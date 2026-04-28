Có thể bạn chưa biết, loạt cây trồng trong nhà xanh tốt quanh năm

Không chỉ là yếu tố trang trí, cây xanh trong nhà ngày càng được xem như “tài sản mềm” giúp nâng chất lượng không gian sống.

Trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” không gian sống lan rộng tại các đô thị lớn, đặc biệt ở Hà Nội và TP.HCM, thị trường cây cảnh nội thất đang ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Từ căn hộ trung cấp đến cao cấp, yếu tố thiên nhiên ngày càng được đưa vào như một phần không thể thiếu trong thiết kế.

Không ít chủ đầu tư và môi giới cho rằng, một căn hộ có bố trí cây xanh hợp lý thường tạo ấn tượng tốt ngay từ lần xem đầu tiên. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, khi người mua không chỉ tìm “nơi ở” mà còn tìm “trải nghiệm sống”.

Monstera (trầu bà lá xẻ): “Điểm nhấn đắt giá” cho không gian mở

Monstera – hay còn gọi là trầu bà lá xẻ – không chỉ là một loại cây cảnh, mà còn là “ngôn ngữ thiết kế” trong nhiều căn hộ hiện đại. Những tán lá lớn, xẻ sâu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, giúp không gian trở nên sinh động và có chiều sâu hơn.

Cây trầu bà lá xẻ.

Đáng chú ý, trong các căn hộ diện tích vừa và nhỏ – vốn chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường bất động sản đô thị – việc sử dụng một cây Monstera cỡ lớn có thể thay thế cho nhiều chi tiết trang trí khác, giúp tối giản chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả thẩm mỹ cao.

Ở góc độ vận hành cho thuê, những căn hộ có điểm nhấn xanh như Monstera thường dễ “ghi điểm” với khách thuê nước ngoài hoặc nhóm khách trẻ theo phong cách sống tối giản – hiện đại.

Cây lưỡi hổ: “Giải pháp xanh” cho nhà phố bận rộn

Lưỡi hổ được xem là “cây quốc dân” trong phân khúc cây nội thất bởi khả năng thích nghi gần như tuyệt đối. Từ căn hộ cao tầng đến nhà phố, từ văn phòng đến cửa hàng kinh doanh, loại cây này đều có thể phát triển ổn định.

Cây lưỡi hổ.

Điểm đáng giá là chi phí duy trì thấp: không cần tưới thường xuyên, không đòi hỏi ánh sáng mạnh, ít sâu bệnh. Với những nhà đầu tư sở hữu nhiều căn hộ cho thuê, lưỡi hổ trở thành lựa chọn tối ưu để “phủ xanh nhanh” không gian mà không phát sinh chi phí vận hành đáng kể.

Ngoài ra, yếu tố phong thủy – dù mang tính tham khảo – cũng góp phần khiến lưỡi hổ được ưa chuộng, đặc biệt trong các không gian kinh doanh nhỏ hoặc văn phòng startup.

Cây đuôi công (prayer plant): Tối ưu không gian ánh sáng yếu

Trong bối cảnh nhiều căn hộ đô thị bị hạn chế ánh sáng tự nhiên, cây đuôi công nổi lên như một giải pháp phù hợp. Khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng yếu giúp loại cây này “lấp đầy” những góc chết – nơi các loại cây khác khó tồn tại.

Cây đuổi công.

Không chỉ vậy, hoa văn trên lá tạo cảm giác mềm mại, giúp cân bằng lại những đường nét vuông vức thường thấy trong kiến trúc căn hộ. Đây là yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất hiện đại, khi xu hướng “làm mềm không gian” đang được ưa chuộng.

Với mức giá vừa phải, dễ thay thế và linh hoạt bố trí, cây đuôi công phù hợp với cả người ở thực lẫn nhà đầu tư cho thuê ngắn hạn (homestay, Airbnb).

