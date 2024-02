Vụ 9 năm chưa thi hành án: Chờ văn bản thống nhất của Công an TP Đà Lạt

Ngày 23/1, ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng ký văn bản số 124/CTHADS-VP gửi Báo Tri thức và Cuộc sống trả lời thông tin báo chí liên quan đến đơn phản ánh của ông Bạch Văn Phúc.



Như chúng tôi đã thông tin , ông Bạch Văn Phúc là chồng bà Nguyễn Cửu Tường Vy (nguyên đơn) thắng kiện bà Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hạnh (cùng là bị đơn) đều ở phường 2, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong một vụ án dân sự tranh chấp đất đai.

Bản án số 47/2015/DS-ST ngày 28/9/2015 của TAND TP Đà Lạt buộc bà Hoa, bà Hạnh phải tháo dỡ vật dụng, hoàn trả cho bà Vy và ông Phúc 202,23 m2 đất thuộc thửa đất 182 và 212 tờ bản đồ số 2, địa chỉ 224/37 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt (có họa đồ kèm theo); buộc bà Hoa, bà Hạnh phải thanh toán cho bà Vy số tiền hơn 13,5 triệu đồng, là tiền chi phí đo vẽ hiện trạng, thẩm định giá quyền sử dụng đất tranh chấp.

Tuy nhiên, đã gần 9 năm trôi qua mà Chi cục THADS TP Đà Lạt vẫn chưa thi hành bản án, vì trên phần đất được tòa tuyên thuộc của ông Phúc và bà Vy xuất hiện công trình trái phép do… bà Hoa, bà Hạnh thực hiện.

Về lí do đã nhiều năm mà vẫn chưa thi hành bản án, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng cho biết trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc, Chi cục THADS TP Đà Lạt gặp một số khó khăn, vướng mắc bất cập ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án của chấp hành viên, như:

Ngoài vật dụng Tòa án tuyên tháo dỡ thì phần nhà xây dựng kiên cố nằm trên phần diện tích phải giao cho bà Vy được xây dựng trước thời điểm có bản án nhưng trong Bản án có hiệu lực không tuyên cụ thể về việc xử lý đối với tài sản này;

Việc mở lối đi của bà Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hạnh cũng gặp khó khăn do lối đi phía sau nhà bà Hoa, Hạnh có thể hiện trên họa đồ rộng 1,1 m, lối đi có độ dốc vách đứng taluy cách tường nhà bà Hạnh 1,5 m và cao hơn 4 m (mặt hẻm sau nhà cao hơn nóc nhà) trên lối đi 1,1 m còn có giếng đào bị các hộ sinh sống tại đường Mai Hoa Thôn rào chắn.

Đối với nội dung này, Chi cục THADS TP Đà Lạt đã có văn bản số 892/CCTHADS ngày 23/11/2018 kiến nghị xem xét lại Bản án số 47/DSST theo thủ tục giám đốc thẩm, đồng thời bà Nguyễn Thị Hạnh cũng có đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án nêu trên.

Tuy nhiên, ngày 11/4/2019 TAND cấp cao tại TP HCM đã ban hành Thông báo số 303/TB-TA trả lời bà Nguyễn Thị Hạnh về việc không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giảm đốc thẩm.

Phần đất bà Vy ông Phúc được TAND TP Đà Lạt tuyên thắng kiện (khung đỏ) và phần xây dựng trái phép của bà Hạnh trên phần đất bà Vy ông Phúc (trong hình vẽ màu xanh). Trong ô vẽ màu vàng là nhà của bà Hạnh. (Ảnh chụp ngày 19/9/2023, hình vẽ chỉ mang tính chất tương đối). (Ảnh: Lê Xuân Thọ) Đối với công trình trái phép của bà Hoa, bà Hạnh trên đất của ông Phúc và bà Vy, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng cho biết thời gian qua chính quyền địa phương đã nhiều lần xử lý,…

Chờ sự thống nhất của Công an TP Đà Lạt

Cục THADS tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, ngày 19/9/2022, Chi cục THADS TP Đà Lạt và các cơ quan chuyên môn, UBND phường 2, TP Đà Lạt tiến hành họp bàn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hạnh về hành vi xây dựng cơi nới công trình không có giấy phép xây dựng tại một phần thửa đất trên.

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn và UBND phường 2 thống nhất rà soát lại trình thự thủ tục buộc khắc phục hậu quả của bà Nguyễn Thị Hạnh và thực hiện việc tháo dỡ công trình sai phép trước khi cơ quan thi hành án tiến hành việc cưỡng chế giao diện tích đất 202,23 m2 đất thuộc thửa 182 và 212, tờ bản đồ số 2 tọa lạc tại 224/37 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt cho bà Nguyễn Cửu Tường Vy, ông Bạch Văn Phúc.

