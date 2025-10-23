Hà Nội

Quân đội Nga bao vây Lữ đoàn Kara-Dag số 15 của Ukraine gần Kupyansk

Quân đội Nga đang bao vây tiêu diệt Lữ đoàn tác chiến Kara-Dag số 15 của Ukraine gần Kupyansk; hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát phía nam Kupyansk.

Trang Military Review của Nga đưa tin, trên hướng mặt trận Kupyansk, quân đội Nga (RFAF) đang tích cực tấn công các phương tiện và binh lính Ukraine dọc theo các tuyến đường còn lại. Các cuộc tấn công đã diễn ra liên tục trên đường cao tốc Kupyansk-Senkovo ​​​​gần ga Osinovo. Hiện quân đội Ukraine (AFU) đang sử dụng đoạn đường này, để tiếp tế cho lực lượng đồn trú còn lại ở bờ trái sông Oskol.
Kênh Rybar cho biết, các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng đã bị chặn trên hướng Kupyansk. Các cuộc không kích và pháo binh, cũng như hỏa lực từ máy bay không người lái (UAV), đang nhắm vào quân số và trang bị của Lữ đoàn Tác chiến Kara-Dag số 15.
Ở khu vực Kupyansk-Uzlovaya, AFU đã cố gắng thiết lập một tuyến đường vượt sông Oskol, nhưng hỏa lực RFAF đã phá hủy cầu phao. Với hỏa lực liên tục, cùng với tình hình tiếp tế cấp bách của AFU, đang khiến nhóm quân Ukraine bên bờ trái sông Oskol trở nên vô vọng và AFU không còn khả năng giải cứu nhóm này.
Hiện các xe bọc thép mà AFU đang cố gắng đẩy qua rừng Mali Rivne đang bị đốt cháy ở phía nam Kupyansk, bao gồm cả khu vực Osinovo nói trên. Trong khi Lữ đoàn NGU số 15 vẫn đang dựa vào các đơn vị UAV FPV để hỗ trợ tác chiến, nhưng việc thiếu UAV và việc bị RFAF săn lùng các tổ UAV khiến hiệu suất chiến đấu của các đơn vị này ngày càng kém hiệu quả.
Theo kênh Deep State, một nguồn tin phân tích trực thuộc Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GRU), cho biết quân Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể tại Kupyansk. Deep State lưu ý rằng quân Ukraine hiện đang nắm giữ các vị trí ở ngoại ô thành phố. “Hai quận ở phía nam và phía đông Kupyansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của AFU” – Deep State lưu ý.
Kênh Rybar cho biết, giao tranh ở Kupyansk và các khu vực xung quanh, hiện đang diễn ra hết sức ác liệt. Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc RFAF đang tiến công đồng thời ở một số khu vực, dần thu hẹp vùng kiểm soát của đối phương ở bờ trái sông Oskol.
Phía Ukraine đang triển khai quân tiếp viện, tìm cách giữ trung tâm Kupyansk và các điểm giao cắt trên sông Oskol. Tuy nhiên, chưa có việc triển khai lực lượng dự bị toàn diện nào đến bờ đông, vì AFU lo ngại bị mắc kẹt bởi các cuộc tấn công vào những cây cầu còn lại qua sông Oskol và cầu phao dã chiến.
Tình hình trên hướng phía tây Kupyansk đang diễn biến có lợi cho RFAF, khi AFU đang mất đi các cứ điểm quan trọng và việc quân Nga giữ vững các đầu cầu trong trận chiến giành Kupyansk và tổ chức các cuộc tấn công liên tục vào các giao lộ, khiến việc quân Ukraine trụ vững ở Kupyansk là điều gần như không thể.
Kênh ZOV đưa tin, trên mặt trận Kharkov, các đơn vị xung kích RFAF đã tiến hơn 1km về phía nam thành phố Kupyansk, chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực Yubileyny. Vị trí tiền tiêu của RFAF hiện trong một tòa nhà dân cư nhiều tầng, nhưng đang bị AFU pháo kích.
Kênh ZOV đánh giá, Kupyansk dường như đang đến những ngày cuối cùng dưới sự kiểm soát của Kiev, khi RFAF đã bao vây lực lượng quân Ukraine ở trung tâm thành phố. Xa hơn về phía bắc, RFAF đang tiến về phía tây bắc từ Dvurechnaya và bao vây Khatnee, tiến về trung tâm hậu cần Velykyi Burluk.
Kênh Military Summary cho biết, sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của AFU trong thành phố Kupyansk đã được báo cáo cách đây vài ngày. Dữ liệu từ thực địa xác nhận một bước tiến đáng kể của các đơn vị Nga và một cuộc rút lui của liên tiếp của AFU. Điều đáng chú ý là trong bối cảnh như vậy, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky, thông báo tình hình ở Kupyansk “vẫn đang được cải thiện?”.
Theo các chuyên gia quân sự Ukraine đánh giá, hiện Bộ Tổng tham mưu AFU chưa thể giải quyết vấn đề tiếp tế cho các đơn vị còn lại của họ đang bị mắc kẹt ở Kupyansk. Xác nhận gián tiếp về các vấn đề nghiêm trọng của quân Ukraine tại Kupyansk là vài ngày trước, Kiev đã công bố một cuộc sơ tán quy mô lớn dân cư khỏi các quận của vùng Kharkiv, giáp với thành phố Kupyansk.
Trước mối đe dọa quân Ukraine sẽ bị bao vây hoàn toàn ở Kupyansk, một số đơn vị AFU đã quyết định đột phá, để tăng cường xe tăng cho quân Ukraine đang ở trong vòng vây. Tuy nhiên hành động này đã bị quân Nga kịp thời phát hiện và họ đã thực hiện một loạt các biện pháp để dụ xe tăng của đối phương vào khu vực tiêu diệt.
Những quân Ukraine không hề hay biết khi họ lái một chiếc xe tăng T-64 ra khỏi một kho đường sắt, nơi nó đã được cất giấu và sửa chữa trước đó. Khi ra khỏi khu vực cất giấu, nó ngay lập tức bị tấn công bởi những chiếc UAV FPV của Nga đang chờ sẵn.
Chiếc xe tăng T-64 của AFU đã nhanh chóng bị phá hủy với một cuộc tấn công bầy đàn của UAV FPV Nga. Cuộc phục kích được thực hiện hầu như không có sự can thiệp trực tiếp của con người, chỉ bằng UAV FPV được quân Nga điều khiển từ xa. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform).
Chiếc xe tăng T-64 của AFU bị UAV FPV của Nga tấn công ở phía nam Kupyansk. (nguồn Military Review).
