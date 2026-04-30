Khu rừng 'đóng băng thời gian' 200 triệu năm giữa sa mạc Mỹ

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch lưu giữ hàng nghìn thân cây hóa thạch từ kỷ Tam Điệp, hé lộ hệ sinh thái cổ đại từng tồn tại cách đây hơn 200 triệu năm.

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch nằm ở giữa vùng sa mạc khô cằn của bang Arizona (Mỹ). Tại đây, những thân cây đã hóa thạch từ hơn 200 triệu năm trước được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi đây được xem là khu rừng hóa thạch lớn nhất thế giới.

Theo các nhà khoa học, Công viên quốc gia Rừng hóa thạch (Petrified Forest National Park) giống như một "cửa sổ thời gian" giúp giải mã những bí ẩn về hiện hệ sinh thái cổ đại từ kỷ Tam Điệp.

Gỗ hóa thạch là một dạng hóa thạch hình thành khi vật chất hữu cơ trong cây dần bị thay thế hoặc khoáng hóa bởi khoáng chất như silica, calcite hay opal. Quá trình này diễn ra trong thời gian rất dài, từ hàng nghìn đến hàng triệu năm và chỉ xảy ra khi thân cây được chôn vùi nhanh chóng dưới lớp trầm tích hoặc tro núi lửa, tránh bị phân hủy bởi vi sinh vật và môi trường.

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch có những thân cây đã hóa thạch hơn 200 triệu năm tuổi. Ảnh: NPS-T Scott Williams via Flickr (CC BY 2.0).

Các thân cây đã hóa thạch trong Công viên quốc gia Rừng hóa thạch từng nằm trong lớp trầm tích thuộc hệ tầng Chinle. Vào khoảng 60 triệu năm trước, các chuyển động kiến tạo đã nâng những lớp đất đá này lên. Nhờ đó, những thân cây hóa thạch hơn 200 triệu tuổi dần dần lộ ra dưới tác động của gió và nước.

Vì vậy, trong thời gian qua, các chuyên gia đã phát hiện nhiều hóa thạch của các thân cây lớn cũng như dương xỉ từ kỷ Tam Điệp, động vật lưỡng cư khổng lồ và những loài khủng long sơ khai.

Sự phong phú và đa dạng về hóa thạch tại Công viên quốc gia Rừng hóa thạch khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm thu hút giới khoa học tới nghiên cứu về sự sống cổ đại.

Tương truyền, Công viên quốc gia Rừng hóa thạch còn gắn với một "lời nguyền" bí ẩn. Đó là những ai lén mang gỗ hóa thạch về nhà từ công viên thì sẽ gặp xui xẻo cả năm. Mặc dù không ai biết lời nguyền có thật sự ứng nghiệm hay không nhưng giai thoại này đã góp phần bảo vệ gỗ hóa thạch và các loại hóa thạch khác tại đây.