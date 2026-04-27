Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn được thông xe từ ngày 29/4

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản thông báo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo đó, các đoạn tuyến chính và nút giao của dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn cùng một phần dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành thi công, nghiệm thu và được Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận đưa vào khai thác.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 Nguyễn Văn Long cho biết, Đơn vị cùng Khu Quản lý đường bộ III đã hoàn tất công tác bàn giao tài sản để tổ chức quản lý, vận hành theo quy định.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có điểm đầu tại Km1138+00, nối tiếp dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và điểm cuối tại Km1227+800, kết nối khu vực hầm Cù Mông trên QL 1A.

Thời gian dự kiến thông xe từ 11 giờ 30 ngày 29/4. Việc đưa đoạn tuyến vào khai thác được kỳ vọng góp phần hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc - Nam, nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Thời gian dự kiến thông xe cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn là 11 giờ 30 ngày 29/4/2026. Ảnh: TTXVN

Ban Quản lý dự án 85 được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Vào thời gian nói trên, tuyến cao tốc, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cũng sẽ chính thức thông xe. Như vậy, đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4, đường cao tốc từ Quảng Ngãi đến hầm Cù Mông sẽ chính thức được vận hành khai thác.

Ban Quản lý dự án 85 đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp thông tin rộng rãi đến các địa phương, người dân để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, an toàn khi tuyến đường chính thức đưa vào sử dụng.

Khi đưa vào vận hành, các tuyến này kết nối liên tục với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đoạn phía nam sẽ hình thành trục cao tốc xuyên suốt qua miền Trung, giảm tải QL1 và rút ngắn thời gian di chuyển.