Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4 mét trong bếp nhà dân

Các chuyên gia bắt rắn đã tìm kiếm và bắt được một con rắn hổ mang chúa đang ẩn náu trong bếp của một gia đình.

Đoạn clip cho thấy các thành viên trong nhóm sử dụng một cây sào để tìm kiếm con rắn đang ẩn nấp trong phòng ở Ayutthaya, Thái Lan.

Một tình nguyện viên đã di chuyển nồi niêu xoong chảo từ một góc phòng trong khi dùng đèn pin để chiếu sáng tốt hơn trước khi cố gắng kẹp cổ con rắn bằng dụng cụ của mình.

Tuy nhiên, con rắn hổ mang đã trốn thoát qua một cánh cửa mở và cuộc tìm kiếm tiếp tục bên ngoài, nơi cuối cùng họ đã bắt được nó.

Con rắn hổ mang chúa dài 4 mét bị bắt.

Người cứu hộ Chainarong cho biết: "Chúng tôi phải hết sức cẩn thận vì chưa từng chạm trán hoặc bắt được rắn hổ mang trước đây".

Cuộc truy bắt kéo dài nửa giờ trước khi con rắn hổ mang dài 4 mét được nhốt vào bao tải.

Chainarong nói thêm: "Tôi và đồng nghiệp Pongphat đã làm việc được mười năm nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt được một loài rắn độc như vậy".

Con rắn đã được đưa ra khỏi khu nhà và giao cho sở bảo tồn động vật hoang dã để thả về tự nhiên sau đó.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi năm có 7.000 người được điều trị vì bị rắn cắn ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học thuộc Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã chết, trong đó rắn hổ mang là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất.