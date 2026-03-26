Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách xếp hàng chờ mua

Các cửa Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở cửa trở lại từ 12h trưa nay (26/3), nhiều khách đến nhận vàng theo giấy hẹn và mua mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức & Cuộc Sống, khoảng 12h ngày 26/3, nhiều người dân có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông chờ mở cửa.

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Phần lớn trong số những người này là những khách đã đặt mua vàng trước đó và đến lấy theo giấy hẹn. Bên cạnh đó, một số người khác cho biết, họ đến sớm để chờ mua vàng.

Ảnh: Thu Giang

Chị L (một khách chờ trước cửa hàng) cho biết, hôm nay đến đây để mua vàng. Chị L nói: "Tôi mua vàng chủ yếu để tích trữ. Bảo Tín Minh châu là thương hiệu lâu đời nên dù có ồn ào cũng không quan tâm lắm. Có dư tiền nên tôi đi mua tích sản".

Trong khi đó, một số người cao tuổi không biết đến ồn ào của cửa hàng từ tối qua. Nhiều người đến đây từ 10h sáng chờ mở cửa để mua vàng tích trữ.

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Theo thông báo của Bảo Tín Minh Châu, hôm nay cửa hàng sẽ trả vàng cho khách đã có giấy hẹn từ trước (tính đến ngày 26/3). Khách hàng mua mới hôm nay sẽ được mua tối đa 2 chỉ.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết, hoạt động kinh doanh đã trở lại bình thường từ trưa 26/3. Việc trả vàng được thực hiện đúng theo ngày ghi trên giấy hẹn, bao gồm cả các đơn hàng đến hạn trong ngày hoặc trước đó. Các điểm giao dịch cũng được bố trí tách biệt khu vực, trong đó một bên thực hiện bán và trả vàng cho khách, bên còn lại phục vụ nhu cầu mua vàng.

Còn tại Bảo Tín Minh Châu số 4 Mai Hắc Đế, lúc 13h30 ngày 26/3, cửa hàng đã mở cửa hoạt động trở lại nhưng vắng khách.

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Ảnh: Thu Giang

Theo thông cáo của Bảo Tín Minh Châu, việc tạm dừng giao dịch diễn ra trong chiều 25/3 nhằm phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

Doanh nghiệp khẳng định toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ 12h ngày 26/3, đồng thời cam kết bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu, cam kết các sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng theo quy định.

Mời độc giả xem video: Người dân xếp hàng chờ mua vàng khi Bảo Tín Minh Châu - Trần Nhân Tông mở cửa trở lại.