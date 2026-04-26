Làn sóng 'di cư ngược' 2026: Khi dòng vốn FDI đánh thức nhân tài hồi hương

Dòng vốn FDI chảy mạnh vào các địa phương đầu năm 2026 không chỉ mang theo nhà máy và công nghệ, mà còn đang kích hoạt một cuộc "di cư ngược" chưa từng có.

Theo báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài Chính), tính đến hết tháng 01/2026, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vốn thực hiện của các dự án FDI tại Việt Nam vẫn đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các dự án đang đi vào vận hành thực chất, tạo ra nhu cầu cấp thiết về nhân sự quản lý và chuyên gia ngay tại các địa phương.

Đáng chú ý, dòng vốn không còn "co cụm" ở các thành phố lớn. Bắc Ninh đang vươn lên dẫn đầu cả nước với tổng vốn đăng ký gần 656 triệu USD (chiếm 25,4% cả nước), theo sau là Hà Tĩnh với dự án nhà máy thép hơn 380 triệu USD và Thái Nguyên với mức tăng trưởng ấn tượng 259,7% (Nguồn: fdi.gov.vn). Chính sự chuyển dịch địa lý này đã trở thành thỏi nam châm thu hút những người con xa quê trở về.

"Thỏi nam châm" FDI và cuộc dịch chuyển về các địa phương

Trở về không có nghĩa là "về vườn". Với những nhân sự từng lăn lộn tại Hà Nội hay TP.HCM, cuộc hồi hương này là một sự tái định vị vị thế.

Anh T., một biên tập viên truyền thông sau 10 năm bám trụ Thủ đô, nay quyết định đầu quân cho một tập đoàn công nghệ Hàn Quốc vừa mở rộng chi nhánh tại Bắc Ninh. Anh chia sẻ: "Ở thành phố lớn, tôi là một mắt xích nhỏ trong bộ máy khổng lồ. Nhưng tại quê hương, với vốn sống và kinh nghiệm tích lũy, tôi trở thành cầu nối quan trọng giữa tư duy quản trị quốc tế và văn hóa bản địa của đội ngũ nhân sự địa phương".

Lợi thế của những nhân sự này chính là sự "hiểu biết sâu sắc địa phương". Họ hiểu từ tập quán sinh hoạt của công nhân đến cách vận hành của chính quyền sở tại, từ đó giúp doanh nghiệp FDI giảm thiểu xung đột văn hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành - điều mà các chuyên gia ngoại quốc hay nhân sự từ vùng khác khó lòng có được.

Nhiều nhân sự làm việc tại các thành phố lớn lựa chọn về quê làm việc.

﻿Ảnh minh họa.

Một trường hợp khác là chị Phạm Thị Oanh (Hà Tĩnh). Ở tuổi 35, chị từng nếm trải cảm giác "lỗi thời" ngay giữa lòng Thủ đô. Đầu năm 2025, dù dắt túi bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, chị vẫn liên tục nhận về những cái lắc đầu từ nhà tuyển dụng với lý do nghiệt ngã: "Tuổi đã cao, khó nhạy bén với xu hướng". Để trụ lại, chị đành chấp nhận mức thu nhập thấp hơn kỳ vọng như một nhân sự trẻ mới vào nghề.

Thế nhưng, bước ngoặt đến vào cuối năm 2025 khi chị quyết định "ngược dòng" về quê. Một bài toán kinh tế nhanh chóng được giải đáp: “Cùng mức lương 10 triệu đồng, nhưng ở quê, giá trị thực tế tương đương 15 triệu đồng tại phố thị nhờ chi phí sinh hoạt thấp”, chị Oanh bộc bạch. Tại mảnh đất quê nhà, chị không còn là ứng viên "quá lứa", mà trở thành tài sản chiến lược được các doanh nghiệp địa phương săn đón. Giữa bối cảnh nhân lực Marketing chất lượng cao thường đổ xô ra biển lớn, sự trở về của những người như chị Oanh chính là "mảnh ghép" hoàn hảo giúp các doanh nghiệp tỉnh lẻ gia tăng sức cạnh tranh.

Khi quê hương là "bệ phóng" chứ không phải "vịnh tránh bão"

Dữ liệu tháng 01/2026 cho thấy ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu khi chiếm tới 76,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây là lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng chất xám cao và sự bền bỉ. Việc các nhân sự chất lượng cao chọn hồi hương đã trực tiếp giải được bài toán "khát" chuyên gia trung và cao cấp cho các khu công nghiệp tỉnh lẻ.

Tuy nhiên, cuộc "di cư ngược" này không chỉ có hoa hồng. Những người trở về phải đối mặt với thực tế văn hóa công sở địa phương đôi khi còn thiếu tính chuyên nghiệp, hay sự thiếu hụt các tiện ích giải trí cao cấp như ở đô thị. Nhưng bù lại, họ có được sự cân bằng (work-life balance), sự gần gũi gia đình và quan trọng nhất là cảm giác được đóng góp trực tiếp vào sự thay đổi của mảnh đất mình sinh ra.

Làn sóng hồi hương của nhân sự chất lượng cao, nhìn từ những con số FDI khởi sắc đầu năm 2026, không phải là một xu hướng nhất thời. Đó là biểu hiện của một nền kinh tế đang trưởng thành, nơi cơ hội được chia đều và giá trị của "sự am hiểu bản địa" được đặt đúng vị trí.

Khi dòng vốn FDI mang đến hạ tầng và công nghệ, thì chính những người con trở về sẽ mang đến "phần hồn" và tư duy đổi mới, biến quê hương thực sự trở thành những vùng đất đáng sống và đáng cống hiến.