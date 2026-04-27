Cận cảnh đại công trường 920 tỷ đồng: Đếm ngược ngày 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, dự án xây dựng, cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đang bước vào giai đoạn thi công nước rút.

Toàn cảnh Trạm bơm Thụy Phương (phường Thụy Phương, Hà Nội) nhìn từ trên cao. Đây là điểm khởi đầu của dự án, nơi sẽ đón dòng nước từ sông Hồng, bắt đầu hành trình vươn dài 7,6km chảy vào trung tâm thành phố.
Tuyến kênh đang được xẻ dọc qua các khu đất trống. Việc nạo vét lòng kênh sâu xuống hơn 6m đòi hỏi khối lượng đào đắp khổng lồ nhằm đảm bảo độ dốc cho nước "tự chảy".
Không khí thi công với 24 mũi giáp công trên toàn tuyến. Hàng chục máy xúc, cần cẩu hoạt động hết công suất, lật xới từng mảng địa chất phức tạp. Với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, dự án xây dựng, cải tạo tuyến kênh Thụy Phương đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Đây là công trình thủy lợi mang "sứ mệnh kép" của Thủ đô: Vừa bổ cập 5m3/s nước sông Hồng để thau rửa, làm sạch sông Tô Lịch, vừa tiêu thoát nước, chống ngập úng cho lưu vực 350ha đô thị.
Máy dập cừ Larsen chuyên dụng liên tục ép những cọc thép sâu xuống lòng đất để gia cố thành vách, ngăn sạt lở, tạo không gian an toàn cho việc đổ bê tông đáy kênh.
Hình hài của dòng thủy mạch đang dần lộ diện. Những vách bê tông cốt thép kiên cố đang được đúc dọc theo lòng kênh
Hệ thống thanh giằng thép chữ I cỡ lớn được lắp đặt chéo ngang để chống phình, giữ ổn định tuyệt đối cho kết cấu bê tông trong quá trình đông kết dưới nền đất yếu và nhiều mạch nước ngầm.
Tại các phân đoạn cống ngầm, công nhân bám trụ dưới những hố sâu hun hút. Kích thước đốt cống hộp khổng lồ (3x3m) đủ sức chứa lượng nước vĩ đại đổ về từ đầu nguồn.
Hạng mục thi công ngầm đòi hỏi kỹ thuật cao độ. Các kỹ sư phải tính toán chi tiết từng mũi khoan, mẻ vữa để không làm ảnh hưởng đến nền móng các khu dân cư đông đúc lân cận.
Khối lượng sắt thép khổng lồ được tập kết và đan cài ngay dưới lòng hào thi công. Tuyến cống ngầm sẽ chạy dọc các trục đường huyết mạch trước khi đổ thẳng ra đầu nguồn sông Tô Lịch.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vẫn cheo leo trên các khung thép rỗng, miệt mài với công việc đan buộc cốt thép, chuẩn bị cho những mẻ bê tông khối lớn.
Bàn tay chai sạn của người thợ xây dựng bám chặt trên công trường. Mỗi gút thép được siết chặt là tiến độ dự án lại nhích thêm một bước về đích.
Thợ hàn đang kiểm tra kỹ lưỡng các van khí đá trước khi thực hiện những mối cắt ghép vật tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong môi trường thi công có nguy cơ cháy nổ cao.
Dự án thi công vắt qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, nằm ngay dưới lưới điện cao thế, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà thầu và các lực lượng chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an toàn lưới điện.
Khi đại công trình này khép lại, người dân Thủ đô hoàn toàn có quyền kỳ vọng về một dòng sông Tô Lịch được "thay máu" trong xanh, cùng một khu vực Tây Bắc Hà Nội không còn nỗi ám ảnh bì bõm mỗi khi mùa mưa bão ập về.
