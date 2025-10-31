Hà Nội

Xã hội

Bảo vệ tòa nhà chung cư ở Nghệ An tử vong nghi do điện giật

Người dân ở chung cư thuộc phường Thành Vinh (Nghệ An) xuống tầng hầm để xe máy, xe đạp thì phát hiện bảo vệ tử vong, nghi bị điện giật.

Thanh Hà

Sáng 31/10, tại một tòa nhà chung cư nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị (phường Thành Vinh, Nghệ An), đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ sáng, tại tầng hầm để xe máy, tòa nhà chung cư PVNC2-CT02, nằm trên đường Nguyễn Quốc Trị, phường Thành Vinh, một bảo vệ tại đây đã bị điện giật tử vong.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn.

Được biết, tòa nhà chung cư này được khởi công xây dựng từ năm 2015, có tổng diện tích sàn 15.626m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ. Trong quá trình xây dựng, công trình này cũng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có Giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video ghi lại sự việc:

(Nguồn: Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An)
#bảo vệ #chung cư #tử vong #điện giật #Nghệ An #phát hiện

