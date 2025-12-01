Người đàn ông tử vong vì đột nhập vào chuồng sư tử

Theo chính quyền thành phố João Pessoa, người đàn ông này đã "cố ý" xâm nhập vào chuồng sư tử sau khi trèo qua hàng rào an ninh và bức tường cao hơn sáu mét.

Tòa thị chính João Pessoa đang điều tra cái chết của người đàn ông bị sư tử cái tấn công sau khi xâm phạm chuồng của con vật vào Chủ nhật vừa rồi (30/11), tại Parque Arruda Câmara , được gọi là Bica, ở João Pessoa (PB) , thông tin trên CNN.

Nạn nhân đã bị con vật tấn công và tử vong do vết thương quá nặng . Sau cái chết của người đàn ông, Vườn thú thực vật Arruda Câmara đã bị đóng cửa để Semam (Ban Thư ký Môi trường) đưa thi thể đi và điều tra sự việc.

Video quay lại cảnh người đàn ông mắc kẹt trong chuồng sư tử.

Theo một bác sĩ thú y tại công viên, con sư tử cái đã được đưa trở lại chuồng mà không cần tiêm thuốc an thần . Chuyên gia của công viên cho biết quá trình huấn luyện hàng năm dần dần đã đảm bảo con vật tuân theo mệnh lệnh và trở về khu vực an toàn.

Theo chuyên gia, các biện pháp an toàn tại công trường đã vượt quá yêu cầu. Công trường có các biện pháp an toàn vượt quá 2 mét và có cạnh âm 1,5 mét.

Nguồn: CNN

"Mặc dù đội an ninh đã cố gắng ngăn chặn, người đàn ông đã hành động nhanh chóng để tiếp cận khu vực chuồng và tử vong do vết thương do con vật gây ra. Chính quyền thành phố xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân và làm rõ rằng, bất chấp tất cả các biện pháp an ninh hiện có đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, người đàn ông này vẫn tiếp tục xâm phạm, dẫn đến sự việc đáng tiếc này", chính quyền thành phố kết luận trong một tuyên bố.