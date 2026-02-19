Hà Nội

Chạm trán hổ khi đi đường, người đàn ông xử lý cực khôn ngoan

Cư dân mạng hết lời khen ngợi người lái xe máy, khi một con hổ bất ngờ xuất hiện trước mặt, anh ấy đã thể hiện sự thận trọng và chờ cho con hổ đi qua.

Trường Hân dịch

Ngay cả những người dũng cảm nhất cũng sợ hãi khi nhìn thấy hổ. Nhưng có rất nhiều người đã học được cách tôn trọng những kẻ săn mồi trong rừng.

Một video về một người như vậy đang lan truyền trên mạng xã hội, người đã dừng xe máy thay vì bỏ chạy khi thấy một con hổ băng qua đường. Video này được đăng tải trên X bởi @paragenetics và kể về cách một người đi xe máy đã hành động khôn ngoan khi nhìn thấy kẻ săn mồi trong rừng. Được biết, bài đăng này đã nhận được hơn 18 nghìn lượt xem và hàng trăm lượt thích, thông tin trên India Times.

Video: @paragenetics / X

Trong video lan truyền trên mạng, một con hổ hung dữ xuất hiện từ khu rừng để băng qua đường. Ngay lúc đó, một người đi xe máy đến. Thay vì bỏ chạy, anh ta đã hành động một cách khôn ngoan. Khi nhìn thấy con hổ, anh dừng lại cách đó vài bước chân, và khi con hổ tiến về phía trước để băng qua đường, người đàn ông từ từ đẩy xe máy lùi lại. Người đăng tải video cho rằng người đi xe máy đã làm đúng trong tình huống đó.

Đăng tải video này, @paragenetics giải thích: " Đây không chỉ là tự vệ, mà còn là một ví dụ về việc tôn trọng ranh giới của động vật. Khi đối mặt với kẻ săn mồi, giữ khoảng cách là cách tiếp cận tốt nhất. Người đi xe máy này đã làm như vậy, kiềm chế hành động của mình và cho con hổ không gian riêng. Sự khôn ngoan của anh ấy rất cần thiết không chỉ cho sự an toàn của chính anh ấy mà còn để duy trì sự bình yên cho con hổ. Sự việc này nhắc nhở chúng ta rằng rừng không chỉ thuộc về chúng ta; cư dân của rừng có quyền bình đẳng. Nếu chúng ta hành xử có trách nhiệm, cả con người và động vật có thể cùng tồn tại an toàn với nhau."

Video

Hổ đột nhập vào nhà, ngồi lên giường sau khi làm bị thương một cư dân

Một con hổ đã đi lạc vào một ngôi làng gần Khu bảo tồn hổ Bandhavgarh, làm bị thương một người dân trước khi được các nhân viên lâm nghiệp giải cứu an toàn.

Xung đột giữa con người và động vật hoang dã không chỉ gia tăng ở Maharashtra mà còn ở Madhya Pradesh. Madhya Pradesh có số lượng hổ nhiều nhất cả nước, trong khi Maharashtra là bang đông dân thứ ba. Tuy nhiên, xung đột giữa con người và động vật hoang dã đã đạt đến đỉnh điểm ở cả hai bang này. Một thực tế khác đã được phơi bày qua một video xuất hiện ở Bandhavgarh hôm (29/12/2025), thông tin trên Loksatta.com.

Video: @YadavDeepakya22 / X
Xem chi tiết

Video

Con hổ cái bất ngờ xông ra đường gây hoảng loạn tại Maharashtra

Video ghi lại cảnh hổ cái K-Mark xông ra đường gây hoảng loạn, không ai bị thương trong vụ việc tại khu bảo tồn Tadoba Andhari.

Một đoạn video kinh hoàng được ghi lại bằng camera tại Khu bảo tồn Hổ Tadoba Andhari (TATR) ở Maharashtra hiện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Video cho thấy một con hổ cái tên K-Mark bất ngờ xông ra đường lớn, tấn công xe cộ và người qua đường trên đường Chichpalli gần Cổng Kesla Ghat. Vụ tấn công đã gây ra sự hoảng loạn và mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn để thoát thân.

Con hổ hung dữ với tiếng gầm đáng sợ khiến người đi đường hoảng loạn.
﻿Nguồn: Instagram_@tadobatrack.ch
Xem chi tiết

Video

Cái kết cho cuộc chiến khốc liệt giữa hổ và gấu đen

Chạm trán hổ dữ trong khu bảo tồn, con gấu đen không hề tỏ ra sợ hãi mà còn dọa cho đối thủ phải bỏ chạy.

Đoạn clip được ghi lại tại Khu bảo tồn hổ Pench ở quận Seoni, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, cho thấy một con gấu đen lớn đang dọa một con hổ. Hành động dũng cảm và tinh thần chiến đấu của nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tán thưởng từ cư dân mạng.

Trong clip, con gấu đang đứng gần một cái hố nước thì một con hổ tiến đến. Khi con hổ cố gắng đến gần hơn, con gấu liền đứng thẳng người rồi đối mặt với đối thủ mà không hề tỏ ra sợ hãi. Sau đó, nó thậm chí còn buộc con mèo lớn phải lùi lại và bỏ chạy.

Xem chi tiết

