Wikipedia.
Thiếu không gian và vấn đề an toàn của những ngôi nhà chồng tầng này là hai mối lo ngại chính về tương lai của hòn đảo. Ảnh: ©El Universal.
Thiếu không gian và vấn đề an toàn của những ngôi nhà chồng tầng này là hai mối lo ngại chính về tương lai của hòn đảo. Ảnh: ©El Universal.
Khi danh tiếng của Santa Cruz del Islote là hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất thế giới ngày càng lan rộng, khách du lịch bắt đầu đổ xô đến đây để tận mắt chứng kiến ​​vùng đất độc đáo này. Ảnh: Reddit.
Khi danh tiếng của Santa Cruz del Islote là hòn đảo có mật độ dân cư cao nhất thế giới ngày càng lan rộng, khách du lịch bắt đầu đổ xô đến đây để tận mắt chứng kiến ​​vùng đất độc đáo này. Ảnh: Reddit.
Dù chật chội, người dân Santa Cruz del Islote lại không muốn chuyển đi. Họ cho biết, ở đây không có tội phạm và tai nạn giao thông,...mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho cư dân. Ảnh: Mybestplace.
Dù chật chội, người dân Santa Cruz del Islote lại không muốn chuyển đi. Họ cho biết, ở đây không có tội phạm và tai nạn giao thông,...mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho cư dân. Ảnh: Mybestplace.
An An (Theo Oddity Central)