“Tuy nhiên, để hạn chế việc huy động lực lượng tham gia cưỡng chế nhiều lần, Chi cục THADS TP Đà Lạt đã thống nhất với UBND phường 2 thực hiện đồng thời việc cưỡng chế hành chính và cưỡng chế thi hành án”, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Đối với câu hỏi “Đề nghị cơ quan cho biết khi nào thì sẽ tiến hành thi hành bản án?”. Cục THADS tỉnh Lâm Đồng cho biết: ngày 30/10/2023 Chi cục THADS TP Đà Lạt đã ban hành văn bản số 590/CV-THADS về việc cung cấp thông tin, trao đổi ý kiến về việc cưỡng chế gửi Công an TP Đà Lạt để thống nhất phối hợp thực hiện cưỡng chế. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ việc nên hiện nay Chi cục THADS TP Đà Lạt chưa nhận được văn bản thống nhất của Công an TP Đà Lạt.

“Trong thời gian tới, sau khi nhận được văn bản thống nhất của Công an thành phố về việc cưỡng chế, Chi cục sẽ chủ động làm việc với UBND phường 2 thống nhất về thời gian, cách thức để phối hợp tổ chức cưỡng chế hành chính và cưỡng chế thi hành án, sau khi thống nhất sẽ thông báo cho vợ chồng ông Phúc bà Vy được biết”, văn bản trả lời của Cục THADS tỉnh Lâm Đồng nêu rõ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 16/11/2023 Chi cục THADS TP Đà Lạt có buổi làm việc với bà Nguyễn Cửu Tường Vy và người đại diện theo ủy quyền. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quang Kiên, Chi Cục trưởng Chi cục THADS TP Đà Lạt có đề xuất với bà Vy về việc sau khi cưỡng chế đề nghị bà Vy, ông Phúc để lại phần diện tích đất cho bà Hạnh đi tạm trong thời gian bà Hạnh thoả thuận với các chủ sử dụng đất liền kề để mở lối đi, hoặc khởi kiện ra Tòa án mở lối đi qua bất động sản liền kề. “Tại sao Chi cục THADS TP Đà Lạt đề xuất như vậy, khi trước đây đã từng xác định nhà bà Hạnh có đường đi?”, phóng viên đặt câu hỏi. Cục THADS tỉnh Lâm Đồng trả lời: Việc Chi cục thi hành án đề xuất như vậy là do qua xác minh ở thời điểm hiện tại thì lô đất mà người phải thi hành án đang sinh sống không có lối đi nào khác ngoài lối đi qua phần đất phải giao theo nội dung bản án. Việc trước đây xác định lô đất của bà Hạnh đang ở có lối đi khác (đi ra đường Mai Hoa Thôn), tuy nhiên lối đi này không thể đi được vì hiện tại lối đi phía sau nhà bà Hạnh được thể hiện trên họa đồ rộng 1,1 m, nhưng thực tế lối đi có độ dốc, vách taluy đừng cách tường nhà bà Hạnh 1,5 m và cao khoảng 4m (mặt hẻm sau nhà cao hơn nóc nhà) trên lối đi 1,1 m còn có giếng đào bị các hộ sinh sống tại đường Mai Hoa Thôn rào chắn; Do vậy để không xảy ra tình trạng mất trật tự tại địa phương sau khi cưỡng chế thi hành án; đồng thời đảm bảo cho bà Hạnh tạm thời có lối đi lại để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, nên Chi cục trưởng đã đề xuất với bà Vy với nội dung nêu trên. Đối với câu hỏi: “Tại sao khi làm việc Chi cục trưởng đã có đề xuất nêu trên, nhưng trong biên bản làm việc không thể hiện có ông Nguyễn Quang Kiên?”. Cục THADS tỉnh Lâm Đồng trả lời: Ông Nguyễn Quang Kiên, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Đà Lạt đã có đề xuất nêu trên, nhưng trong biên bản làm việc không thể hiện có Chi cục trưởng là do khi mời bà Vy và đại diện theo uỷ quyền đến có ngồi tại phòng làm việc của Chi cục trưởng; sau khi vận động, thuyết phục bà Vy và đại diện theo uỷ quyền không được, nên chấp hành viên đã mời bà Vy và đại diện theo uỷ quyền về phòng làm việc của Chấp hành viên để ghi biên bản; Việc chấp hành viên ghi biên bản để lưu giữ hồ sơ vụ việc làm căn cứ để giải trình với các cơ quan đơn vị trong trường hợp có ý kiến về việc cưỡng chế giao đất xong mà bên phải thi hành án không có đường đi. Đây thực chất là một bước vận động, thuyết phục để củng cố hồ sơ trước khi tiến hành cưỡng chế, nội dung này liên quan đến nghiệp vụ tổ chức thi hành án nên Chấp hành viên ghi biên bản và ký mà không chuyển Chi cục trưởng ký biên bản là phù hợp với thẩm quyền của chấp hành viên trong quả trình tổ chức thi hành án. Việc Chi cục trưởng có nêu đề xuất nhưng không thể hiện trong biên bản làm việc là vì mục đích của buổi làm việc, không phải với tính chất lãnh đạo đơn vị tiếp công dân.