Robot Melody gây sốt khi giao tiếp như người thật

Robot hình người Melody xuất hiện tại Bitcoin 2026 với khả năng trò chuyện tự nhiên, mở ra tương lai mới cho ngành dịch vụ ứng dụng AI.

Thiên Trang (TH)
Robot hình người Melody đang trở thành tâm điểm tại Bitcoin 2026 Conference khi có thể giao tiếp, chào đón và hướng dẫn khách tham dự như một nhân viên thực thụ.
Được phát triển bởi Realbotix, Melody đại diện cho xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo ra khỏi màn hình, tiến vào thế giới vật lý với khả năng tương tác trực tiếp cùng con người.
Robot này thuộc dòng M-Series với 39 bậc tự do ở phần thân trên, cho phép thực hiện các cử chỉ phức tạp như quay đầu, chuyển động tay và biểu cảm khuôn mặt một cách tự nhiên.
Trong vai trò lễ tân tại sự kiện, Melody có thể chào hỏi, trả lời câu hỏi và hỗ trợ khách tìm gian hàng nhờ hệ thống AI hội thoại mang tính cá nhân hóa.
Điểm đặc biệt là robot có thể hoạt động liên tục nhờ nguồn điện trực tiếp, đồng thời hỗ trợ thiết kế mô-đun giúp thay đổi ngoại hình linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp.
Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm khoảng 95.000 USD, Melody được định vị là giải pháp cao cấp, hướng đến các tổ chức muốn nâng cấp trải nghiệm khách hàng bằng công nghệ tiên tiến.
Sự xuất hiện của robot này phản ánh xu hướng mới của ngành robot, khi trọng tâm không còn là sản xuất công nghiệp mà chuyển sang khả năng giao tiếp và tạo cảm xúc với con người.
Các chuyên gia nhận định, trong tương lai gần, những robot như Melody có thể trở thành lễ tân, trợ lý hoặc nhân viên dịch vụ, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của AI trong đời sống thực.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Bài liên quan

