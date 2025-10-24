Hiện tại, giao tranh vẫn đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Novopidhorodne, gần ga "Op.p. Số 15", nằm trên tuyến đường sắt nối thành phố Pokrovsk với Dnipropetrovsk. Chỉ vài tháng trước, AFU còn kiểm soát tuyến đường sắt này; nhưng giờ đây, quyền kiểm soát từ Pokrovsk đến ga "Op.p. Số 15" nói trên, hiện thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đã thuộc về Nga.