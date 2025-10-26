Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Bao vây trên ba mặt trận" của Nga, đã viết lại luật lệ của chiến trường

Quân sự

"Bao vây trên ba mặt trận" của Nga, đã viết lại luật lệ của chiến trường

Chiến thuật bóp nghẹt dần dần hiện nay của Nga, đang dần bào mòn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ba cụm quân lớn của Nga đã tạo thành ba vòng vây ở ba mặt trận.

Tiến Minh
Chiến thuật “nghìn lát cắt” của quân đội Nga (RFAF) ở chiến trường Ukraine đã bào mòn sức chiến đấu của quân đội Ukraine (AFU). Ba cụm quân lớn của RFAF đã tạo ra ba vòng vây lớn ở Donbass, Zaporozhye và Kharkov. Trong đó Donbass được đánh giá là mặt trận ác liệt nhất, được coi là hướng tiến công chủ yếu của RFAF trên chiến trường Ukraine.
Chiến thuật “nghìn lát cắt” của quân đội Nga (RFAF) ở chiến trường Ukraine đã bào mòn sức chiến đấu của quân đội Ukraine (AFU). Ba cụm quân lớn của RFAF đã tạo ra ba vòng vây lớn ở Donbass, Zaporozhye và Kharkov. Trong đó Donbass được đánh giá là mặt trận ác liệt nhất, được coi là hướng tiến công chủ yếu của RFAF trên chiến trường Ukraine.
Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), hiện Nga đã kiểm soát 73% khu vực Donetsk, nhưng chiến thuật tiêu hao của họ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sử dụng kết hợp các bệ phóng tên lửa Tornado-S và tên lửa Iskander-M, phá hủy trung bình ba sở chỉ huy và năm kho đạn của Ukraine mỗi ngày.
Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), hiện Nga đã kiểm soát 73% khu vực Donetsk, nhưng chiến thuật tiêu hao của họ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Sử dụng kết hợp các bệ phóng tên lửa Tornado-S và tên lửa Iskander-M, phá hủy trung bình ba sở chỉ huy và năm kho đạn của Ukraine mỗi ngày.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine tại Donbass đã vượt quá 24.000 quân trong 30 ngày qua, tương đương với quân số của ba lữ đoàn. Cuộc đổ máu dai dẳng này đã buộc AFU liên tục phải tái triển khai lực lượng dự bị từ Zaporizhia đến Nam Donetsk, tạo ra một khoảng trống dài 200 km trong hệ thống phòng thủ phía nam.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của Ukraine tại Donbass đã vượt quá 24.000 quân trong 30 ngày qua, tương đương với quân số của ba lữ đoàn. Cuộc đổ máu dai dẳng này đã buộc AFU liên tục phải tái triển khai lực lượng dự bị từ Zaporizhia đến Nam Donetsk, tạo ra một khoảng trống dài 200 km trong hệ thống phòng thủ phía nam.
Tại vùng Zaporozhye, Tập đoàn quân Dnieper và lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya, đã tạo thành một gọng kìm tấn công từ phía bắc và phía nam. Khi Tập đoàn quân Dnieper tiến dọc theo đường cao tốc E105, lực lượng Chechnya đã xâm nhập thành công vào ban đêm và cắt đứt tuyến tiếp tế của Lữ đoàn Pháo binh 44 Ukraine.
Tại vùng Zaporozhye, Tập đoàn quân Dnieper và lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya, đã tạo thành một gọng kìm tấn công từ phía bắc và phía nam. Khi Tập đoàn quân Dnieper tiến dọc theo đường cao tốc E105, lực lượng Chechnya đã xâm nhập thành công vào ban đêm và cắt đứt tuyến tiếp tế của Lữ đoàn Pháo binh 44 Ukraine.
Quan trọng hơn, sau khi quân đội Nga sửa chữa tuyến đường sắt ven biển từ Crimea đến Melitopol, năng lực vận chuyển trung bình hàng ngày đã tăng từ 12 lên 35 chuyến tàu, tăng dự trữ đạn dược của Cụm quân Dnepr lên 400%.6. Trong khi đó, mặt trận Kupyansk là một ví dụ điển hình về chiến tranh hiện đại. Sử dụng kết hợp hàng loạt UAV và chiến tranh điện tử, Cụm quân phía Tây RFAF, trước tiên đã vô hiệu hóa hệ thống liên lạc Starlink của Ukraine và sau đó triển khai các bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A để bảo vệ Quốc lộ 207.
