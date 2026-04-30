Bí mật ít người biết của lâu đài thời Phục Hưng đẹp nhất Trung Âu

Lâu đài Litomyšl là một trong những công trình Phục Hưng đẹp nhất Trung Âu, được xây dựng tại thị trấn Litomyšl vào nửa sau thế kỷ 16 dưới thời gia tộc Pernštejn. Điều khiến lâu đài này nổi bật không chỉ là kiến trúc hài hòa mà còn ở lớp trang trí độc đáo phủ kín toàn bộ mặt ngoài. Hơn 8.000 họa tiết hình học và hình tượng trang trí được khắc và tô trên tường, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động như một bức tranh khổng lồ bao phủ cả công trình.

Ảnh: itomysl.cz

Phong cách kiến trúc của lâu đài là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống xây dựng Trung Âu và ảnh hưởng mạnh mẽ từ nghệ thuật Ý thời Phục Hưng. Những dãy hành lang vòm (arcade) bao quanh sân trong tạo nên không gian mở đầy nhịp điệu, vừa trang nhã vừa gần gũi. Đây không phải là pháo đài quân sự kiên cố, mà là một dinh thự quý tộc mang tính biểu tượng của quyền lực, văn hóa và thẩm mỹ.

Ảnh: zamek-litomys.

Không gian bên trong lâu đài cũng ấn tượng không kém. Một trong những điểm nhấn là nhà hát baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn – một trong số ít nhà hát cổ còn tồn tại ở châu Âu. Sự hiện diện của không gian biểu diễn này cho thấy đời sống văn hóa phong phú của giới quý tộc thời bấy giờ, nơi nghệ thuật và kiến trúc hòa quyện thành một tổng thể thống nhất.

Ảnh: Smetanova Litomyšl.

Lâu đài Litomyšl còn gắn liền với tên tuổi của Bedřich Smetana – một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Czechia, người sinh ra ngay trong khuôn viên lâu đài. Ngày nay, thị trấn Litomyšl thường xuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc để tôn vinh ông, biến nơi đây thành điểm đến không chỉ cho người yêu kiến trúc mà còn cho những ai đam mê nghệ thuật.

Ảnh: npu.cz.

Năm 1999, lâu đài được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ giá trị kiến trúc và văn hóa đặc biệt. Không đồ sộ như nhiều lâu đài nổi tiếng khác, Litomyšl gây ấn tượng bởi sự tinh tế và tính nghệ thuật cao, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng giữa lòng châu Âu.