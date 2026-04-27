Khởi công Cảng hàng không Phan Thiết hơn 3.900 tỷ đồng

Dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết được khởi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế khu vực Nam Trung Bộ.

Ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết (Sun Group) tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) tại phường Mũi Né.

Dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, quy mô gần 75ha, được quy hoạch theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, cho phép khai thác các loại máy bay thân rộng. Giai đoạn 1, sân bay có công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Theo định hướng, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống cảng hàng không theo quy hoạch phát triển giao thông hàng không giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Trung Bộ. Bộ trưởng đề nghị quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác lưỡng dụng.

Theo thiết kế, nhà ga hành khách có diện tích khoảng 18.000m², cùng hệ thống sân đỗ, đường lăn và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Khi hoàn thành, sân bay sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi thu hút du khách đến Mũi Né - Phan Thiết.

Cảng hàng không Phan Thiết có tổng diện tích khoảng 543ha, tọa lạc tại xã Thiện Nghiệp (tỉnh Bình Thuận cũ), nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Dự án được khởi công từ năm 2015, gồm hai hạng mục quân sự và dân dụng, định hướng phát triển theo mô hình sân bay lưỡng dụng.