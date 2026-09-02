Ban tổ chức Miss World tiết lộ về sân khấu 110m bên bờ biển Khánh Hòa

Tại Quảng trường 2/4, hơn 500 nhân sự làm việc xuyên đêm, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của sân khấu Miss World dài hơn 110m trước giờ đón khán giả.

Tối 1/9, không khí tại khu vực trung tâm thành phố Khánh Hòa trở nên nhộn nhịp khi 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 bước vào buổi tổng duyệt chương trình Dances of the World.

Hàng trăm hoa hậu quy tụ ở Khánh Hòa

Sự xuất hiện của 111 thí sinh Miss World cùng nhiều Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ thu hút sự chú ý tại khu vực trung tâm Khánh Hòa.

Theo danh sách dự kiến của ban tổ chức, 8 Miss World - Hoa hậu Thế giới qua các năm sẽ có mặt tại Việt Nam trong dịp này gồm Wilnelia Lady Forsyth đến từ Puerto Rico, Linda Petursdottir đến từ Iceland, Ivian Sarcos Colmenares đến từ Venezuela, Stephanie del Valle Diaz đến từ Puerto Rico, Vanessa Ponce de León đến từ Mexico, Karolina Bielawska đến từ Ba Lan, Krystyna Pyszková đến từ Cộng hòa Czech và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan.

Ngoài ra, đêm thi Dance of the World còn có sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam gồm: Lương Thuỳ Linh, Phan Phương Oanh, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như, Hera Ngọc Hằng, Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân…

Sự hội tụ của các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ cùng 111 thí sinh năm nay tạo nên một trong những cuộc gặp gỡ có quy mô lớn của cuộc thi tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu trong hành trình 75 năm, Miss World tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Sân khấu được dựng tại Quảng trường 2/4, sát bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa, có chiều dài hơn 110 m. Ảnh: BTC

Trước khi đến Khánh Hòa, các thí sinh đã trải qua hành trình tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ cuối tháng 8, 111 người đẹp tập trung ở Khánh Hòa để tham gia các phần thi phụ, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thiện nguyện và chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất của cuộc thi.

Trong buổi tổng duyệt tối 1/9, các thí sinh được chia thành nhiều nhóm để làm quen với sân khấu. Do số lượng người tham gia đông, không gian biểu diễn rộng và chương trình có nhiều điểm chuyển đội hình, việc ráp sân khấu phải được thực hiện theo từng phần trước khi kết nối thành tổng thể.

Dances of the World nằm trong chương trình Hello Vietnam - Hello World, dự kiến diễn ra tối 2/9. Đây là hoạt động hướng đến giao lưu văn hóa, tạo cơ hội để các đại diện quốc tế giới thiệu bản sắc quốc gia trong thời gian có mặt tại Việt Nam.

Chương trình diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Ban tổ chức cho biết, yếu tố văn hóa Việt Nam và tinh thần kết nối quốc tế được đặt ở vị trí trung tâm, song nội dung cụ thể của các tiết mục vẫn được giữ kín đến giờ diễn chính thức.

Không chỉ thí sinh, các MC, nghệ sĩ, vũ đoàn và bộ phận điều hành sân khấu cũng có mặt trong buổi tổng duyệt. Mỗi vị trí ra vào sân khấu, thời điểm chuyển cảnh và khoảng thời gian dành cho từng phần đều được ghi chú để bảo đảm chương trình diễn ra đúng tiến độ.

Khu vực trung tâm của sân khấu. Ảnh: BTC

Khánh Hòa “nóng” trước hai đêm thi quan trọng

Sân khấu được dựng tại Quảng trường 2/4, sát bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa, có chiều dài hơn 110 m. Công trình sử dụng hệ thống màn hình LED kích thước lớn, âm thanh công suất cao cùng nhiều lớp ánh sáng phục vụ không gian biểu diễn ngoài trời.

Kết cấu sân khấu được mở rộng theo chiều ngang, kết nối nhiều khu vực biểu diễn và các lối di chuyển. Phía trước là hệ thống khán đài có khả năng phục vụ hơn 5.000 khán giả. Các khu vực dành cho khách mời, người dân, người hâm mộ và bộ phận ghi hình được bố trí riêng.

Để hoàn thành khối lượng công việc, hơn 500 nhân sự làm việc liên tục trong hơn 10 ngày. Nhiều hạng mục được thi công cả ngày lẫn đêm, từ lắp đặt kết cấu, màn hình, hệ thống âm thanh, ánh sáng đến hoàn thiện khán đài, lối đi và khu vực hậu trường.

Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục trong hơn 10 ngày để hoàn thiện các hạng mục. Ảnh: BTC

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam, đại diện ban tổ chức tại Việt Nam - cho biết ê-kíp chịu áp lực lớn về tiến độ trong những ngày cuối.

“Có thể đánh giá ngắn gọn là quá cực và quá bận. Ê-kíp thực sự rất vất vả trong khoảng thời gian này. Mọi việc đều gấp gáp, chúng tôi phải liên tục đẩy nhanh tiến độ”, bà Phạm Kim Dung nói.

Theo bà, quá trình chuẩn bị không chỉ gồm việc dựng sân khấu mà còn liên quan đến nhiều phương án an ninh, giao thông và điều phối lực lượng. Vì khu vực tổ chức nằm tại trung tâm thành phố, ban tổ chức không thể kéo dài thời gian thi công hoặc chủ động hoàn toàn về mặt bằng.

“Chúng tôi cần phương án an ninh, có thời điểm phải phân luồng giao thông và cần nhiều lực lượng khác hỗ trợ. Trước đó, quảng trường cũng diễn ra Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh cùng nhiều sự kiện khác. Vì vậy, ê-kíp phải sắp xếp, co kéo trong quỹ thời gian có được”, bà nói.

Bà Phạm Kim Dung cùng ê-kíp tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Ảnh: BTC

Đến tối 1/9, sân khấu, khán đài và phần lớn hạng mục kỹ thuật đã cơ bản hoàn thiện. Buổi tổng duyệt là dịp để ban tổ chức phát hiện những điểm cần điều chỉnh trước khi đón khán giả.

“Đến thời điểm này, sân khấu và khán đài đã được hoàn thiện tương đối chỉn chu. Chúng tôi còn phải xử lý những phần cuối của hậu cần. Sau khi hoàn tất, toàn bộ không gian sẽ sẵn sàng cho hai đêm lớn, hướng đến dấu mốc 75 năm của Miss World”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Theo kế hoạch, khán đài được chia thành các khu vực Super VIP, VIP, Standard và Fanzone. Toàn bộ vé theo dõi chương trình được phát miễn phí đến người dân.

Bà Phạm Kim Dung cho rằng việc phát vé miễn phí giúp người dân có cơ hội trực tiếp theo dõi sự kiện quốc tế được tổ chức tại Nha Trang. Đại diện ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động của Miss World góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế.

Sau buổi tổng duyệt tối 1/9, các bộ phận kỹ thuật và hậu cần tiếp tục làm việc xuyên đêm. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, lối di chuyển và vị trí khán giả được kiểm tra lần cuối trước khi chương trình Hello Vietnam - Hello World, với hoạt động Dances of the World, chính thức diễn ra từ 20h ngày 2/9 tại Quảng trường 2/4.