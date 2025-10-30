Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Mất hồn khi thấy sư tử nhảy khỏi xe tải đang chạy để tẩu thoát

Những người lái xe đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát.

Trường Hân t/h

Đoạn video rùng rợn ghi lại cảnh một con sư tử nhảy khỏi chiếc xe tải đang di chuyển ở vùng Tây Bắc Nam Phi khiến những người xem sợ hãi. Các tổ chức bảo vệ động vật đang chất vấn chính quyền và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các loài động vật hoang dã trong quá trình di dời.

Con sư tử đực trưởng thành được tiêm thuốc an thần và đưa từ Free State, nơi nó được mua, đến một trang trại săn bắn ở Nietverdiend, thuộc vùng Ramotshere Moiloa. Trong clip, con vật to lớn đứng trên nóc chiếc xe tải đang di chuyển trước khi nó nhảy xuống đất.

Mặc dù con sư tử đập mạnh người xuống đất nhưng nó vẫn bật dậy và chạy đi. Sau đó, nó đi dọc theo hàng rào.

Cảnh sát Nam Phi đã được báo động và liên lạc với bác sĩ thú y địa phương Anton Nel của Bệnh viện thú y Lichtenburg, người đã được cử đến hiện trường.

Bác sĩ Anton Nel cho biết, con sư tử được tìm thấy nằm dưới một gốc cây, vẫn còn một ít thuốc an thần đã tiêm trước đó. Con sư tử sau đó được bắt giữ an toàn và dường như nó chỉ bị thương nhẹ.

Con sư tử đi dọc theo hàng rào khoảng một dặm trước khi nằm xuống dưới một cái cây.

Con sư tử đi dọc theo hàng rào khoảng một dặm trước khi nằm xuống dưới một cái cây.

Giám đốc tổ chức Four Paws tại Nam Phi, bà Fiona Miles, xác nhận họ đã biết về vụ việc. "Chúng tôi hoan nghênh quyết định nhanh chóng của chính phủ trong việc mở cuộc điều tra về các tình tiết liên quan đến vụ việc này và việc tuân thủ các quy định về vận chuyển động vật hoang dã", bà nói.

Miles tiết lộ rằng việc vận chuyển những loài động vật săn mồi đỉnh cao như sư tử đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý và phúc lợi để đảm bảo an toàn.

#sư tử #xe tải #động vật hoang dã #báo động #tẩu thoát

Bài liên quan

Video

Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử 'xâu xé' khiến du khách kinh hoàng

Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại sở thú ở Bangkok (Thái Lan) khi một nhân viên chăm sóc thú bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong.

Theo Đại tá, bác sĩ Thawatchai Kanchanarin, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 10/9. Khi vừa bước ra khỏi xe, nạn nhân bất ngờ bị một con sư tử cách đó khoảng 10 mét lao tới từ phía sau tấn công. Ngay sau đó, thêm 3 đến 4 con sư tử khác cũng lao đến khiến người này tử vong tại chỗ.

“Có rất nhiều du khách tận mắt chứng kiến nhưng không biết làm cách nào để cứu. Họ chỉ có thể bấm còi xe, hò hét nhằm đánh lạc hướng đàn sư tử. Ban đầu, một số người còn tưởng nạn nhân là nhân viên quen thuộc với bầy thú. Tuy nhiên, đàn sư tử đã liên tục tấn công trong khoảng 15 phút trước khi lực lượng chức năng kịp can thiệp,” ông Thawatchai cho biết.

Xem chi tiết

Video

Du khách tiếp cận sư tử đang ăn để quay clip và cái kết

Tại Bhavnagar, bang Gujarat (Ấn Độ), một nam du khách đã tiến lại gần một con sư tử đang ăn mồi để chụp ảnh và suýt gặp nạn.

Một đoạn video đang lan truyền trên Internet cho thấy cảnh một người đàn ông liều mạng đến gần một con sư tử đang ăn thịt con mồi và rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ việc xảy ra tại Bhavnagar, Gujarat, Ấn Độ và đang làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của động vật hoang dã cũng như con người.

Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc sư tử nuôi sổng chuồng tấn công người trên phố

Chính quyền tỉnh Punjab (Pakistan) đã bắt giữ chủ sở hữu một con sư tử sau khi con vật tấn công 3 người trên phố.

Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ chủ nhân của con sư tử ‘thú cưng” sau khi nó sổng ra ngoài tấn công một phụ nữ và 2 đứa con nhỏ của bà.

Đoạn video từ camera an ninh ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan ghi lại cảnh con sư tử nhảy qua bức tường bê tông cao của ngôi nhà và lập tức đuổi theo, vồ lấy người phụ nữ qua đường, trong khi những người chứng kiến hoảng loạn bỏ chạy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới