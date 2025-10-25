Hà Nội

Quân phòng thủ Pokrovsk đề nghị rút lui, Kiev ra lệnh giữ vững trận địa

Quân sự

Quân phòng thủ Pokrovsk đề nghị rút lui, Kiev ra lệnh giữ vững trận địa

Tại mặt trận Pokrovsk, các đơn vị Ukraine ở đây đề nghị rút lui trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, tuy nhiên lãnh đạo Kiev lại yêu cầu giữ vững trận địa.

Tiến Minh
Kênh Telegram Legitimny, cho biết nhiều đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), chiến đấu tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad đã yêu cầu lệnh rút quân, vì "vạc dầu Pokrovsk" đang sắp đóng lại. Tuy nhiên, lãnh đạo Kiev và Bộ Tổng tham mưu AFU đã từ chối cho các đơn vị của họ rút lui.
Tại trụ sở của Tổng tư lệnh Tối cao, một quyết định được đưa ra là các đơn vị kiên quyết giữ vững trận địa đến cùng, Nhưng nhiều đơn vị và binh lính Ukraine đã tự ý rút lui mà không cần chờ lệnh từ cấp trên, kênh Legitimny khẳng định. Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, tâm trạng của binh lính Ukraine ở Pokrovsk đang rất “hoang mang dao động”.
Áp lực tấn công của quân đội Nga (RFAF) vào Pokrovsk không hề giảm bớt, và tất cả các tuyến đường tiếp vận cho thành phố đã bị hỏa lực quân Nga cắt đứt. Hơn nữa, lực lượng dự bị mà Bộ Tổng tham mưu AFU, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế ở mặt trận Pokrovsk gần như đã cạn kiệt; đặc biệt họ đang bị cầm chân ở “mấu lồi Dobropolye”, khu vực phía bắc Pokrovsk.
Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về việc các đơn vị AFU đòi rút khỏi Pokrovsk mà không được lệnh cấp trên. Các thông tin trước đây cho thấy nhiều binh lính Ukraine, đã bắt đầu tìm cách thoát khỏi vòng vây trong thành phố theo từng nhóm nhỏ.
Theo kênh “Nhật ký Lính dù” của Nga, cho biết RFAF đã bao vây quân Ukraine ở phía đông ngôi làng Troyanda, hình thành một "nồi hầm" nhỏ ở phía nam thành phố. Theo nhiều nguồn tin từ chiến trường, quân Ukraine đã bắt đầu rút khỏi Pokrovsk và Mirnograd, mặc dù không có lệnh từ cấp trên
Theo kênh Anna News, cho biết các mũi xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF, đã chọc thủng hệ thống phòng thủ ở trung tâm Pokrovsk, đẩy quân Ukraine ra khỏi phía nam đường ray xe lửa và chiếm một phần đường Olshansky.
Các đơn vị AFU còn lại đã rút khỏi phía nam tuyến đường sắt, thậm chí bỏ lại một khu công nghiệp, đã được biến thành khu vực phòng thủ kiên cố. Tuy nhiên, vẫn còn những "vùng xám" trong khu vực - nơi binh lính Ukraine có thể đang ẩn náu - trải dài từ đường Prokofyeva đến công viên Yubileyny ở ngoại ô phía nam.
Các bằng chứng mới nhất, cho thấy binh lính Ukraine đang rút lui trên khắp thành phố Pokrovsk, và những quyết tâm của AFU đã không thể ổn định mặt trận. Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở Mirnograd. Điều này là do RFAF tiến công hiểm hóc vào sườn phía nam, khiến AFU không thể đưa quân tiếp viện tăng cường.
