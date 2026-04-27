Hải Phòng phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 11.247 USD

Hải Phòng đặt ra những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng đưa Hải Phòng tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/4/2026 về Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Một góc thành phố Hải Phòng.

Theo kế hoạch số 109, Hải Phòng đặt ra những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng đưa Hải Phòng tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 13%/năm trở lên, mục tiêu vươn tới mức 14%/năm.

Đến năm 2030, một số chỉ tiêu kinh tế trụ cột được kỳ vọng sẽ đạt mức kỷ lục: GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 11.247 USD/người; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 245.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm 122.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt 2,4 triệu tỷ đồng; Tỷ trọng đóng góp của kinh tế số vào GRDP đạt trên 35%; Kim ngạch xuất khẩu đạt từ 75 tỷ USD trở lên; Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn đạt 380 triệu tấn; Ngành du lịch đón 25 triệu lượt khách.

Để hiện thực hóa các con số này, Hải Phòng sẽ tập trung nguồn lực phát triển các ngành chủ lực, dẫn dắt tăng trưởng bao gồm: Sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ số; dịch vụ cảng biển và logistics; thương mại và du lịch.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đẩy mạnh phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị. Giai đoạn này, thành phố Hải Phòng tập trung hoàn thành các bến của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; xây dựng các bến khởi động Cảng biển Nam Đồ Sơn và phát triển khu vực cảng sông Văn Úc. Đồng thời, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và tập trung các nguồn lực để đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển.

Kế hoạch cũng chỉ rõ việc thể chế hóa và triển khai toàn diện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội để huy động mọi nguồn lực hợp pháp. Đặc biệt, thành phố sẽ ưu tiên tập trung triển khai có hiệu quả Khu thương mại tự do. Nơi đây được định hướng hình thành một không gian thể chế đặc biệt, mang tính đột phá, tích hợp khu phi thuế quan, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính và nghiên cứu phát triển (R&D).

Song song với phát triển kinh tế, Hải Phòng đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thành phố định hướng tiên phong trong việc xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đáng chú ý, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng và triển khai mô hình "Trường học Xã hội Chủ nghĩa", dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2030.

Về an sinh và quy hoạch đô thị, thành phố đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đồng bộ với hạ tầng, đồng thời triển khai mô hình "Nhà ở xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng: Công bằng, nhân văn, đoàn kết". Mô hình này nhằm đảm bảo quyền có chỗ ở ổn định, an toàn cho người dân, với mức giá hợp lý và tập trung giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

Lĩnh vực y tế cũng được đầu tư mạnh mẽ để đưa Hải Phòng trở thành Trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn sẽ đạt tiêu chuẩn 100%, cùng với việc xây dựng ít nhất 01 nhà máy xử lý rác thải hiện đại, tiên tiến.

UBND thành phố Hải Phòng giao các Sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để chủ động xây dựng đề án, chương trình phát triển; phân công trách nhiệm cụ thể gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch đã đề ra.

