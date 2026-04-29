AI “thiên tài” vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn, sự thật gây sốc

AI “thiên tài” vẫn mắc lỗi ngớ ngẩn, sự thật gây sốc

AI được kỳ vọng thay đổi thế giới, nhưng thực tế lại liên tục mắc lỗi cơ bản, cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng công nghệ và ứng dụng thực tế.

Thiên Trang (TH)
AI đang được ví như “bộ não nghìn tỷ USD” có thể thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng thực tế cho thấy công nghệ này vẫn tồn tại nhiều hạn chế khó bỏ qua trong quá trình ứng dụng.
AI đang được ví như “bộ não nghìn tỷ USD” có thể thay đổi toàn bộ thế giới, nhưng thực tế cho thấy công nghệ này vẫn tồn tại nhiều hạn chế khó bỏ qua trong quá trình ứng dụng.
Những tuyên bố đầy tham vọng từ các lãnh đạo công nghệ như Sam Altman hay Dario Amodei đã vẽ ra viễn cảnh AI có thể thay thế trí tuệ con người, thậm chí xóa sổ bệnh tật trong tương lai gần.
Những tuyên bố đầy tham vọng từ các lãnh đạo công nghệ như Sam Altman hay Dario Amodei đã vẽ ra viễn cảnh AI có thể thay thế trí tuệ con người, thậm chí xóa sổ bệnh tật trong tương lai gần.
Tuy nhiên, trong môi trường làm việc thực tế như ngành kiến trúc, AI chủ yếu chỉ được sử dụng để tạo ý tưởng tham khảo thay vì thay thế hoàn toàn con người trong các quy trình quan trọng.
Tuy nhiên, trong môi trường làm việc thực tế như ngành kiến trúc, AI chủ yếu chỉ được sử dụng để tạo ý tưởng tham khảo thay vì thay thế hoàn toàn con người trong các quy trình quan trọng.
Một nghiên cứu cho thấy AI có thể thực hiện hơn 80% tác vụ về lý thuyết, nhưng tỷ lệ áp dụng thực tế lại rất thấp, phản ánh rõ khoảng cách giữa tiềm năng và hiệu quả sử dụng.
Một nghiên cứu cho thấy AI có thể thực hiện hơn 80% tác vụ về lý thuyết, nhưng tỷ lệ áp dụng thực tế lại rất thấp, phản ánh rõ khoảng cách giữa tiềm năng và hiệu quả sử dụng.
Thậm chí, các thử nghiệm thực tế còn cho thấy AI có thể mắc lỗi rất cơ bản, như nhận diện sai các chi tiết kiến trúc với độ chính xác chỉ khoảng 32%, gây rủi ro lớn nếu áp dụng trong công việc chuyên môn.
Thậm chí, các thử nghiệm thực tế còn cho thấy AI có thể mắc lỗi rất cơ bản, như nhận diện sai các chi tiết kiến trúc với độ chính xác chỉ khoảng 32%, gây rủi ro lớn nếu áp dụng trong công việc chuyên môn.
Điều này cho thấy AI không thực sự “hiểu” hay “tư duy” như con người, mà chỉ xử lý dữ liệu dựa trên xác suất, dẫn đến những sai sót khó lường trong nhiều tình huống.
Điều này cho thấy AI không thực sự “hiểu” hay “tư duy” như con người, mà chỉ xử lý dữ liệu dựa trên xác suất, dẫn đến những sai sót khó lường trong nhiều tình huống.
Các chuyên gia nhận định, AI hiện tại có thể giúp tăng tốc công việc cá nhân, nhưng lại tạo ra “nút thắt cổ chai” ở các khâu kiểm duyệt và ra quyết định, khiến tổng hiệu suất không cải thiện đáng kể.
Các chuyên gia nhận định, AI hiện tại có thể giúp tăng tốc công việc cá nhân, nhưng lại tạo ra “nút thắt cổ chai” ở các khâu kiểm duyệt và ra quyết định, khiến tổng hiệu suất không cải thiện đáng kể.
Trong bối cảnh đó, AI vẫn là công cụ mạnh mẽ nhưng chưa hoàn hảo, và câu chuyện về nó có thể giống với nhiều công nghệ trong lịch sử: cần thời gian dài để chứng minh giá trị thực sự thay vì chỉ dựa vào những lời hứa hẹn đầy tham vọng.
Trong bối cảnh đó, AI vẫn là công cụ mạnh mẽ nhưng chưa hoàn hảo, và câu chuyện về nó có thể giống với nhiều công nghệ trong lịch sử: cần thời gian dài để chứng minh giá trị thực sự thay vì chỉ dựa vào những lời hứa hẹn đầy tham vọng.
Thiên Trang (TH)
