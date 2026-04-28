Soi thu nhập VĐV pickleball: Người kiếm triệu USD, kẻ chịu lỗ để thi đấu

Sự bùng nổ của pickleball không chỉ tạo nên một trào lưu thể thao mới, mà còn mở ra thị trường kinh doanh hàng triệu USD. Tuy nhiên, phía sau những hợp đồng bạc triệu là một thực tế phân hóa khắc nghiệt: số ít vận động viên giàu lên nhanh chóng, trong khi phần đông vẫn phải tự bỏ tiền túi để theo đuổi đam mê.

Ở nhóm đỉnh cao, pickleball đang chứng kiến sự xuất hiện của những “ngôi sao triệu USD”. Nổi bật là tay vợt trẻ Anna Leigh Waters – người có thể đạt thu nhập hơn 3 triệu USD trong năm 2024 nhờ tiền thưởng và đặc biệt là các hợp đồng tài trợ thương mại. Cùng nhóm này, Ben Johns – tay vợt nam số 1 thế giới – cũng đạt khoảng 2,5 triệu USD mỗi năm.

Anna Leigh Waters và Ben Johns hiện là hai tay vợt có thu nhập dẫn đầu pickleball. Ảnh: @ppatourasia.

Điểm chung của các vận động viên hàng đầu là nguồn thu không chỉ đến từ thi đấu mà chủ yếu từ quảng cáo, tài trợ và khai thác hình ảnh cá nhân. Trong hệ sinh thái thể thao hiện đại, họ không chỉ là vận động viên mà còn là “tài sản thương mại”, đóng vai trò thúc đẩy doanh số cho các thương hiệu.

Ngay dưới nhóm siêu sao là tầng lớp vận động viên có thu nhập khá, gồm những cái tên thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn. Dù vẫn kiếm được tiền, họ chưa đạt đến mức ổn định tài chính như nhóm dẫn đầu. Thu nhập của nhóm này phụ thuộc nhiều vào thành tích thi đấu và khả năng ký kết tài trợ – yếu tố mang tính quyết định trong dài hạn.

Trái ngược với bức tranh hào nhoáng là thực tế ít được nhắc đến: phần đông vận động viên pickleball chuyên nghiệp đang phải “tự nuôi nghề”. Chi phí tham gia các giải đấu không hề nhỏ, bao gồm lệ phí đăng ký, di chuyển, ăn ở và trang thiết bị.

Theo ước tính, tổng chi phí có thể lên tới hàng chục nghìn USD mỗi mùa giải, trong khi tiền thưởng không đủ bù đắp nếu không tiến sâu. Điều này khiến nhiều tay vợt rơi vào tình trạng thua lỗ, buộc phải làm thêm công việc khác như huấn luyện, kinh doanh hoặc dạy chơi để duy trì sự nghiệp.

Ben Johns tay vợt nam số 1 thế giới – cũng đạt khoảng 2,5 triệu USD mỗi năm.

Bức tranh thu nhập của pickleball vì thế mang hình dáng “kim tự tháp” điển hình của ngành thể thao chuyên nghiệp: lợi nhuận tập trung ở đỉnh, còn phần đáy phải cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.

Ở góc độ kinh doanh, sự phát triển nhanh của pickleball đang kéo theo một thị trường thể thao mới với giá trị ngày càng lớn. Các giải đấu chuyên nghiệp được đầu tư hàng triệu USD, thu hút tài trợ từ nhiều thương hiệu và quỹ đầu tư, mở ra cơ hội kiếm tiền cho vận động viên.

Tuy nhiên, để thị trường này phát triển bền vững, bài toán không chỉ nằm ở việc tạo ra các “ngôi sao triệu USD”, mà còn ở việc xây dựng hệ sinh thái đủ rộng để đảm bảo thu nhập ổn định cho số đông vận động viên.

Khoảng cách giữa “đỉnh cao triệu USD” và “cuộc chiến chi phí” vì thế vẫn sẽ là thách thức lớn của pickleball trong giai đoạn tăng trưởng nóng hiện nay – nơi cơ hội và rủi ro luôn song hành trong một thị trường thể thao đang hình thành nhanh chóng.

Anna Leigh Waters và Ben Johns là hai VĐV có thu nhập hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, làn sóng pickleball cũng đang lan rộng nhanh chóng trong 1–2 năm gần đây. Hàng loạt sân chơi được mở tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn, kéo theo nhu cầu về vợt, trang phục, huấn luyện viên và tổ chức giải đấu. Một số giải phong trào ghi nhận mức thưởng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, trong đó vận động viên có thể nhận khoảng 50–70 triệu đồng nếu đạt thành tích cao – con số đáng chú ý với một môn thể thao mới.

Tuy vậy, thị trường trong nước vẫn ở giai đoạn đầu, nguồn thu của vận động viên chủ yếu đến từ giải đấu và dạy chơi, chưa hình thành hệ sinh thái tài trợ mạnh như quốc tế. Điều này khiến bài toán thu nhập dài hạn vẫn còn bỏ ngỏ.

Các chuyên gia cho rằng, để pickleball trở thành một ngành kinh doanh thể thao bền vững, cần phát triển đồng bộ nhiều yếu tố: hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, cơ chế chia sẻ doanh thu, thị trường tài trợ và đặc biệt là cộng đồng người chơi đủ lớn để duy trì dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh đó, pickleball đang phản ánh một quy luật quen thuộc của kinh tế thể thao: giá trị tập trung ở số ít ngôi sao, trong khi phần đông phải cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. Khi thị trường còn trong giai đoạn tăng trưởng nóng, cơ hội kiếm tiền là có thật – nhưng rủi ro cũng luôn hiện hữu.