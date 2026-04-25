Mực nhảy Vũng Áng 'hút khách' du lịch, giá cao vẫn cháy hàng

Những ngày gần đây, đặc sản mực nhảy tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) bước vào mùa khai thác sôi động, thu hút đông đảo thực khách và thương lái. Dù giá bán ở mức cao, mặt hàng này vẫn liên tục “cháy hàng”, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân địa phương.
Theo ghi nhận tại các bến cá ven biển phường Vũng Áng, ngay từ sáng sớm, nhiều tàu thuyền đã cập bến với khoang đầy mực tươi sống. Điểm đặc biệt của mực nhảy là được giữ sống trong môi trường nước biển, khi đưa lên bờ vẫn còn bơi khỏe, thân trong suốt, thịt săn chắc. Chính độ tươi gần như tuyệt đối này đã tạo nên sức hút riêng, khiến mực nhảy trở thành một trong những đặc sản được săn đón nhất khu vực.
Tại các nhà hàng, quán ăn ven biển, mực nhảy luôn nằm trong danh sách món “đắt khách”. Nhiều chủ quán cho biết, vào cuối tuần hoặc mùa du lịch, lượng tiêu thụ tăng mạnh, nguồn cung không đủ đáp ứng. Các món chế biến từ mực nhảy như hấp, nướng, hay ăn gỏi đều được thực khách ưa chuộng nhờ giữ trọn vị ngọt tự nhiên của hải sản tươi. Những ngày này mực nhảy có giá dao động từ 850.000 đồng – 900.000 đồng/1kg.
Không chỉ phục vụ tại chỗ, mực nhảy còn được thu mua và vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành khác. Nhờ cải tiến trong khâu bảo quản, chất lượng mực khi đến tay người tiêu dùng vẫn đảm bảo độ tươi ngon, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, việc vận chuyển mực sống đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí lớn, khiến giá bán luôn ở mức cao so với các loại hải sản khác.
Ghi nhận tại một số nhà hàng ven biển, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm món đặc sản này. Chị Lan Anh (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã ăn mực ở nhiều nơi, nhưng mực nhảy Vũng Áng thực sự khác biệt. Mực rất ngọt, giòn và gần như vẫn còn tươi sống khi chế biến. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ.”
Trong khi đó, anh Minh Tuấn (du khách TP HCM) cho biết: “Dù giá khá cao nhưng hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ là món ăn ngon, việc được tận mắt thấy mực còn bơi trước khi chế biến khiến chuyến đi thêm phần thú vị.”
Đại diện lãnh đạo phường Vũng Áng cho biết: "Mực nhảy đang trở thành sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế biển gắn với du lịch tại khu vực Vũng Áng. Chúng tôi đang khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện đánh bắt, bảo quản hiện đại, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu mực nhảy để nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng đảm bảo nguồn lợi thủy sản, khai thác bền vững gắn với bảo vệ môi trường biển".
Sự “đắt khách” của mực nhảy Vũng Áng không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế biển bền vững cho địa phương. Trong bối cảnh du lịch biển ngày càng phát triển, đặc sản này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần quảng bá hình ảnh biển Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước.