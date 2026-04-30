Bí mật ít người biết của lâu đài thời Phục Hưng đẹp nhất Trung Âu

Giữa một thị trấn nhỏ yên bình của Czechia, có một lâu đài mang vẻ đẹp như tranh vẽ kể câu chuyện giao thoa văn hóa Đông – Tây châu Âu.

T.B (tổng hợp)

Lâu đài Litomyšl là một trong những công trình Phục Hưng đẹp nhất Trung Âu, được xây dựng tại thị trấn Litomyšl vào nửa sau thế kỷ 16 dưới thời gia tộc Pernštejn. Điều khiến lâu đài này nổi bật không chỉ là kiến trúc hài hòa mà còn ở lớp trang trí độc đáo phủ kín toàn bộ mặt ngoài. Hơn 8.000 họa tiết hình học và hình tượng trang trí được khắc và tô trên tường, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động như một bức tranh khổng lồ bao phủ cả công trình.

Ảnh: itomysl.cz

Phong cách kiến trúc của lâu đài là sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống xây dựng Trung Âu và ảnh hưởng mạnh mẽ từ nghệ thuật Ý thời Phục Hưng. Những dãy hành lang vòm (arcade) bao quanh sân trong tạo nên không gian mở đầy nhịp điệu, vừa trang nhã vừa gần gũi. Đây không phải là pháo đài quân sự kiên cố, mà là một dinh thự quý tộc mang tính biểu tượng của quyền lực, văn hóa và thẩm mỹ.

Ảnh: zamek-litomys.

Không gian bên trong lâu đài cũng ấn tượng không kém. Một trong những điểm nhấn là nhà hát baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn – một trong số ít nhà hát cổ còn tồn tại ở châu Âu. Sự hiện diện của không gian biểu diễn này cho thấy đời sống văn hóa phong phú của giới quý tộc thời bấy giờ, nơi nghệ thuật và kiến trúc hòa quyện thành một tổng thể thống nhất.

Ảnh: Smetanova Litomyšl.

Lâu đài Litomyšl còn gắn liền với tên tuổi của Bedřich Smetana – một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của Czechia, người sinh ra ngay trong khuôn viên lâu đài. Ngày nay, thị trấn Litomyšl thường xuyên tổ chức các lễ hội âm nhạc để tôn vinh ông, biến nơi đây thành điểm đến không chỉ cho người yêu kiến trúc mà còn cho những ai đam mê nghệ thuật.

Ảnh: npu.cz.

Năm 1999, lâu đài được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ giá trị kiến trúc và văn hóa đặc biệt. Không đồ sộ như nhiều lâu đài nổi tiếng khác, Litomyšl gây ấn tượng bởi sự tinh tế và tính nghệ thuật cao, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng giữa lòng châu Âu.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
Kho tri thức

Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

Kho tri thức

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
