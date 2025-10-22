Hà Nội

Hot face sao Việt: Bằng Kiều chụp ảnh ở Hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh

Giải trí

Bằng Kiều chụp ảnh ở Hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh. Khánh Thi tự hào khi con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 22/10: Kiện tướng dancesport Khánh Thi tự hào khi con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m. Ảnh: FB Nguyen Khanh Thi
Ca sĩ Bằng Kiều chụp ảnh ở Hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh. Ảnh: FB Bằng Kiều
Diễn viên Thu Quỳnh diện trang phục đỏ rực đón ngày mới. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh
Diễm Hương gây chú ý khi khoe bộ ảnh cưới chụp từ tháng 12/2022, ở Đà Lạt. Ảnh: FB Maria Diễm Hương
Nhật Kim Anh hoá thân hình tượng khác lạ trong MV mới. Ảnh: FB Nhật Kim Anh
Vợ chồng Bình An - Phương Nga kỷ niệm 3 năm cưới. Ảnh: FB Nguyễn Bình An
Diễn viên Lê Phương cảm ơn chồng, ca sĩ Trung Kiên, vì ở bên anh cô được trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ảnh: FB Lê Phương
Diễn viên Thanh Sơn giả gái. Ảnh: FB Thanh Sơn
Tại "Sao nhập ngũ", ca sĩ Chi Pu xúc động bật khóc khi bố - Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn - bất ngờ ghé thăm đơn vị. Ảnh: FB Chi Pu
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khoe chân thon, eo phẳng lì trên phố. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
