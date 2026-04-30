Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khu rừng 'đóng băng thời gian' 200 triệu năm giữa sa mạc Mỹ

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch lưu giữ hàng nghìn thân cây hóa thạch từ kỷ Tam Điệp, hé lộ hệ sinh thái cổ đại từng tồn tại cách đây hơn 200 triệu năm.

Tâm Anh (TH)

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch nằm ở giữa vùng sa mạc khô cằn của bang Arizona (Mỹ). Tại đây, những thân cây đã hóa thạch từ hơn 200 triệu năm trước được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Nơi đây được xem là khu rừng hóa thạch lớn nhất thế giới.

Theo các nhà khoa học, Công viên quốc gia Rừng hóa thạch (Petrified Forest National Park) giống như một "cửa sổ thời gian" giúp giải mã những bí ẩn về hiện hệ sinh thái cổ đại từ kỷ Tam Điệp.

Gỗ hóa thạch là một dạng hóa thạch hình thành khi vật chất hữu cơ trong cây dần bị thay thế hoặc khoáng hóa bởi khoáng chất như silica, calcite hay opal. Quá trình này diễn ra trong thời gian rất dài, từ hàng nghìn đến hàng triệu năm và chỉ xảy ra khi thân cây được chôn vùi nhanh chóng dưới lớp trầm tích hoặc tro núi lửa, tránh bị phân hủy bởi vi sinh vật và môi trường.

Công viên quốc gia Rừng hóa thạch có những thân cây đã hóa thạch hơn 200 triệu năm tuổi. Ảnh: NPS-T Scott Williams via Flickr (CC BY 2.0).

Các thân cây đã hóa thạch trong Công viên quốc gia Rừng hóa thạch từng nằm trong lớp trầm tích thuộc hệ tầng Chinle. Vào khoảng 60 triệu năm trước, các chuyển động kiến tạo đã nâng những lớp đất đá này lên. Nhờ đó, những thân cây hóa thạch hơn 200 triệu tuổi dần dần lộ ra dưới tác động của gió và nước.

Vì vậy, trong thời gian qua, các chuyên gia đã phát hiện nhiều hóa thạch của các thân cây lớn cũng như dương xỉ từ kỷ Tam Điệp, động vật lưỡng cư khổng lồ và những loài khủng long sơ khai.

Sự phong phú và đa dạng về hóa thạch tại Công viên quốc gia Rừng hóa thạch khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm thu hút giới khoa học tới nghiên cứu về sự sống cổ đại.

Tương truyền, Công viên quốc gia Rừng hóa thạch còn gắn với một "lời nguyền" bí ẩn. Đó là những ai lén mang gỗ hóa thạch về nhà từ công viên thì sẽ gặp xui xẻo cả năm. Mặc dù không ai biết lời nguyền có thật sự ứng nghiệm hay không nhưng giai thoại này đã góp phần bảo vệ gỗ hóa thạch và các loại hóa thạch khác tại đây.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Khu rừng hóa thạch lớn nhất thế giới #Công viên quốc gia Rừng hóa thạch #Hóa thạch cổ đại #hóa thạch

Kho tri thức

Sangiran - 'cái nôi hóa thạch' hé lộ lịch sử tiến hóa loài người

Giữa những cánh đồng và ngọn đồi yên ả của Java, một “kho lưu trữ” thời tiền sử đang âm thầm kể lại câu chuyện tiến hóa của loài người.

Địa điểm khảo cổ người tiền sử Sangiran nằm ở đảo Java, cách thành phố Surakarta không xa, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất thế giới về nghiên cứu nguồn gốc con người. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996, khu vực này trải rộng trên diện tích hơn 50 km² và chứa đựng một lượng hóa thạch khổng lồ, đặc biệt là của loài Homo erectus.

Kho tri thức

Sau hơn 4 thập kỷ, hóa thạch hộp sọ quái vật hơn 200 triệu tuổi được giải mã

Cách đây 44 năm, hộp sọ hóa thạch dài 22 cm được phát hiện ở New Mexico (Mỹ). Các chuyên gia mới xác định quái vật này sống cách đây 201 triệu năm.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Papers in Palaeontology, các chuyên gia cho hay đã xác định được một loài mới sống vào kỷ Tam Điệp nhờ hộp sọ hóa thạch. Loài mới được đặt tên là Ptychotherates bucculentus.

Theo các nhà nghiên cứu, hộp sọ hóa thạch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982 ở một mỏ đá tại New Mexico (Mỹ). Nhóm chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie đã tìm thấy nó. Hơn 30 năm sau, nhà địa sinh học Sterling Nesbitt tình cờ tìm thấy hộp sọ hóa thạch trong một ngăn kéo và mang đến Đại học Bách khoa Virginia (Virginia Tech) để nghiên cứu sâu hơn.

Kho tri thức

Dấu vết hóa thạch hé lộ bí mật bất ngờ về hệ sinh thái cổ đại ở Nam Phi

Các nhà nghiên cứu tại Nam Phi đã phát hiện những dấu vết hóa thạch mới trên bờ biển phía Nam nước này. Trong đó, 2 phát hiện là "đầu tiên trên thế giới".

Bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape của Nam Phi là một trong những khu vực có dấu vết hóa thạch phong phú.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận hơn 400 địa điểm có dấu vết động vật có xương sống trên dải bờ biển phía Nam tỉnh Western Cape kể từ năm 2007 cho tới nay. Họ xác định những dấu vết hóa thạch do động vật có xương sống để lại, bao gồm tê tê, hươu cao cổ, cá sấu, voi...

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới