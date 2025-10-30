Hà Nội

Video

Sư tử phục kích thông minh khiến linh dương choáng váng

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc săn mồi đầy kịch tính của sư tử đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem từ cư dân mạng.

Trường Hân t/h

Một cảnh tượng hiếm thấy trong thế giới hoang dã đã được ghi lại, khi một con sư tử cái khéo léo lợi dụng bức tường để tiếp cận con mồi. Nhờ sự kiên nhẫn và tính toán chuẩn xác, nó đã bất ngờ tấn công một con linh dương đầu bò, tạo nên màn phục kích ngoạn mục khiến nhiều người choáng ngợp

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Alberto Scattolin, khoảnh khắc này là một trong những màn săn mồi ấn tượng nhất mà ông từng được chứng kiến. Sư tử cái di chuyển trong im lặng, tận dụng bức tường làm vật che chắn, trước khi tung ra cú vồ quyết định khiến linh dương đầu bò không kịp phản kháng.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận sôi nổi. Không ít người bày tỏ sự kinh ngạc trước chiến thuật thông minh của sư tử cái, trong khi những người khác gọi đây là minh chứng sống động cho sự khắc nghiệt và kỳ diệu của tự nhiên.

#sư tử #phục kích #săn mồi #linh dương #hoang dã #chiến thuật săn mồi

Bài liên quan

Video

Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử 'xâu xé' khiến du khách kinh hoàng

Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại sở thú ở Bangkok (Thái Lan) khi một nhân viên chăm sóc thú bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong.

Theo Đại tá, bác sĩ Thawatchai Kanchanarin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 10/9. Khi vừa bước ra khỏi xe, nạn nhân bất ngờ bị một con sư tử cách đó khoảng 10 mét lao tới từ phía sau tấn công. Ngay sau đó, thêm 3 đến 4 con sư tử khác cũng lao đến khiến người này tử vong tại chỗ.

“Có rất nhiều du khách tận mắt chứng kiến nhưng không biết làm cách nào để cứu. Họ chỉ có thể bấm còi xe, hò hét nhằm đánh lạc hướng đàn sư tử. Ban đầu, một số người còn tưởng nạn nhân là nhân viên quen thuộc với bầy thú. Tuy nhiên, đàn sư tử đã liên tục tấn công trong khoảng 15 phút trước khi lực lượng chức năng kịp can thiệp,” ông Thawatchai cho biết.

Xem chi tiết

