Quân đội Ukraine ở thành phố Siversk và Lyman nguy ngập khi quân Nga áp sát

Quân sự

Quân đội Ukraine ở thành phố Siversk và Lyman nguy ngập khi quân Nga áp sát

Quân Ukraine ở thành phố Siversk đang ở trong tình thế nguy ngập, khi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Dronovka; còn Lyman cũng đang bị xiết vòng vây.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, đã có sự thay đổi đáng kể về hướng tiếp cận ở phía bắc thành phố Siversk, khi các đơn vị Nga thuộc Cụm quân phía Nam đã giành quyền kiểm soát làng Dronivka, nằm ở ranh giới giữa tỉnh Donetsk và Luhansk; cách thành phố Siversk khoảng 5 km về phía bắc.
Theo những gì miêu tả, trận đánh kéo dài chưa đầy một ngày và diễn ra rất ác liệt, với hỏa lực súng cối dữ dội và các cuộc phản công của quân Ukraine. Chỉ huy Cụm quân phía Nam, Thượng tướng Alexander Sanchik, đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov về việc họ kiểm soát hoàn toàn ngôi làng.
Trên bản đồ, ngôi làng Dronivka có vẻ chỉ là một điểm nhỏ, nhưng thực tế, nó là một vị trí có giá trị chiến thuật quan trọng. Ngôi làng bao phủ sườn phía bắc của Siversk và cho phép kiểm soát các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Việc quân đội Nga (RFAF) chiếm được vị trí này, đã mở đường cho việc áp sát nhóm quân Ukraine cố thủ trong khu vực thành phố từ hướng bắc.
Trước cuộc tấn công vào làng Dronivka, quân của Lữ đoàn 7 thuộc Cụm quân phía Nam đã phát hiện UAV của quân đội Ukraine (AFU) đang trinh sát phát hiện các trận địa pháo binh và sử dụng UAV FPV tấn công vào các vị trí của quân Nga. Tuy nhiên hỏa lực pháo binh Nga đã áp đảo, phá hủy các công sự, và các mũi tấn công xung phong vào làng.
Nhà phân tích quân sự Nga Andriy Marochko, tin rằng việc chiếm được Dronivka là chìa khóa cho RFAF tiến xa hơn về phía Siversk. Giờ đây, quân Nga có cơ hội tiếp tục tấn công và bao vây quân Ukraine gần Seversk, tạo tiền đề cho một cuộc đột phá lớn vào thành phố tiền tiêu này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thành công của chiến dịch là kết quả của sự hiệp đồng chính xác giữa bộ binh cơ giới, pháo binh và công binh. Quân Nga tại Dronivka đang củng cố vị trí và chuẩn bị cho bước chiến đấu tiếp theo và khả năng RFAF sẽ tiến về Siversk theo hướng này.
Kênh Nhật ký lính dù Nga cho hay, tại phía bắc Seversk, quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực Yampol. Sau những trận giao tranh ác liệt, tình hình ở vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc khu định cư đã ổn định. RFAF tiếp tục đẩy lùi đối phương về phía nam Yampol.
Kênh Military Summary cho biết, quân Nga đang đột phá qua tuyến phòng ngự của AFU ở vành đai phía bắc thành phố Siversk. Trên khu vực phía nam Siversk, các mũi xung kích của RFAF đã chiếm giữ các vị trí mới giữa Pereizne và Vyemka, dần dần kiểm soát khu vực giữa các điểm này.
Còn tại phía tây bắc Siversk, các cuộc phản công của AFU đang diễn ra dữ dội nhằm đánh bật quân Nga khỏi ngôi làng Yampol. Trong khi quân Nga tại đây, được sự chi viện đắc lực của pháo binh từ khu vực phía bắc, đang đẩy lùi các cuộc phản công này, cố gắng tiến lên và chiếm hoàn toàn ngôi làng quan trọng này.
Trong vài ngày qua, AFU đã phát động một loạt cuộc phản công trong và xung quanh ngôi làng Yampol. Bộ chỉ huy Ukraine đang sử dụng chiến thuật "tấn công liều chết" bất chấp thương vong. Giao tranh vẫn đang diễn ra không chỉ ở Yampol, mà còn ở khu vực xung quanh.
“Lực lượng Nga đang ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine tại Yampol và duy trì thế phòng thủ cơ động. Các cuộc phản công dữ dội hiện đang diễn ra”, chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko đưa tin.
Ở khu vực phía tây bắc Siversk là thành phố Lyman, cũng đang bị RFAF vây ép. Hiện AFU đang tích cực rải mìn, chặn đường tiếp cận thành phố. Điều này đã khiến một số đơn vị tiền phương của AFU ở phía đông thành phố, đã bị cắt đứt khỏi lực lượng chủ lực bởi các bãi mìn, không còn đường rút lui.
Tin tốt lành đã đến từ sườn phía nam Lyman, khu vực do Cụm quân phía Tây RFAF đảm nhiệm, khi họ đã bao vây làng Novoselivka, giáp ranh với Derilovo và Shandrigolovo, vốn đã được quân Nga kiểm soát từ trước đó.
Ngoài ra, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân Đặc nhiệm số 20 Cụm quân phía Tây, đã đến tuyến đường sắt Izyum-Lyman, củng cố vị trí để phong tỏa làng Yarova. Các video xuất hiện trên mạng, cho thấy các nhóm đặc công và trinh sát Nga đã tiến hành phục kích, tập kích khi quân Ukraine cố gắng xâm nhập dọc theo đường Aleksandrovka-Korovy Yar. Điều này gián tiếp chỉ ra việc mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc làng Sredneye.
Cũng có thông tin cho biết tại khu vực Yarova, Cụm quân phía Tây RFAF đang vận dụng thành công chiến thuật của mình, tập trung vào tuyến đường sắt mà họ đã đột phá thành công. Hiện tại, họ đang xác định các cứ điểm, đài quan sát và những chốt phòng thủ của quân Ukraine; đồng thời thiết lập các vị trí mới có lợi thế hơn để tiến công tiếp.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga cũng có những bước tiến mới ở ngôi làng Drobyshevo, nơi họ đã tiến quân và củng cố các vị trí mới trong làng. Hiện tại, các nhóm tấn công nhỏ đang tiến vào làng với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và UAV.
Phía bắc Stavki, các đơn vị Cụm quân phía Tây RFAF đã mở rộng vòng vây gần một giao lộ quan trọng. Kết quả là, một lực lượng quân Ukraine đáng kể đã bị bao vây, dẫn đến việc khu vực giao tranh hiện chạy dọc theo tuyến Yampolovka-Drobyshevo. Điều này giúp quân Nga giám sát và khống chế tuyến đường tiếp vận nối Stavka với Drobyshevo bằng hỏa lực. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform). https://svpressa.ru/war21/article/486957/ https://topwar.ru/272703-vstrechnye-boi-v-jampole-protivnik-pytaetsja-vybit-shturmovikov-vs-rf-iz-sela.html
#Lyman #Siversk #quân Nga bao vây quân Ukraine #xung đột Nga-Ukraine #Quân đội Ukraine #Nga tấn công Lyman

