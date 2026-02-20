Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thời tiết ngày 20/2 Bắc Bộ sương mù rải rác, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Theo dự báo, Miền Bắc sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng ấm; trời rét về đêm và sáng. Miền Trung mưa rào rải rác. Nam Bộ nắng nóng.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi phía Bắc trong sáng 20/2 có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt tại khu vực vùng cao.

1-4880.jpg
Ảnh minh họa.

Các tỉnh từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân, đi lại dịp đầu năm mới. Các khu vực còn lại trên cả nước đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ, nền nhiệt tăng cao vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Trên biển, tại trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 20/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2-4m. Đêm gió có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 21/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,5-3,5m; biển động, sau đó giảm dần.

Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Người dân các khu vực có mưa, rét và gió mạnh cần sắp xếp lịch trình phù hợp trong những ngày nghỉ Tết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm rời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#thời tiết #Bắc Bộ #Nam Bộ #mưa rào #nắng nóng #dự báo thời tiết

Bài liên quan

Xã hội

Dự báo thời tiết mùng 3 - 6 Tết: Miền Bắc rét, Nam Bộ trời nắng

Từ ngày 20 - 22/2 (tức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết), dự báo thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết miền Bắc từ hôm nay mùng 3 đến mùng 6 Tết chia làm 2 thời kỳ. Trong hôm nay 19/2, miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, khu vực Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Không khí lạnh vẫn chưa suy yếu, các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 19 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 24 - 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 19/2 (mùng 3 Tết), miền Bắc mưa rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Mùng 3 Tết Nguyên đán, trong khi Miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét với mưa nhỏ rải rác, thì miền Nam nắng nóng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), không khí lạnh duy trì ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc, gây mưa rải rác một vài nơi, trời rét.

image.jpg
Thời tiết lạnh ảnh hưởng đến các hoạt động du xuân của người dân. Ảnh Fanpage chùa Quán Sứ
Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 29 Tết, miền Bắc đón không khí lạnh, đêm Giao thừa có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết ngày 29 Tết, hầu khắp các vùng trên cả nước tiếp tục có nắng, trong đó miền Bắc sáng sớm vẫn có sương mù, đêm Giao thừa có thể mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/2 (29 Tết), đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Riêng thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất 27°C; đêm và sáng trời lạnh. Thời tiết đêm Giao thừa, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19°C.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19–22°C.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới