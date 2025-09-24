Hà Nội

Xã hội

Bão số 9 Ragasa đang suy yếu dần, hoàn lưu bão rộng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h ngày 25/9 bão số 9 di chuyển hướng Tây 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí 21,6°N–109,6°E, cách Móng Cái khoảng 180 km về phía Đông.

PV

Vào hồi 16h ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,6°N; 112,1°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 4h ngày 25/9 bão số 9 di chuyển hướng Tây 20 km/h, suy yếu dần. Vị trí 21,6°N–109,6°E, cách Móng Cái khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm từ Bắc vĩ tuyến 19,5°N; Tây kinh tuyến 114,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại Tây Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão sô 9

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão sô 9

Đến 16h ngày 25/9 bão tiếp tục đi hướng Tây 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 21,5°N–107,2°E, trên đất liền Quảng Ninh. Sức gió cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ Bắc vĩ tuyến 20,0°N; Tây kinh tuyến 112,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 4h ngày 26/9 bão di chuyển Tây 20 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí 21,4°N–104,7°E, trên đất liền Tây Bắc Bắc Bộ. Cường độ < cấp 6.

Dự báo tác động của bão, Tây Bắc Biển Đông gió cấp 8–11, gần tâm bão cấp 12–13, giật cấp 16; sóng cao 7–9 m; biển động dữ dội.

Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần cấp 7–8; gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng cao 2–4 m, có nơi 3–4 m; biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh: nước dâng do bão cao 0,3–0,5 m. Khu neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh.

Từ gần sáng 25/9 ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11.

Đông Bắc Bộ trong đất liền: gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Đêm 24/9 – đêm 26/9 Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 150–300 mm, có nơi > 450 mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9 xuất hiện lũ trên sông Thao và sông nhỏ: đỉnh lũ BĐ2–BĐ3. Sông Lô, thượng lưu Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: đỉnh lũ BĐ1–BĐ2, có nơi > BĐ2.

Nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng trũng thấp, đồi núi.

Hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Thế giới

Siêu bão Ragasa khiến hàng chục người thương vong ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo ECNS, siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào Đài Đông, Hằng Xuân và Bình Đông (Đài Loan) vào ngày 23/9. Hoàn lưu của cơn bão tiếp tục gây ra những trận mưa lớn ở các vùng ven biển phía đông, bắc và phía nam hòn đảo.

Trung tâm ứng phó thiên tai địa phương sáng 24/9 cho biết, siêu bão Ragasa đã khiến 14 người thiệt mạng, 18 người bị thương và nhiều người khác vẫn mất tích. Tân Hoa Xã đưa tin hơn 100 người vẫn đang bị mắc kẹt, chờ cứu hộ.

Xem chi tiết

Thế giới

Lật thuyền ở Philippines vì siêu bão Ragasa, 7 ngư dân thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích sau khi thuyền đánh cá của họ bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan vì siêu bão Ragasa.

Tân Hoa Xã đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 24/9 cho biết, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trong vụ thuyền đánh cá bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Cagayan sau khi siêu bão Ragasa tấn công miền bắc Philippines.

"Tất cả 13 người trên thuyền đánh cá đã được tìm thấy, trong đó 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người được giải cứu", thuyền trưởng Noemie Cayabyab cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Siêu bão Ragasa tiếp tục duy trì giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

Hiện, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15–16 (167–201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão số 9 (siêu bão Ragasa) ở khoảng 21,3°N; 114,3°E, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.

dbqg-xtnd-20250924-0800.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xem chi tiết

