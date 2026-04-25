Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Quýt sim cuối vụ “cháy hàng”, tiểu thương bán không kịp

Dù vào cuối vụ, quýt sim vẫn “cháy hàng” nhờ vị ngọt đậm, giá rẻ, cho thấy sức hút lớn của trái cây nội địa trên thị trường.

Thiên Anh

Cuối tháng 4, khi nhiều loại trái cây bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về nguồn cung, quýt sim vẫn giữ được sức hút đáng kể trên thị trường nhờ mức giá “mềm” cùng hương vị được đánh giá là ngon nhất trong năm.

Theo khảo sát, tại các chợ truyền thống và kênh bán hàng online, quýt sim hiện được rao bán phổ biến từ 20.000 – 35.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng quả. Mức giá này được xem là dễ tiếp cận so với nhiều loại trái cây cùng thời điểm, góp phần kích thích nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào giai đoạn cuối vụ.

tai-xuong-5.png
Quýt sim hiện được rao bán phổ biến từ 20.000 – 35.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, trái với quy luật “cuối mùa – kém chất lượng”, quýt sim lại bước vào giai đoạn đạt “đỉnh vị”. Khi quả chín già, lớp vỏ mỏng, hơi rám, tép mọng nước, vị ngọt đậm hơn rõ rệt, tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng so với nhiều loại trái cây khác trên thị trường.

Ghi nhận tại Chợ đầu mối Long Biên, từ khoảng 3–4h sáng, các xe hàng chở quýt sim liên tục đổ về khu vực tập kết hoa quả. Những sọt quýt vàng óng được bốc dỡ nhanh chóng, phân loại ngay tại chỗ trước khi chuyển đi các chợ dân sinh trong nội thành. Một đầu mối kinh doanh tại đây cho biết, lượng quýt sim nhập về những ngày cuối vụ tuy giảm nhẹ so với chính vụ, nhưng tốc độ tiêu thụ lại tăng rõ rệt.

tai-xuong-4.png
Dù trên thị trường có rất nhiều loại quả nhưng mặt hàng quýt sim vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

“Quýt sim cuối mùa ăn ngọt hơn nên khách lấy nhiều. Có hôm hàng về đến đâu là hết đến đó, gần như không có tồn kho,” tiểu thương chia sẻ. Theo người này, mỗi đêm có thể nhập vài tạ quýt sim, sau đó phân phối ngay trong buổi sáng cho các mối quen tại Hà Nội.

Tại một sạp hoa quả trên phố Hoàng Mai (Hà Nội), chị H., tiểu thương bán lẻ, cho biết quýt sim là một trong những mặt hàng bán chạy nhất thời điểm này. “Khách thường mua 3–5kg một lần vì giá rẻ mà ăn ngon. Có ngày tôi phải nhập bổ sung 2–3 lần mới đủ bán,” chị nói.

Thực tế, nhu cầu tăng cao không chỉ đến từ yếu tố giá mà còn từ tâm lý “ăn theo mùa”. Khi biết quýt sim đang vào giai đoạn ngon nhất, nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua nhiều hơn, thậm chí tích trữ dùng dần hoặc ép nước.

Ở góc độ kinh doanh, đây là hiện tượng khá điển hình của thị trường trái cây theo mùa: khi sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, dù nguồn cung bắt đầu giảm, nhu cầu lại tăng mạnh, giúp duy trì thanh khoản cao cho tiểu thương.

tai-xuong-3.png
Quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, mức giá phổ thông cũng là lợi thế cạnh tranh lớn. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, các loại trái cây nội địa có giá hợp lý như quýt sim dễ dàng chiếm ưu thế so với trái cây nhập khẩu cùng thời điểm.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của kênh bán hàng online. Nhiều tiểu thương tận dụng mạng xã hội để chốt đơn nhanh, bán theo combo hoặc giao tận nơi, giúp tăng tốc độ quay vòng hàng hóa và giảm áp lực tồn kho.

Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra không ít rủi ro. Việc quýt sim được bán với nhiều mức giá khác nhau, nguồn gốc chưa đồng nhất khiến người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn. Nếu không kiểm soát tốt chất lượng, uy tín thị trường có thể bị ảnh hưởng về lâu dài.

#quýt sim #giá quýt sim #trái cây nội địa #chợ Long Biên #thị trường trái cây #xu hướng tiêu dùng

Nhu cầu hạt dinh dưỡng tăng cao, hạt điều Việt thu hơn 500 triệu USD

Xuất khẩu hạt điều khởi sắc đầu năm 2026, Mỹ chi hơn 120 triệu USD, góp phần giúp ngành điều Việt duy trì vị thế dẫn đầu thế giới.

Xuất khẩu tăng tốc ngay đầu năm

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ các loại hạt dinh dưỡng gia tăng mạnh trên toàn cầu, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông ảnh hưởng chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và hiệp hội phối hợp đảm bảo nguồn cung, giảm chi phí, hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam.

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

1.png
Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao đang gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi.
Xem chi tiết

Giá vàng đầu giờ sáng 30/3 điều chỉnh giảm

Sáng 30/3 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới điều chỉnh giảm ngay sau ít phút mở cửa giao dịch.

Lúc 6 giờ 45 phút giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.445 USD/ounce giảm khoảng 50 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới đang có giá khoảng 141,2 triệu đồng.

Trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Giá cả sinh hoạt vẫn chưa hạ nhiệt

Giá cả sinh hoạt vẫn chưa hạ nhiệt

Dù giá xăng dầu liên tục giảm sâu, giá ăn uống, tiêu dùng vẫn neo cao do chi phí vận hành lớn và độ trễ thị trường, khiến người dân thắt chặt chi tiêu.