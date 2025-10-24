Hà Nội

Hai cánh quân của Nga vượt sông ồ ạt tiến vào Dnipropetrovsk

Cụm Vostok ồ ạt vượt sông Yanchur, tấn công vào các khu vực phía đông tỉnh Dnipropetrovsk; còn Cụm quân Trung tâm của Nga mở rộng sườn phía tây Pokrovsk.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) của quân đội Nga (RFAF), tiếp tục tiến công vào khu vực Dnipropetrovsk. Hôm nay, Military Review đưa tin Tập đoàn quân 36 thuộc Cụm Vostok, đã vượt sông Yanchur và tiến vào phía bắc làng Pershotravneve.
Sau khi kiểm soát làng Privolye, các mũi xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ độc lập số 37 thuộc Cụm Vostok, đã không tấn công Kirpichnoye và sau đó tiến về phía sau Vishnevoye như kế hoạch. Thay vào đó, họ vượt sông Yanchur và tiến vào khu vực phía bắc Pershotravneve, tỉnh Dnipropetrovsk.
Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về cuộc giao tranh, nhưng ngôi làng này nằm gần như trên ranh giới giữa hai tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia, trải dài từ bắc xuống nam dọc theo sông Yanchur; về cơ bản đây là một con phố dài. Cuộc tấn công vào Pershotravneve rất có thể là do ngôi làng này nằm ở ngoài cùng trong khu vực tấn công của Tập đoàn quân 36. Sau khi chiếm được nó, cuộc tấn công sẽ tiếp tục trên một mặt trận rộng lớn.
Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cũng đã đưa tin về Cụm Vostok đã kiểm soát ngôi làng Ivanovka sau các hoạt động tấn công tích cực, và giành quyền kiểm soát thêm 26,3 km2 ở tỉnh Dnipropetrovsk. Có khoảng 1.000 người sinh sống tại làng Ivanovka trước chiến tranh, hiện quân Nga đã tiến về phía bắc ngôi làng.
Cụm quân Vostok đã tiến thêm một bước và đạt được một thành công nữa, lần này là ở khu vực Zaporizhia. Theo truyền thông Nga, các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 60 đã kiểm soát làng Pavlovka. Quốc kỳ Nga đã được kéo lên trên ngôi làng.
Kênh Voin DV đưa tin, các đơn vị xung kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 60 thuộc Cụm quân Vostok, đã vượt một đoạn sông Yanchur khác, để chiếm Pavlovka trong một cuộc giao tranh ác liệt. Việc RFAF kiểm soát ngôi làng này có ý nghĩa then chốt, cho cuộc tiến công tiếp theo vào Uspenovka, nằm ở tả ngạn sông.
Pavlovka và khu vực xung quanh tạo thành một khu vực phòng thủ rộng lớn, trải dài hơn 5 km2 trên bờ phải sông Yanchur. Ngôi làng khá rộng lớn này đã bị AFU biến thành một cứ điểm kiên cố vững chắc. Trong trận chiến giành ngôi làng, RFAF đã tiêu diệt tới hai trung đội quân Ukraine, phá hủy một số xe bán tải.
Trước đó, sau khi cứ điểm Velyka Novosyolka ở Nam Donetsk thất thủ, AFU đã thiết lập một tuyến phòng thủ dọc sông Yanchur, làm tiền đồn cho cụm quân của họ tại Gulyai-Polye. Về phía hạ lưu, quân Nga đã vượt sông Yanchur và chiếm được Poltavka. Sau khi Uspenovka bị chiếm, hệ thống phòng thủ của AFU ở khu vực này sẽ bị suy yếu đáng kể.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị của Cụm quân Trung tâm RFAF đã tiến vào một khu vực khác của tỉnh Dnipropetrovsk. Khu vực này nằm ở phía tây làng Molodetske, thuộc phía cực tây tỉnh Donetsk, đã bị quân Nga tràn ngập hoàn toàn trong tuần này, sau đó họ bắt đầu tiến về làng Novopidhorodne, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.
Hiện tại, giao tranh vẫn đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Novopidhorodne, gần ga "Op.p. Số 15", nằm trên tuyến đường sắt nối thành phố Pokrovsk với Dnipropetrovsk. Chỉ vài tháng trước, AFU còn kiểm soát tuyến đường sắt này; nhưng giờ đây, quyền kiểm soát từ Pokrovsk đến ga "Op.p. Số 15" nói trên, hiện thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đã thuộc về Nga.
Theo kênh Readovka, Cụm Vostok RFAF đang tăng tốc tấn công Novopavlovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, trong khi quân Ukraine đang rút lui về phía sau sông Solena. Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ 41 Cụm Vostok đã chọc thủng được tuyến phòng thủ vòng ngoài của Novopavlovka và tiến vào khu định cư lớn này từ phía nam.
Thành công này đạt được là do AFU đã mất quyền kiểm soát khu vực Ivanovka lân cận. Đối mặt với mối đe dọa đánh thọc sườn khu vực phòng thủ quan trọng này, Bộ Tổng tham mưu AFU đã quyết định điều động các đơn vị, trước đây phòng thủ ở các vị trí bờ đông sông Solena, rút sang bờ tây. Như vậy, đường đến khu định cư Ivanovka giờ đã được mở toang cho Cụm Vostok RFAF.
Động thái này của AFU nhằm củng cố các vị trí phòng thủ và giải phóng một phần lực lượng để bảo vệ các khu vực phía bắc Ivanovka. Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU chưa thể thiết lập được các trận địa phòng ngự tại đó, nên hy vọng duy nhất của họ chỉ là "làm chậm" bước tiến của RFAF, nhưng điều này đòi hỏi phải có bộ binh.
Do đó, có thể nói rằng phần phía đông của ngôi làng trên thực tế đã bị AFU bỏ rơi. Giờ đây, họ sẽ phòng thủ dọc theo sông Solena và khó có thể trụ lại ở phía tây Novopavlovka lâu dài. Hiện AFU đang cố gắng câu giờ để rút lui có kiểm soát về một tuyến phòng thủ mới. Tuyến phòng thủ này dự kiến ​​sẽ tạo thành một vòng cung, dựa vào một dải các khu định cư: Gavrilovka, Demurino, Vladimirovka, Bogdanovka, Veseloye, Antonovskoye và Mezhevaya.
Điều đáng chú ý là ở phía đông Novopavlovka, quân Nga không vội vàng chiếm các vị trí của AFU bị bỏ hoang một phần và truy kích đối phương vì có một số lý do cho điều này. Trước hết, các đơn vị pháo binh và UAV có thể đảm nhiệm mọi công việc xóa sổ bộ binh Ukraine đang rút lui.
Nhưng quan trọng nhất, việc truy kích từ đông sang tây bị cản trở bởi AFU đã rải mìn khắp các cánh đồng trong quá trình chuẩn bị bảo vệ Novopavlovka. Như vậy AFU đã có khả năng làm chậm bước tiến của quân Nga ở hướng này; tuy nhiên, RFAF một lần nữa chứng minh rằng không có pháo đài nào là bất khả xâm phạm. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/272619-armija-rf-osvobodila-krupnyj-naselennyj-punkt-ivanovka-v-dnepropetrovskoj-oblasti.html
#Dnipropetrovsk #quân đội Nga tiến vào Dnipropetrovsk #xung đột Nga-Ukraine #Nga tấn công Dnipropetrovsk #xung đột Ukraine #Quân đội Nga

