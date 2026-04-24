500 xe tăng cường dịp lễ, bến xe Hà Nội bắt đầu quá tải

Lượng khách đổ về các bến xe bắt đầu tăng cao khi nhiều người dân, sinh viên chủ động kế hoạch "nghỉ thông" để tận hưởng 2 kỳ nghỉ dài ngày là giỗ Tổ và 30/4.

Dù chưa chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhưng không khí tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, đã bắt đầu nóng dần.

Khách chủ động đi sớm, bến xe Nước Ngầm đông đúc

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm vào chiều 24/4, lượng hành khách tăng rõ rệt. Đáng chú ý, đối tượng sinh viên chiếm tỷ trọng khá lớn. Theo chia sẻ của H.H.M (sinh viên năm 2 một trường Đại học tại Hà Nội), do vừa hoàn thành đợt thi học kỳ nên em được nghỉ sớm và quyết định về quê ngay để tránh cảnh chen lấn vào ngày cao điểm. Nữ sinh cho biết đã phải đặt vé từ cách đây 4 ngày để đảm bảo có chỗ, đồng thời nhận thấy giá vé hiện tương đương đợt Tết vừa qua.

Không chỉ sinh viên, nhiều người lao động tại Thủ đô cũng đã xin nghỉ phép thêm 2 ngày giữa kỳ nghỉ để "nối mạch" tạo thành kỳ nghỉ dài 9 ngày. Việc hành khách chủ động giãn lịch trình đi lại giúp giảm tải phần nào áp lực cho ngày chính lễ, nhưng cũng khiến bến xe nhộn nhịp sớm hơn dự kiến.

Nhiều sinh viên đã "khăn gói" về quê sớm để tránh cảnh đông đúc.

Doanh nghiệp vận tải tăng chuyến nhưng vẫn thận trọng

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, các nhà xe đã bắt đầu bổ sung phương tiện. Tại tuyến Nghệ An - Hà Tĩnh (vốn là tuyến trọng điểm của bến Nước Ngầm), một số nhà xe cho biết tăng chuyến từ ngày 24/4. Tuy nhiên, số lượng tuyến xe tăng thêm sẽ phụ thuộc vào lượng khách thực tế.

Cùng với đó, một thực tế ghi nhận được là tâm lý thận trọng của nhiều doanh nghiệp vận tải. Thay vì ồ ạt tăng chuyến, nhiều đơn vị chọn cách theo dõi sát tình hình thực tế. Áp lực chi phí vận hành, đặc biệt là sự biến động của giá nhiên liệu thời gian qua, khiến các doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Nhiều đơn vị vận chuyển theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh tăng chuyến cho phù hợp.

Vấn đề giá vé đang là tâm điểm chú ý của hành khách. Theo khảo sát của phóng viên, tại bến Nước Ngầm, giá vé hiện tại của một số tuyến Nghệ An - Hà Nội tăng khoảng 15% so với thời điểm đầu tháng 3. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ nằm ở yếu tố "thời điểm lễ", mà còn do giá nhiên liệu tăng cao liên tục trong thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ Công ty CP Bến xe Hà Nội, tính đến chiều 21/4, tại các bến Mỹ Đình, Gia Lâm và Giáp Bát đã có khoảng 66 doanh nghiệp vận tải trên 214 tuyến xe khách liên tỉnh thực hiện điều chỉnh giá vé với mức tăng từ 6 - 50%. Lý do chính được đưa ra là giá nhiên liệu biến động mạnh. Việc tăng giá này đã được các cơ quan chức năng chấp thuận và có văn bản thông báo chính thức đến các bến xe.

Kế hoạch tăng cường tổng lực tại các bến xe Hà Nội Để chuẩn bị cho đợt cao điểm kéo dài, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường khoảng 500 xe khách trên toàn hệ thống: Bến xe Giáp Bát: Dự kiến lượng khách tăng 200% dịp lễ Giỗ Tổ và 300% dịp lễ 30/4, tăng cường khoảng 212 xe;

Bến xe Mỹ Đình: Tăng cường 220 xe để phục vụ các tuyến đi tỉnh phía Bắc;

Bến xe Gia Lâm: Dự kiến tăng 150% lượt khách và huy động thêm 30% lượng xe chạy so với ngày thường (khoảng 68 xe). Dự báo lưu lượng khách và lượng xe tập trung tăng vào các thời điểm cao điểm đầu kỳ lễ, tập trung vào chiều 24/4, ngày 25/4, chiều 29/4 và ngày 30/4. Lượt khách quay trở lại tập trung vào ngày 27/4 (kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ) và ngày 4/5 (kết thúc kỳ nghỉ 30/4 - 1/5). Sau thời điểm cao điểm, lưu lượng hành khách dự kiến sẽ giảm dần trong những ngày tiếp theo. Các bến xe cũng phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường xe buýt nội đô để hỗ trợ hành khách di chuyển từ bến xe về nhà thuận tiện nhất.