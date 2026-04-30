Viên đá chứa cả vũ trụ sắc màu bên trong khiến nhiều người phát cuồng

Tựa như cầu vồng bị “đóng băng” trong đá, opal mê hoặc con người bằng những dải màu thay đổi không ngừng theo ánh sáng.

Opal là một khoáng vật đặc biệt thuộc nhóm silica, nhưng không có cấu trúc tinh thể như thạch anh. Thay vào đó, opal được cấu tạo từ những hạt silica siêu nhỏ sắp xếp thành mạng lưới, tạo ra hiện tượng “trò chơi sắc màu” – sự nhiễu xạ ánh sáng khiến viên đá phát ra những dải màu rực rỡ như xanh, đỏ, tím hay vàng khi thay đổi góc nhìn. Chính hiệu ứng này đã khiến opal trở thành một trong những loại đá quý độc đáo nhất thế giới.

Opal hình thành từ dung dịch silica hòa tan trong nước, len lỏi qua các khe đá và dần lắng đọng trong điều kiện nhiệt độ, áp suất thích hợp. Quá trình này có thể kéo dài hàng triệu năm, biến những khoảng trống trong đá thành các “tổ ong ánh sáng” lấp lánh. Úc là quốc gia nổi tiếng nhất về opal, đặc biệt với loại opal đen quý hiếm – nơi màu sắc rực rỡ nổi bật trên nền tối sâu thẳm, tạo nên vẻ đẹp gần như siêu thực.

Không phải tất cả opal đều giống nhau. Ngoài opal quý có hiệu ứng màu, còn có opal thường không phát ra ánh sắc đặc biệt. Một số biến thể nổi bật như opal lửa có màu cam đỏ rực, hay opal thô vẫn giữ lại phần đá mẹ tự nhiên, tạo nên hoa văn độc nhất. Điều thú vị là mỗi viên opal gần như không bao giờ trùng lặp, khiến nó trở thành “dấu vân tay” của thiên nhiên.

Tuy đẹp mê hoặc, opal lại khá “nhạy cảm”. Với độ cứng khoảng 5,5–6,5 trên thang Mohs và chứa tới 3–21% nước, nó dễ bị nứt nếu thay đổi nhiệt độ hoặc độ ẩm đột ngột. Vì vậy, việc bảo quản opal đòi hỏi sự cẩn trọng hơn so với nhiều loại đá quý khác. Chính sự “mong manh” này lại càng làm tăng giá trị của nó trong mắt những người yêu đá quý.

Trong lịch sử, opal từng được xem là viên đá mang lại may mắn và hy vọng. Người La Mã cổ đại tin rằng nó hội tụ vẻ đẹp của mọi loại đá quý khác, trong khi ở châu Âu thời Trung cổ, opal được coi là biểu tượng của sự thuần khiết. Ngày nay, dù khoa học đã giải thích được phần nào vẻ đẹp của nó, opal vẫn giữ được nét huyền bí riêng – như một mảnh cầu vồng cổ xưa được lưu giữ trong lòng đất.