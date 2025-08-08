Nhóm “đá xế” ở Hà Tĩnh sa lưới

Các đối tượng có tuổi đời dưới 18, tụ tập nhau thành nhóm và thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 8/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” đối với N.Q.H (SN 2007), N.N.T (SN 2009) và T.L.L.Q (SN 2009), cùng trú tại xã Đức Thọ.

Trước đó, Công an phường Trần Phú tiếp nhận đơn trình báo của anh N.D.D (SN 1998, trú tại TDP Tân Phú, phường Trần Phú) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã tổ chức lực lượng phối hợp Công an phường Thành Sen, Công an xã Đức Thọ, Công an xã Đức Đồng truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định được một nhóm đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, gồm: N.Q.H (SN 2007), N.N.T (SN 2009) và T.L.L.Q (SN 2009), cùng trú tại xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận là người thực hiện vụ trộm xe máy của anh N.D.D. Ngoài vụ trộm cắp này, 3 đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy tại Khách sạn Đại Bàng vào rạng sáng 21/7.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.