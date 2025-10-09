Bánh mì kẹp thịt gần 300 triệu đồng, có tiền cũng khó mua

Chiếc bánh mì kẹp thịt đắt nhất thế giới có giá 11.000 USD và chỉ những khách mời của nhà hàng mới được thưởng thức.

Bánh mì kẹp thịt đắt đỏ hơn đáng kể trong những năm gần đây, nhưng chúng vẫn nằm trong số những món ăn có giá cả phải chăng nhất trong thực đơn nhà hàng. Tuy nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ, đáng chú ý nhất "chiếc burger đắt nhất thế giới".

Được sáng tạo bởi các đầu bếp tại Asador Aupa, một nhà hàng ẩm thực xứ Basque tọa lạc tại Cabrera del Mar, Catalonia (Tây Ban Nha), chiếc bánh mì kẹp thịt mất 8 năm để nghiên cứu và thử nghiệm. Nguyên liệu chính xác của chiếc bánh mì vẫn là một bí mật.

Chiếc bánh mì kẹp thịt đắt nhất thế giới. (Ảnh: Odditycentral)

Mức giá cao ngất ngưởng 9.450 euro (11.000 USD hay 290 triệu VNĐ) của chiếc burger không đến từ nguyên liệu hào nhoáng như vàng ăn được, mà là nhờ chất lượng nguyên liệu, trải nghiệm ẩm thực độc đáo và tính độc quyền.

Asador Aupa được sáng lập bởi Bosco Jiménez, thường được biết đến với nghệ danh BdeVikingo, một đầu bếp người Tây Ban Nha và là một người có tầm ảnh hưởng trong giới ẩm thực. Bosco Jiménez nổi tiếng với tình yêu dành cho ẩm thực xứ Basque.

Ý tưởng của ông về chiếc burger đắt nhất thế giới rất đơn giản - "sự sang trọng không nên ồn ào, mà phải là thứ không thể đạt được".

Ít ai có đủ khả năng chi trả 11.000 USD cho một chiếc bánh mì kẹp thịt, nhưng ngay cả khi có một khoản tiền khổng lồ cũng không thể mua. Để thưởng thức chiếc burger đắt nhất thế giới, bạn phải được Asador Aupa mời.

Theo trang web của nhà hàng: “Trải nghiệm này chỉ dành cho khách mời. Nó không có trong thực đơn. Không thể đặt chỗ trước. Chỉ những người được chọn mới được phép trải nghiệm".

Chỉ những ai đáp ứng đủ mọi yêu cầu mới được mời thử chiếc burger độc quyền nhất thế giới. Điều thú vị là, không ai biết các yêu cầu đó là gì. Tuy nhiên, nếu được Asador Aupa chọn, bạn sẽ được mời vào một phòng riêng của nhà hàng, ngồi cùng bàn với một vài vị khách may mắn khác và được phục vụ một món ngon được chế biến từ "ba loại thịt ngon nhất thế giới", "loại phô mai độc quyền nhất châu Âu" và một loại nước sốt đặc biệt được pha chế với rượu mạnh hảo hạng.