Lăng mộ 5.000 năm không ai dám động tới, trộm mộ cũng phải cúi đầu

Dù nạn trộm mộ hoành hành, một lăng mộ cổ ở Trung Quốc vẫn nguyên vẹn. Ngay cả những kẻ cướp mộ khét tiếng cũng không dám xâm phạm vì nỗi kính sợ đặc biệt.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc, các vị hoàng đế nổi tiếng với quyền lực và uy thế khi còn sống, lúc qua đời thường chôn cất cùng nhiều vật phẩm xa xỉ để thể hiện địa vị cao quý của mình.

Do đó, nơi đây trở thành mục tiêu của những tên trộm mộ. Tuy nhiên, có một lăng mộ vẫn còn nguyên vẹn suốt hàng nghìn năm, ngay cả những tên trộm khét tiếng như Tôn Điền Ân cũng phải khuất phục. Lăng mộ đó là Lăng Hoàng Đế.

Ảnh: @Sohu.

Vị trí của Lăng Hoàng Đế đã được biết đến từ lâu. Sử ký Tư Mã Thiên ghi chép rằng, lăng mộ nằm ở Kiều Sơn, thuộc tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) ngày nay. Lăng mộ này đã hơn 5.000 năm tuổi. Xét về trình độ công nghệ thời đó, việc xây dựng một lăng mộ kiên cố như Lăng mộ Tần Thủy Hoàng gần như là điều không thể. Do đó, về mặt kỹ thuật, việc khai quật Lăng mộ Hoàng Đế không quá khó khăn.

Tuy nhiên, dù có niên đại hơn 5.000 năm và dễ tiếp cận hơn các lăng mộ sau này, Lăng Hoàng Đế vẫn chưa bao giờ bị cướp phá. Lý do chính là sự tôn kính tuyệt đối dành cho Hoàng Đế - vị thủy tổ, người sáng lập văn hóa Trung Hoa, khiến ngay cả những tên trộm mộ khét tiếng cũng cảm thấy kính sợ và không dám xúc phạm.

Ảnh: @Sohu.

Đáng chú ý, trong lịch sử, Bạch Yến Hồ - một trong những thủ lĩnh của quân khởi nghĩa từng đưa ra những tuyên bố ngạo mạn, công khai ý định phá hủy Lăng mộ Hoàng Đế. Khi biết được điều này, Tả Tông Đường - danh tướng thời nhà Thanh vô cùng tức giận và lập tức sai người giết Bạch Yến Hồ. Bạch Yến Hồ hoảng sợ bỏ chạy, cuối cùng trốn ra nước ngoài.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
Kho tri thức

Bi kịch cô dâu 5 tuổi trong mộ cổ nghìn năm gây ám ảnh

Cô dâu 5 tuổi được khai quật từ một ngôi mộ nghìn năm tuổi, các chuyên gia vội vã đến hiện trường, phát hiện ra một bí mật hoàng gia đau lòng.

Trong những phát hiện khảo cổ lịch sử, một cô dâu được khai quật trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, điều kỳ lạ cô chỉ mới 5 tuổi.

Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Thứ kỳ dị trong ngôi mộ thời Chiến Quốc nghìn năm tuổi

Một ngôi mộ thời Chiến Quốc có niên đại 2.000 năm đã được khai quật ở Hàng Châu, mang đến một hiện vật đáng kinh ngạc khiến nhóm khảo cổ học sửng sốt.

Đối với những người sống trong xã hội hiện đại, khi nhắc đến di tích văn hóa, người ta vẫn có thể liên tưởng đến những đạo cụ xa hoa trong bộ phim truyền hình "Nữ hoàng cung đình", nơi những hiện vật và báu vật quý giá tỏa ra vẻ đẹp hiếm có. Đặc biệt là những di vật được khai quật, sự tồn tại của chúng dường như là những sứ giả xuyên thời gian, mang theo hào quang và ngôn ngữ thầm lặng của những thời đại cổ xưa.

Những di vật này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao và trang nhã mà còn tích lũy giá trị vô cùng to lớn qua quá trình tôi luyện của thời gian. Dù đã trải qua hàng ngàn năm gió mưa, sự tác động của thời gian đã ban tặng cho chúng những ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn, thậm chí biến chúng thành biểu tượng của văn hóa và lịch sử.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn 13 con cá muối trong lăng mộ cổ

Một lăng mộ 2.400 năm tuổi được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bên trong chứa 13 con cá muối gây xôn xao.

Xem chi tiết