Quan trọng hơn, sau khi quân đội Nga sửa chữa tuyến đường sắt ven biển từ Crimea đến Melitopol, năng lực vận chuyển trung bình hàng ngày đã tăng từ 12 lên 35 chuyến tàu, tăng dự trữ đạn dược của Cụm quân Dnepr lên 400%.6. Trong khi đó, mặt trận Kupyansk là một ví dụ điển hình về chiến tranh hiện đại. Sử dụng kết hợp hàng loạt UAV và chiến tranh điện tử, Cụm quân phía Tây RFAF, trước tiên đã vô hiệu hóa hệ thống liên lạc Starlink của Ukraine và sau đó triển khai các bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A để bảo vệ Quốc lộ 207.
Trong khi đó, mặt trận Kupyansk là một ví dụ điển hình về chiến tranh hiện đại. Sử dụng kết hợp hàng loạt UAV và chiến tranh điện tử, Cụm quân phía Tây RFAF, trước tiên đã vô hiệu hóa hệ thống liên lạc Starlink của Ukraine và sau đó triển khai các bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A để bảo vệ Quốc lộ 207.
Trong khi đó, mặt trận Kupyansk là một ví dụ điển hình về chiến tranh hiện đại. Sử dụng kết hợp hàng loạt UAV và chiến tranh điện tử, Cụm quân phía Tây RFAF, trước tiên đã vô hiệu hóa hệ thống liên lạc Starlink của Ukraine và sau đó triển khai các bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A để bảo vệ Quốc lộ 207.
Khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của Ukraine cố gắng rút lui dọc theo sông Oskil, Tập đoàn quân số 20 RFAF đã thiết lập một mạng lưới hỏa lực ở phía bên kia. Cuối cùng, quân Ukraine bị mắc kẹt, cạn kiệt đạn dược và lương thực, đã cố gắng thoát ra, nhưng lại gặp phải chuỗi chiến thuật "phục kích-bao vây-tiêu diệt". Trong số hơn 3.000 quân, chỉ có 327 người trốn thoát được.
Khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 của Ukraine cố gắng rút lui dọc theo sông Oskil, Tập đoàn quân số 20 RFAF đã thiết lập một mạng lưới hỏa lực ở phía bên kia. Cuối cùng, quân Ukraine bị mắc kẹt, cạn kiệt đạn dược và lương thực, đã cố gắng thoát ra, nhưng lại gặp phải chuỗi chiến thuật "phục kích-bao vây-tiêu diệt". Trong số hơn 3.000 quân, chỉ có 327 người trốn thoát được.
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng sức chiến đấu của quân đội Ukraine, nằm ở sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống viện trợ của NATO. Theo một báo cáo gần đây từ một tổ chức nghiên cứu tại Brussels, viện trợ của NATO cho Ukraine đã giảm 43% trong quý 3/2025 so với nửa đầu năm, trong đó nguồn cung đạn pháo giảm 58% và lượng xe bọc thép giảm 72%. Sự suy giảm nhanh chóng này xuất phát từ sự yếu kém chung của tổ hợp công nghiệp quốc phòng châu Âu và Mỹ.
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng sức chiến đấu của quân đội Ukraine, nằm ở sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống viện trợ của NATO. Theo một báo cáo gần đây từ một tổ chức nghiên cứu tại Brussels, viện trợ của NATO cho Ukraine đã giảm 43% trong quý 3/2025 so với nửa đầu năm, trong đó nguồn cung đạn pháo giảm 58% và lượng xe bọc thép giảm 72%. Sự suy giảm nhanh chóng này xuất phát từ sự yếu kém chung của tổ hợp công nghiệp quốc phòng châu Âu và Mỹ.
Việc cắt giảm viện trợ này đã gây ra phản ứng dây chuyền trên chiến trường Ukraine. Tại Zaporozhye, Lữ đoàn sơn cước 128 của Ukraine, do thiếu tên lửa chống tăng, buộc phải sử dụng súng chống tăng B-41 chống lại xe tăng T-80BVM của Nga, dẫn đến thương vong kỷ lục trong một ngày là 47 người.
Việc cắt giảm viện trợ này đã gây ra phản ứng dây chuyền trên chiến trường Ukraine. Tại Zaporozhye, Lữ đoàn sơn cước 128 của Ukraine, do thiếu tên lửa chống tăng, buộc phải sử dụng súng chống tăng B-41 chống lại xe tăng T-80BVM của Nga, dẫn đến thương vong kỷ lục trong một ngày là 47 người.
