Mực nhảy Vũng Áng 'hút khách' du lịch, giá cao vẫn cháy hàng

Những ngày gần đây, đặc sản mực nhảy tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) bước vào mùa khai thác sôi động, thu hút đông đảo thực khách và thương lái. Dù giá bán ở mức cao, mặt hàng này vẫn liên tục “cháy hàng”, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân địa phương.

Con mực vẫn bật tanh tách, mắt và các sao phát sáng trên thân mực vẫn nhấp nháy khiến du khách rất thích thú. Mực nhảy ngon nhất là để nguyên con làm gỏi, luộc, hoặc hấp.

Theo ghi nhận tại các bến cá ven biển phường Vũng Áng, ngay từ sáng sớm, nhiều tàu thuyền đã cập bến với khoang đầy mực tươi sống. Điểm đặc biệt của mực nhảy là được giữ sống trong môi trường nước biển, khi đưa lên bờ vẫn còn bơi khỏe, thân trong suốt, thịt săn chắc. Chính độ tươi gần như tuyệt đối này đã tạo nên sức hút riêng, khiến mực nhảy trở thành một trong những đặc sản được săn đón nhất khu vực.

Ông Chu Văn Hậu, chủ nhà hàng Hậu Thìn (phường Vũng Áng) cho biết: “Chúng tôi bắt đầu bán mực nhảy từ mồng 2 Tết Nguyên đán và duy trì liên tục đến nay. Năm nay mực được mùa, mới đầu vụ nhưng con to, thịt dày, rất ngon.”

Tại các nhà hàng, quán ăn ven biển, mực nhảy luôn nằm trong danh sách món “đắt khách”. Nhiều chủ quán cho biết, vào cuối tuần hoặc mùa du lịch, lượng tiêu thụ tăng mạnh, nguồn cung không đủ đáp ứng. Các món chế biến từ mực nhảy như hấp, nướng, hay ăn gỏi đều được thực khách ưa chuộng nhờ giữ trọn vị ngọt tự nhiên của hải sản tươi. Những ngày này mực nhảy có giá dao động từ 850.000 đồng – 900.000 đồng/1kg.

Mực nhảy Vũng Áng tươi ngon, đậm vị, thưởng thức một lần thì nhớ mãi không quên. Không một ai đến với Vũng Áng lại không muốn thử tìm đến để thưởng thức món ẩm thực trứ danh này.

Không chỉ phục vụ tại chỗ, mực nhảy còn được thu mua và vận chuyển đi nhiều tỉnh, thành khác. Nhờ cải tiến trong khâu bảo quản, chất lượng mực khi đến tay người tiêu dùng vẫn đảm bảo độ tươi ngon, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, việc vận chuyển mực sống đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí lớn, khiến giá bán luôn ở mức cao so với các loại hải sản khác.

Mực hấp căng tròn ăn kèm lá lốt.

Mỗi nhà hàng có một cách pha nước chấm riêng biệt để du khách thưởng thức mực nhảy được tròn vị.

Ghi nhận tại một số nhà hàng ven biển, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm món đặc sản này. Chị Lan Anh (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã ăn mực ở nhiều nơi, nhưng mực nhảy Vũng Áng thực sự khác biệt. Mực rất ngọt, giòn và gần như vẫn còn tươi sống khi chế biến. Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ.”

Người dân địa phương cho biết, mực nhảy ở Vũng Áng ngon là nhờ vào sự khác biệt của độ mặn tại vùng biển này. Biển Vũng Áng có độ mặn khá cao, xấp xỉ 3.5 (độ mặn lý tưởng của nước biển) dẫn đến hương vị của mực có vị đậm đà hơn những vùng biển khác.

Trong khi đó, anh Minh Tuấn (du khách TP HCM) cho biết: “Dù giá khá cao nhưng hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ là món ăn ngon, việc được tận mắt thấy mực còn bơi trước khi chế biến khiến chuyến đi thêm phần thú vị.”

Hiện nay, khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng có 20 hộ kinh doanh hoạt động. Các nhà hàng được bố trí trên những bè nổi ven biển, tạo không gian thoáng đãng cho thực khách.

Du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo khi thưởng thức mực nhảy Vũng Áng để lan toả trên các nền tảng mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo phường Vũng Áng cho biết: "Mực nhảy đang trở thành sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế biển gắn với du lịch tại khu vực Vũng Áng. Chúng tôi đang khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện đánh bắt, bảo quản hiện đại, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu mực nhảy để nâng cao giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng đảm bảo nguồn lợi thủy sản, khai thác bền vững gắn với bảo vệ môi trường biển".

Những ngày này, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng nhộn nhịp phục vụ du khách.

Sự “đắt khách” của mực nhảy Vũng Áng không chỉ phản ánh nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế biển bền vững cho địa phương. Trong bối cảnh du lịch biển ngày càng phát triển, đặc sản này được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần quảng bá hình ảnh biển Hà Tĩnh đến với du khách trong và ngoài nước.