Sư tử phục kích thông minh khiến linh dương choáng váng

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc săn mồi đầy kịch tính của sư tử đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem từ cư dân mạng.

Một cảnh tượng hiếm thấy trong thế giới hoang dã đã được ghi lại, khi một con sư tử cái khéo léo lợi dụng bức tường để tiếp cận con mồi. Nhờ sự kiên nhẫn và tính toán chuẩn xác, nó đã bất ngờ tấn công một con linh dương đầu bò, tạo nên màn phục kích ngoạn mục khiến nhiều người choáng ngợp

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Alberto Scattolin, khoảnh khắc này là một trong những màn săn mồi ấn tượng nhất mà ông từng được chứng kiến. Sư tử cái di chuyển trong im lặng, tận dụng bức tường làm vật che chắn, trước khi tung ra cú vồ quyết định khiến linh dương đầu bò không kịp phản kháng.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều bình luận sôi nổi. Không ít người bày tỏ sự kinh ngạc trước chiến thuật thông minh của sư tử cái, trong khi những người khác gọi đây là minh chứng sống động cho sự khắc nghiệt và kỳ diệu của tự nhiên.