Tại Kharkov, do thiếu dây nổ, công binh Ukraine đã không thể kịp thời rà phá mìn POM-2 do Nga bố trí, gây ra tổn thất nặng cho lực lượng tiếp viện trên Quốc lộ 207. Còn viện Kinh tế Kiev, cho biết việc ngừng cung cấp công nghệ và tài chính từ phương Tây, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine ​​giảm 82% sản lượng tên lửa và sản xuất UAV bị đình trệ.
Tại Kharkov, do thiếu dây nổ, công binh Ukraine đã không thể kịp thời rà phá mìn POM-2 do Nga bố trí, gây ra tổn thất nặng cho lực lượng tiếp viện trên Quốc lộ 207. Còn viện Kinh tế Kiev, cho biết việc ngừng cung cấp công nghệ và tài chính từ phương Tây, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine ​​giảm 82% sản lượng tên lửa và sản xuất UAV bị đình trệ.
Trong khi đó, Moskva đã thực hiện "lệnh động viên một phần" để bổ sung 200.000 quân dự bị và tái khởi động các tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn như Uralvagonzavod, sản xuất số lượng xe tăng gấp sáu lần so với Ukraine và phương Tây.
Trong khi đó, Moskva đã thực hiện "lệnh động viên một phần" để bổ sung 200.000 quân dự bị và tái khởi động các tổ hợp công nghiệp quốc phòng lớn như Uralvagonzavod, sản xuất số lượng xe tăng gấp sáu lần so với Ukraine và phương Tây.
Cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước vào giai đoạn quyết định. Bằng cách kiểm soát các vị trí chiến lược như tuyến đường sắt Crimea và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, quân đội Nga đã tạo dựng được lợi thế phức tạp về "năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp".
Cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước vào giai đoạn quyết định. Bằng cách kiểm soát các vị trí chiến lược như tuyến đường sắt Crimea và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, quân đội Nga đã tạo dựng được lợi thế phức tạp về "năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp".
"Đây không chỉ là một thất bại quân sự đơn thuần, mà là một sự sụp đổ mang tính hệ thống", một báo cáo của Tập đoàn RAND cảnh báo. Với việc quân đội Nga “bào mòn” một đại đội quân Ukraine mỗi ngày, trong khi NATO đã mất khả năng bổ sung ngay cả một đơn vị quy mô cấp trung đội.
"Đây không chỉ là một thất bại quân sự đơn thuần, mà là một sự sụp đổ mang tính hệ thống", một báo cáo của Tập đoàn RAND cảnh báo. Với việc quân đội Nga “bào mòn” một đại đội quân Ukraine mỗi ngày, trong khi NATO đã mất khả năng bổ sung ngay cả một đơn vị quy mô cấp trung đội.
Từ vùng đất cháy xém ở Dobropilya đến đống đổ nát của cầu phao ở Kupyansk, từ những đoàn tàu bọc thép ở Zaporizhia đến tiếng còi báo động phòng không liên tục vang lên trên bầu trời đêm Kyiv, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành bài kiểm tra cuối cùng về sức mạnh quốc gia.
Từ vùng đất cháy xém ở Dobropilya đến đống đổ nát của cầu phao ở Kupyansk, từ những đoàn tàu bọc thép ở Zaporizhia đến tiếng còi báo động phòng không liên tục vang lên trên bầu trời đêm Kyiv, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành bài kiểm tra cuối cùng về sức mạnh quốc gia.
Khi quân đội Nga viết lại nguyên tắc chiến trường bằng vũ khí dẫn đường chính xác và phá hủy hậu cần có hệ thống, "huyền thoại về vũ khí phương Tây" của Ukraine đang sụp đổ trước thực tế. Lịch sử đã chứng minh rằng, chiến tranh không có tự chủ chiến lược, cuối cùng sẽ trở thành nạn nhân của trò chơi quyền lực lớn; và quân đội phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài sẽ không bao giờ thực sự giành được chiến thắng. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform).
Khi quân đội Nga viết lại nguyên tắc chiến trường bằng vũ khí dẫn đường chính xác và phá hủy hậu cần có hệ thống, "huyền thoại về vũ khí phương Tây" của Ukraine đang sụp đổ trước thực tế. Lịch sử đã chứng minh rằng, chiến tranh không có tự chủ chiến lược, cuối cùng sẽ trở thành nạn nhân của trò chơi quyền lực lớn; và quân đội phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài sẽ không bao giờ thực sự giành được chiến thắng. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/272724-vs-rf-nastupajut-po-vsej-linii-fronta-protivnik-v-oborone-nedelnaja-svodka-mo.html
#viện trợ cho Ukraine #Nga tấn công Ukraine #quân Ukraine rút lui #chiến thuật của Nga #xung đột Ukraine #Quân đội Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT