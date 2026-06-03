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[GALLERY] SVĐ BMO Field hoàn tất nâng cấp, sẵn sàng cho World Cup 2026

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] SVĐ BMO Field hoàn tất nâng cấp, sẵn sàng cho World Cup 2026

Với hạ tầng nâng cấp toàn diện và sức chứa hơn 45.000 chỗ, BMO Field đã hoàn tất chuẩn bị để viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá Canada tại World Cup 2026.

Bảo Châu
Nằm kiêu hãnh tại trung tâm Exhibition Place bên bờ hồ Ontario, BMO Field sở hữu vị trí đắc địa cùng mạng lưới giao thông kết nối hoàn hảo ngay lòng thành phố Toronto. Trong kỳ World Cup 2026, với tên gọi chính thức là Sân vận động Toronto (Toronto Stadium), nơi đây sẽ trở thành tâm điểm lịch sử khi vinh dự đăng cai trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Canada. (Ảnh: Gensler)
Nằm kiêu hãnh tại trung tâm Exhibition Place bên bờ hồ Ontario, BMO Field sở hữu vị trí đắc địa cùng mạng lưới giao thông kết nối hoàn hảo ngay lòng thành phố Toronto. Trong kỳ World Cup 2026, với tên gọi chính thức là Sân vận động Toronto (Toronto Stadium), nơi đây sẽ trở thành tâm điểm lịch sử khi vinh dự đăng cai trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Canada. (Ảnh: Gensler)
Điểm nhấn kiến trúc đột phá của BMO Field nằm ở hệ thống mái che hiện đại dạng treo (canopy) bao bọc ba mặt khán đài phía Đông, phía Tây và phía Nam. Được hoàn thành trong đợt đại trùng tu trước đây, các tấm mái che khổng lồ này được nâng đỡ bằng hệ thống dầm thép chịu lực vững chắc, nhô ra ngoài để che chắn cho phần lớn người hâm mộ khỏi mưa nắng mà không cần đến các cột trụ cản trở tầm nhìn. Lối thiết kế thông minh này không chỉ bảo vệ khán giả trước thời tiết thất thường mà còn có tác dụng như một "bộ khuếch đại" âm thanh khép kín. (Ảnh: UrbanToronto)
Điểm nhấn kiến trúc đột phá của BMO Field nằm ở hệ thống mái che hiện đại dạng treo (canopy) bao bọc ba mặt khán đài phía Đông, phía Tây và phía Nam. Được hoàn thành trong đợt đại trùng tu trước đây, các tấm mái che khổng lồ này được nâng đỡ bằng hệ thống dầm thép chịu lực vững chắc, nhô ra ngoài để che chắn cho phần lớn người hâm mộ khỏi mưa nắng mà không cần đến các cột trụ cản trở tầm nhìn. Lối thiết kế thông minh này không chỉ bảo vệ khán giả trước thời tiết thất thường mà còn có tác dụng như một "bộ khuếch đại" âm thanh khép kín. (Ảnh: UrbanToronto)
(Ảnh: BlogTO)
(Ảnh: BlogTO)
Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ FIFA, từ sức chứa thông thường khoảng 30.000 chỗ ngồi cho các giải đấu quốc nội, sân vận động đã được mở rộng lên tới hơn 45.000 ghế nhờ việc lắp đặt thêm các khán đài tạm thời ở phía Nam và phía Bắc. Cấu trúc khán đài dốc đứng đặc trưng, kết hợp với mái che hiện đại phía trên các khu vực phía Đông-Tây-Nam, tạo nên hiệu ứng "chảo lửa" khuếch đại âm thanh đầy sống động. (Ảnh: cityoftoronto/Instagram)
Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ FIFA, từ sức chứa thông thường khoảng 30.000 chỗ ngồi cho các giải đấu quốc nội, sân vận động đã được mở rộng lên tới hơn 45.000 ghế nhờ việc lắp đặt thêm các khán đài tạm thời ở phía Nam và phía Bắc. Cấu trúc khán đài dốc đứng đặc trưng, kết hợp với mái che hiện đại phía trên các khu vực phía Đông-Tây-Nam, tạo nên hiệu ứng "chảo lửa" khuếch đại âm thanh đầy sống động. (Ảnh: cityoftoronto/Instagram)
Một trong những niềm tự hào công nghệ lớn nhất của BMO Field chính là mặt sân thi đấu cao cấp. Sân vận động sử dụng hệ thống cỏ lai (hybrid turf) hiện đại kết hợp giữa cỏ tự nhiên và các sợi nhân tạo gia cố, mang lại độ đàn hồi tối ưu và khả năng chịu lực vượt trội dưới mật độ thi đấu dày đặc. (Ảnh: StadiumDB)
Một trong những niềm tự hào công nghệ lớn nhất của BMO Field chính là mặt sân thi đấu cao cấp. Sân vận động sử dụng hệ thống cỏ lai (hybrid turf) hiện đại kết hợp giữa cỏ tự nhiên và các sợi nhân tạo gia cố, mang lại độ đàn hồi tối ưu và khả năng chịu lực vượt trội dưới mật độ thi đấu dày đặc. (Ảnh: StadiumDB)
Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Sân đã nâng cấp hệ thống 4 màn hình LED cỡ lớn vừa được lắp đặt tại bốn góc của khán đài. Với kích thước 15 x 9 mét (50 x 30 feet) và sở hữu hơn 5 triệu điểm ảnh mỗi màn hình, chúng được đưa vào để thay thế cho bảng điểm đơn độc trước đây ở phía bắc, ngay lập tức mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho sân vận động. (Ảnh: Joon Choi)
Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Sân đã nâng cấp hệ thống 4 màn hình LED cỡ lớn vừa được lắp đặt tại bốn góc của khán đài. Với kích thước 15 x 9 mét (50 x 30 feet) và sở hữu hơn 5 triệu điểm ảnh mỗi màn hình, chúng được đưa vào để thay thế cho bảng điểm đơn độc trước đây ở phía bắc, ngay lập tức mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho sân vận động. (Ảnh: Joon Choi)
Với những cải tiến mang tính đột phá về hạ tầng kỹ thuật và quy mô kiến trúc, Sân vận động Toronto (BMO Field) đã hoàn tất tiến trình chuyển mình để sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận cầu khai mạc sắp tới tại đấu trường này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng đòn bẩy mạnh mẽ, thiết lập một di sản bền vững và nâng tầm vị thế chiến lược của bóng đá Canada trên bản đồ thể thao toàn cầu. (Ảnh: Tripadvisor) ​
Với những cải tiến mang tính đột phá về hạ tầng kỹ thuật và quy mô kiến trúc, Sân vận động Toronto (BMO Field) đã hoàn tất tiến trình chuyển mình để sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận cầu khai mạc sắp tới tại đấu trường này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng đòn bẩy mạnh mẽ, thiết lập một di sản bền vững và nâng tầm vị thế chiến lược của bóng đá Canada trên bản đồ thể thao toàn cầu. (Ảnh: Tripadvisor) ​
Bảo Châu
#World Cup 2026 #bóng đá #SVĐ #BMO Field #Toronto #sân bóng đá

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