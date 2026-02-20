Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Bí quyết làm khô bò nguyên miếng chuẩn vị, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon

Không cần mua ngoài tiệm, bạn vẫn có thể tự làm khô bò nguyên miếng tại nhà với công thức đơn giản, vị đậm đà, thơm mềm, ăn vặt hay đãi khách đều ngon.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không cần quá cầu kỳ hay nguyên liệu khó tìm, khô bò nguyên miếng hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại gian bếp gia đình. Chỉ cần chọn phần thịt phù hợp, ướp đúng tỷ lệ gia vị và sấy đúng cách, bạn sẽ có thành phẩm thơm nức, mềm dai vừa phải, vị đậm đà không thua kém ngoài hàng.

kho-bo1.jpg
Ảnh BHX

Tự làm tại nhà không chỉ giúp kiểm soát chất lượng mà còn điều chỉnh độ cay, ngọt theo khẩu vị, phù hợp để ăn vặt, đãi khách hay dùng dần mỗi khi thèm.

Chuẩn bị nguyên liệu

1kg thịt mông bò (chọn phần thớ dài)

Sốt ướp khô bò pha sẵn

Ớt bột (gia giảm tùy khẩu vị)

Sả băm (tùy chọn)

Trong trường hợp không có sốt pha sẵn, bạn có thể tự phối gia vị từ ngũ vị hương, dầu hào, gia vị bò kho, mật mía, nước mắm, ớt bột Hàn Quốc, sa tế, sả, gừng và tỏi băm. Công thức này giúp miếng bò dậy mùi thơm đặc trưng, vị cay ngọt hài hòa.

kho-bo.jpg
Ảnh BHX

Bí quyết để khô bò ngon đúng điệu

Chọn thịt là bước quan trọng nhất

Thịt ngon thường có màu đỏ tươi, thớ rõ ràng và độ đàn hồi tốt khi ấn nhẹ. Tránh chọn thịt tái xanh, có mùi lạ hoặc bề mặt nhão.

Sau khi rửa sạch và để ráo, thái thịt thành miếng bản lớn theo chiều dọc thớ. Cắt đúng thớ sẽ giúp miếng khô bò sau khi hoàn thành có thể xé sợi dài, đẹp mắt và không bị bở vụn.

Ướp thịt đủ thời gian để thấm vị

Cho thịt vào tô lớn, trộn đều cùng sốt ướp và các gia vị bổ sung. Nên đeo găng tay và bóp nhẹ để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt.

Thời gian ướp tối thiểu 6 tiếng, lý tưởng nhất là qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Thịt càng thấm kỹ, thành phẩm càng đậm đà và dậy mùi.

kho-bo2.jpg
Ảnh vigift

Làm khô đúng cách để thịt dai mềm

Bạn có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau:

Đảo trên bếp

Cho toàn bộ thịt đã ướp vào chảo, đun lửa nhỏ. Đảo đều tay để nước sốt cạn dần và bám đều quanh miếng thịt. Quá trình này cần sự kiên nhẫn vì lửa lớn dễ làm cháy cạnh bên ngoài trong khi bên trong chưa khô.

Sấy bằng nồi chiên không dầu

Xếp thịt lên khay, không chồng lên nhau. Sấy ở mức 100–120°C trong khoảng 2 tiếng. Cứ 15–20 phút lật mặt một lần để miếng bò khô đều. Phương pháp này giúp kiểm soát nhiệt tốt và ít phải canh bếp.

kho-bo3.jpg
Ảnh Bluestone

Khô bò ngon sẽ có màu nâu đỏ hấp dẫn, bề mặt khô ráo nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm dai. Khi xé ra, sợi thịt tơi, thơm mùi sả và gia vị, vị cay nhẹ lan nơi đầu lưỡi.

Sau khi nguội hẳn, cho vào hũ kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Vì không dùng chất bảo quản, bạn nên sử dụng trong thời gian hợp lý để giữ trọn hương vị.

#Cách làm khô bò nguyên miếng tại nhà #Chọn và sơ chế thịt bò đúng cách #Phương pháp sấy khô bò hiệu quả #Bảo quản khô bò tự làm #Mẹo làm khô bò dai ngon

Bài liên quan

Đời sống

Cách làm khô gà lá chanh tại nhà đơn giản, chuẩn vị

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn có thể tự chế biến khô gà lá chanh mềm thơm, thích hợp cho ngày Tết hoặc làm quà biếu ý nghĩa.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, nhiều gia đình đã bắt đầu chuẩn bị sớm những món ăn quen thuộc để dùng dần trong dịp lễ. Bên cạnh mâm cỗ truyền thống, các món khô ngày càng được ưa chuộng bởi tiện lợi, dễ bảo quản và phù hợp để đãi khách, nhâm nhi trong những ngày sum họp.

kho-ga1.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đời sống

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo đẹp mắt của bà nội trợ đảm

Ngày 23 tháng Chạp, nhiều gia đình Việt chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo tươm tất, hài hòa, gửi gắm ước mong bình an và mở đầu cho mùa Tết sum vầy.

392828f764eaeab4b3fb.jpg
Cúng ông Công ông Táo là nghi lễ quen thuộc của người Việt mỗi dịp 23 tháng Chạp, đánh dấu thời khắc tiễn Táo quân về chầu trời, khép lại một năm cũ và mở ra mùa Tết sum vầy. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc chuẩn bị mâm cỗ cúng còn là cách để các gia đình gìn giữ nếp nhà, nuôi dưỡng sự gắn kết và gửi gắm mong ước về một năm mới an yên, đủ đầy. Ảnh Internet
713d0a4f4652c80c9143.jpg
Năm nay, ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ ba (10/2 dương lịch). Dù bận rộn với công việc cuối năm, nhiều gia đình vẫn dành thời gian chăm chút cho mâm cỗ cúng sao cho tươm tất, hài hòa mà không quá cầu kỳ. Thực tế, mâm cỗ cúng ông Công ông Táo không nhất thiết phải nhiều món hay phô trương, quan trọng là phù hợp điều kiện từng gia đình và thể hiện sự thành tâm. Dưới đây là một số gợi ý mâm cỗ cúng đẹp mắt, vừa dễ làm. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Đời sống

Cách làm bánh chưng chay xanh mướt, béo ngậy cho ngày Tết

Tết Nguyên đán 2026 cận kề, bánh chưng chay trở thành lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích nhờ hương vị thanh đạm, dễ ăn nhưng vẫn giữ trọn hồn Tết cổ truyền.

Khi Tết đến xuân về, hình ảnh nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm đã trở thành ký ức thân thương của nhiều gia đình Việt. Bên cạnh bánh chưng nhân thịt truyền thống, những năm gần đây, bánh chưng chay ngày càng được ưa chuộng bởi sự nhẹ bụng, tinh tế, phù hợp với mâm cỗ cúng và xu hướng ăn uống lành mạnh. Không cần thịt mỡ, bánh chưng chay vẫn “ghi điểm” nhờ vị bùi của đậu xanh, mùi thơm của nấm và độ dẻo rền đặc trưng của nếp cái hoa vàng.

banh-chung-chay.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.

Bí quyết chi tiêu ngày Tết hợp lý

Bí quyết chi tiêu ngày Tết hợp lý

Tết đủ đầy không đồng nghĩa với tiêu tiền nhiều. Biết cân đối ngân sách, ưu tiên giá trị thiết thực giúp gia đình đón xuân thoải mái, không áp lực chi tiêu.