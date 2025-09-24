Bão số 9 Ragasa đang suy yếu dần, hoàn lưu bão rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h ngày 25/9 bão số 9 di chuyển hướng Tây 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí 21,6°N–109,6°E, cách Móng Cái khoảng 180 km về phía Đông.

Vào hồi 16h ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,6°N; 112,1°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 4h ngày 25/9 bão số 9 di chuyển hướng Tây 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí 21,6°N–109,6°E, cách Móng Cái khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ Bắc vĩ tuyến 19,5°N; Tây kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại Tây Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão sô 9

Đến 16h ngày 25/9 bão tiếp tục đi hướng Tây 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 21,5°N–107,2°E, trên đất liền Quảng Ninh. Sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ Bắc vĩ tuyến 20,0°N; Tây kinh tuyến 112,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 4h ngày 26/9 bão di chuyển Tây 20 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí 21,4°N–104,7°E, trên đất liền Tây Bắc Bắc Bộ. Cường độ < cấp 6.

Dự báo tác động của bão, Tây Bắc Biển Đông gió cấp 8–11, gần tâm bão cấp 12–13, giật cấp 16; sóng cao 7–9 m; biển động dữ dội.

Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần cấp 7–8; gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng cao 2–4 m, có nơi 3–4 m; biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh: nước dâng do bão cao 0,3–0,5 m. Khu neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh.

Từ gần sáng 25/9 ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11.

Đông Bắc Bộ trong đất liền: gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Đêm 24/9 – đêm 26/9 Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 150–300 mm, có nơi > 450 mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9 xuất hiện lũ trên sông Thao và sông nhỏ: đỉnh lũ BĐ2–BĐ3. Sông Lô, thượng lưu Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: đỉnh lũ BĐ1–BĐ2, có nơi > BĐ2.

Nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng trũng thấp, đồi núi.

Hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.