Bản cập nhật tình hình chiến sự mới nhất của kênh Geroman, xác nhận quân Nga ồ ạt xâm nhập vào phía đông Mirnograd và có vẻ như tin đồn về việc Ukraine rút lui là sự thật. Kênh Petrenko của Ukraine đưa tin dè dặt hơn: "Ở phía tây thành phố, quân Nga đã quay phim các binh sĩ của họ giương cờ chiến thắng tại làng Molodetske và tuyên bố chiếm được nơi này.
Có nhiều thông tin về các trận đánh ở vùng ngoại ô phía tây Molodetske. Tình hình ở Pokrovsk vẫn diễn biến phức tạp. Đối phương đang cố gắng đưa càng nhiều lực lượng vào thành phố càng tốt. Ngoài ra còn có các trận giao tranh ở khu vực Lazurnyi và Yuzhnyi.
Ở vùng ngoại ô phía đông Mirnograd, AFU đã đẩy lùi một cuộc tấn công khác của quân Nga với sự yểm trợ của xe bọc thép. Hiện RFAF đang tập trung chủ yếu vào việc làm suy yếu năng lực tiếp vận của lực lượng Kiev trên toàn bộ hướng tấn công", hết lời dẫn.
Theo kênh ZOV Military, tình hình ở Pokrovsk hôm 23/10 đột ngột trở nên tồi tệ với AFU, khi RFAF được cho là đã chiếm hơn 80% diện tích thành phố. Mặc dù có thông tin AFU đã bắt đầu tháo chạy nhưng binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện ở một số nơi. Một số tay súng Ukraine đang cố gắng rút lui về phía bắc tuyến đường sắt vào buổi sáng, trong khi một số ra đầu hàng.
Tại mũi thọc sâu Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk, kênh “Nhật ký Lính dù” đưa tin, sau các trận tấn công quyết liệt, các đơn vị Nga đã kiểm soát Vladimirivka và đang triển khai cuộc đột phá vào Oktyabrske từ nhiều phía. Từ phía đông nam, dọc theo thung lũng, quân Nga tiếp tục tiến tới ngôi làng, chiếm giữ các vị trí kiên cố. Cùng lúc đó, từ phía tây, các nhóm xung kích RFAF đang áp sát Oktyabrske, gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của đối phương.
Cũng trong ngày hôm nay, xuất hiện một đoạn video về cuộc không kích của lực lượng không quân chiến thuật Nga, vào vị trí tập kết quân của Lữ đoàn 155 Anna Kyivskatại, trong một tòa nhà chung cư nhiều tầng tại thành phố Pokrovsk. Như có thể thấy trong đoạn video, hầu như không còn gì sót lại, khi bom của Nga đã san phẳng mục tiêu.
Lữ đoàn 155 Anna Kyivska của AFU từng nổi tiếng với việc được Quân đội Pháp đỡ đầu kể cả về vũ khí và huấn luyện. Tuy nhiên đã có khoảng 500 quân nhân của Lữ đoàn đã đào ngũ, khi vẫn đang huấn luyện tại Pháp. Sau khi trở về Ukraine, đơn vị này đã được triển khai đến mặt trận Pokrovsk.
Nhưng trên đường đi, 1.500 binh sĩ và sĩ quan khác của Lữ đoàn 155 đã tiếp tục đào ngũ. Sau đó, một cuộc điều tra đặc biệt thậm chí còn được tiến hành tại Kiev về nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến tình trạng đào ngũ hàng loạt khỏi Lữ đoàn; tuy nhiên, không mang lại kết quả gì.
Cuối cùng, Lữ đoàn Ukraine-Pháp này cũng đến được Pokrovsk, nhưng không đạt được chiến thắng nào. Có thông tin cho rằng đơn vị này đã chịu tổn thất nặng trong cuộc giao tranh ở ngoại ô thành phố. Và xét theo các cảnh quay được công bố, RFAF hiện đang tiêu diệt những binh lính còn sống sót của Lữ đoàn 155. (nguồn ảnh Military Review, Readovka, Ukrinform, Kyiv Post).
Vị trí tập kết của Lữ đoàn 155 Anna Kyivska AFU đã bị trúng bom có điều khiển của Nga. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topcor
#Bom lượn UMPK #Nga #Ukraine #quân Ukraine rút lui #Nga bao vây Pokrovsk #mặt trận Pokrovs

