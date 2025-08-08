Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm “đá xế” ở Hà Tĩnh sa lưới

Các đối tượng có tuổi đời dưới 18, tụ tập nhau thành nhóm và thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Ngày 8/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” đối với N.Q.H (SN 2007), N.N.T (SN 2009) và T.L.L.Q (SN 2009), cùng trú tại xã Đức Thọ.

Trước đó, Công an phường Trần Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh N.D.D (SN 1998, trú tại TDP Tân Phú, phường Trần Phú) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy trị giá khoảng 16 triệu đồng.

image.jpg
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an phường Thành Sen, Công an xã Đức Thọ, Công an xã Đức Đồng truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định được một nhóm đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, gồm: N.Q.H (SN 2007), N.N.T (SN 2009) và T.L.L.Q (SN 2009), cùng trú tại xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận là người thực hiện vụ trộm xe máy của anh N.D.D. Ngoài vụ trộm cắp này, 3 đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy tại Khách sạn Đại Bàng vào rạng sáng 21/7.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Hà Tĩnh #trộm cắp #xe máy #bắt giữ #đá xế

Bài liên quan

Xã hội

Bắt “nóng” đối tượng trộm tài sản của người dân ở Hà Tĩnh

Sau 20 giờ truy xét, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt giữ thành công đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Ngày 8/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn V. N để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 5/8, Công an xã Hương Khê tiếp nhận tin báo của chị Lê Thị Oanh (SN: 2005, trú tại thôn Phú Hồ, xã Hương Khê) về việc bị mất trộm 07 nhẫn vàng, 01 chiếc điện thoại di động và 01 sợi dây chuyền bằng bạc.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng “cõng” 4 tiền án đi trộm cắp tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Phan Văn Tài (TP Huế) đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an xã Phú Vinh về việc tại địa bàn miền núi phía Tây vừa xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dân lấy trộm 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Lead và 2 điện thoại di động.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản ở Lào Cai

Tuấn đã trộm 1 chiếc cưa máy nhãn hiệu Husqvarna 365 trị giá gần 6 triệu đồng. Được biết Tuấn là đối tượng nghiện ma tuý có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Việt Hồng vừa xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại Bản Nả, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

capture-3859.png
Đối tượng Trần Văn Tuấn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới