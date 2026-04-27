Toàn cảnh khu đô thị hơn 2 tỷ USD ở TP.HCM sắp khởi công dịp 30/4

Với tổng vốn khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), khu đô thị Đại học Quốc tế là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu tây bắc TP.HCM.

Dự án có quy mô gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, với ranh giới tự nhiên tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.
Về hạ tầng kết nối, dự án sẽ hưởng lợi trực tiếp khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như Vành đai 3 TP.HCM sắp khai thác toàn tuyến cuối năm 2026, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng được triển khai trong thời gian tới.
Vị trí Khu đô thị Đại học Quốc tế.
Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng, quỹ đất rộng, thuận lợi triển khai thi công cho các công trình quy mô lớn. Trong ảnh là nơi dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 29/4 tới.
Trạm nghiền đá được đặt tại dự án đã được lắp đặt và đi vào hoạt động.
Theo quy hoạch, quỹ đất được phân bổ đa chức năng, bao gồm khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước; 5,7 ha cho trường trung học phổ thông; 436 ha đất đơn vị ở; 150 ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu; cùng 6,9 ha cho y tế.
Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân cùng khoảng 60.000 sinh viên.
Hệ thống hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và các tiện ích xã hội. Nhu cầu nhà ở được đáp ứng bằng nhiều loại hình, phù hợp với cơ cấu dân cư đặc thù của đô thị đại học.
Quỹ đất nhà ở xã hội sẽ thực hiện theo cơ chế chung của TP.HCM, đồng thời chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Theo định hướng quy hoạch chung, khu vực này nằm trong phân vùng đô thị phía bắc TP.HCM (gồm Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ), được xác định là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của khu vực tây bắc, đồng thời phát triển thành cực tăng trưởng về giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo.
Khu đô thị Đại học Quốc tế do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD).
Toàn bộ khu đô thị dự kiến đi vào vận hành từ đầu năm 2035, góp phần tái định hình không gian phát triển phía tây bắc TP.HCM, đồng thời tạo động lực mới cho kinh tế - xã hội của thành phố.
Theo Quỳnh Danh/Znews.vn
