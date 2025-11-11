Bài đăng liên quan đến G-Dragon của Bằng Kiều gây ra ý kiến trái chiều. Mới nhất, Bằng Kiều gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Theo Znews, sau khi concert G-Dragon ở Việt Nam kết thúc, Bằng Kiều nhắc đến nam ca sĩ Hàn Quốc. Bằng Kiều viết trên trang cá nhân: “Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá.

Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn”. Đi kèm với đó, Bằng Kiều đăng tải hình ảnh chụp bên Quốc Thiên và Trung Quân Idol.

Bằng Kiều. Ảnh: FB Bằng Kiều.

Nhiều người cho rằng phát ngôn của Bằng Kiều kém duyên. Sau đó, dù nhanh chóng gỡ bài đăng, Bằng Kiều vẫn gây ồn ào. Trước những ý kiến trái chiều, Bằng Kiều gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Bằng Kiều phân trần: “Khi viết bài đó, Bằng Kiều chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội, cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan”.

Bằng Kiều còn gửi lời xin lỗi đến Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì khiến hai đồng nghiệp bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Bằng Kiều xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: FB Bằng Kiều.

Năm 2023, Bằng Kiều cũng ‘vạ miệng’. Theo VOV, trong phần giao lưu với khán giả tại một show ca nhạc, Bằng Kiều nói: "Đúng rồi, khán giả của Bằng Kiều toàn là người có tiền, cỡ anh trở lên, từ tuổi tác đến sự thành đạt.

Chứ các bạn trẻ bây giờ, các bạn sinh viên thì lấy đâu ra tiền. Người trẻ và sinh viên thì làm gì có siêu xe. Thế nên, Bằng Kiều rất tự hào và sĩ vì thấy khán giả của mình toàn là người có tiền thôi".

Ngay sau đó, Bằng Kiều giải thích rằng câu nói của anh có đại ý là khán giả của anh đa số đều đứng tuổi nên thành đạt, có tiền, đi siêu xe, chứ sinh viên làm gì đã có tiền mà đi siêu xe. Bằng Kiều nhấn mạnh, anh luôn trân trọng và biết ơn khán giả.