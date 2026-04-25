Quýt sim cuối vụ “cháy hàng”, tiểu thương bán không kịp

Dù vào cuối vụ, quýt sim vẫn “cháy hàng” nhờ vị ngọt đậm, giá rẻ, cho thấy sức hút lớn của trái cây nội địa trên thị trường.

Cuối tháng 4, khi nhiều loại trái cây bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về nguồn cung, quýt sim vẫn giữ được sức hút đáng kể trên thị trường nhờ mức giá “mềm” cùng hương vị được đánh giá là ngon nhất trong năm.

Theo khảo sát, tại các chợ truyền thống và kênh bán hàng online, quýt sim hiện được rao bán phổ biến từ 20.000 – 35.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng quả. Mức giá này được xem là dễ tiếp cận so với nhiều loại trái cây cùng thời điểm, góp phần kích thích nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào giai đoạn cuối vụ.

Đáng chú ý, trái với quy luật “cuối mùa – kém chất lượng”, quýt sim lại bước vào giai đoạn đạt “đỉnh vị”. Khi quả chín già, lớp vỏ mỏng, hơi rám, tép mọng nước, vị ngọt đậm hơn rõ rệt, tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng so với nhiều loại trái cây khác trên thị trường.

Ghi nhận tại Chợ đầu mối Long Biên, từ khoảng 3–4h sáng, các xe hàng chở quýt sim liên tục đổ về khu vực tập kết hoa quả. Những sọt quýt vàng óng được bốc dỡ nhanh chóng, phân loại ngay tại chỗ trước khi chuyển đi các chợ dân sinh trong nội thành. Một đầu mối kinh doanh tại đây cho biết, lượng quýt sim nhập về những ngày cuối vụ tuy giảm nhẹ so với chính vụ, nhưng tốc độ tiêu thụ lại tăng rõ rệt.

Dù trên thị trường có rất nhiều loại quả nhưng mặt hàng quýt sim vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

“Quýt sim cuối mùa ăn ngọt hơn nên khách lấy nhiều. Có hôm hàng về đến đâu là hết đến đó, gần như không có tồn kho,” tiểu thương chia sẻ. Theo người này, mỗi đêm có thể nhập vài tạ quýt sim, sau đó phân phối ngay trong buổi sáng cho các mối quen tại Hà Nội.

Tại một sạp hoa quả trên phố Hoàng Mai (Hà Nội), chị H., tiểu thương bán lẻ, cho biết quýt sim là một trong những mặt hàng bán chạy nhất thời điểm này. “Khách thường mua 3–5kg một lần vì giá rẻ mà ăn ngon. Có ngày tôi phải nhập bổ sung 2–3 lần mới đủ bán,” chị nói.

Thực tế, nhu cầu tăng cao không chỉ đến từ yếu tố giá mà còn từ tâm lý “ăn theo mùa”. Khi biết quýt sim đang vào giai đoạn ngon nhất, nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua nhiều hơn, thậm chí tích trữ dùng dần hoặc ép nước.

Ở góc độ kinh doanh, đây là hiện tượng khá điển hình của thị trường trái cây theo mùa: khi sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, dù nguồn cung bắt đầu giảm, nhu cầu lại tăng mạnh, giúp duy trì thanh khoản cao cho tiểu thương.

Quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, mức giá phổ thông cũng là lợi thế cạnh tranh lớn. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, các loại trái cây nội địa có giá hợp lý như quýt sim dễ dàng chiếm ưu thế so với trái cây nhập khẩu cùng thời điểm.

Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của kênh bán hàng online. Nhiều tiểu thương tận dụng mạng xã hội để chốt đơn nhanh, bán theo combo hoặc giao tận nơi, giúp tăng tốc độ quay vòng hàng hóa và giảm áp lực tồn kho.

Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra không ít rủi ro. Việc quýt sim được bán với nhiều mức giá khác nhau, nguồn gốc chưa đồng nhất khiến người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn. Nếu không kiểm soát tốt chất lượng, uy tín thị trường có thể bị ảnh hưởng về lâu dài.

