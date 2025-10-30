Mất hồn khi thấy sư tử nhảy khỏi xe tải đang chạy để tẩu thoát

Những người lái xe đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh con sư tử khổng lồ nhảy khỏi chiếc xe tải đang chạy và trốn thoát.

Đoạn video rùng rợn ghi lại cảnh một con sư tử nhảy khỏi chiếc xe tải đang di chuyển ở vùng Tây Bắc Nam Phi khiến những người xem sợ hãi. Các tổ chức bảo vệ động vật đang chất vấn chính quyền và bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các loài động vật hoang dã trong quá trình di dời.

Con sư tử đực trưởng thành được tiêm thuốc an thần và đưa từ Free State, nơi nó được mua, đến một trang trại săn bắn ở Nietverdiend, thuộc vùng Ramotshere Moiloa. Trong clip, con vật to lớn đứng trên nóc chiếc xe tải đang di chuyển trước khi nó nhảy xuống đất.

Mặc dù con sư tử đập mạnh người xuống đất nhưng nó vẫn bật dậy và chạy đi. Sau đó, nó đi dọc theo hàng rào.

Cảnh sát Nam Phi đã được báo động và liên lạc với bác sĩ thú y địa phương Anton Nel của Bệnh viện thú y Lichtenburg, người đã được cử đến hiện trường.

Bác sĩ Anton Nel cho biết, con sư tử được tìm thấy nằm dưới một gốc cây, vẫn còn một ít thuốc an thần đã tiêm trước đó. Con sư tử sau đó được bắt giữ an toàn và dường như nó chỉ bị thương nhẹ.

Con sư tử đi dọc theo hàng rào khoảng một dặm trước khi nằm xuống dưới một cái cây.

Giám đốc tổ chức Four Paws tại Nam Phi, bà Fiona Miles, xác nhận họ đã biết về vụ việc. "Chúng tôi hoan nghênh quyết định nhanh chóng của chính phủ trong việc mở cuộc điều tra về các tình tiết liên quan đến vụ việc này và việc tuân thủ các quy định về vận chuyển động vật hoang dã", bà nói.

Miles tiết lộ rằng việc vận chuyển những loài động vật săn mồi đỉnh cao như sư tử đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý và phúc lợi để đảm bảo an toàn.