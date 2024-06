TP HCM: Thi công vỉa hè đường Điện Biên Phủ tiếp tục bị phản ánh

Gói thầu xây dựng nâng cấp vỉa hè đường Điện Biên Phủ, được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt tại Quyết định số 6015/QĐ-UBND ngày 7/8/2018. Gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Phúc Khang là đơn vị mời thầu.

Ngày 20/12/2023, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh, Đặng Tấn Hải ký Quyết định số 453/QĐ-QLDA phê duyệt lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Vạn Thành Đạt với giá trúng thầu 27.079.867.900 đồng (giá gói thầu 27.085.372.021 đồng). Đây là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu.

Công trình được bắt đầu thi công từ đầu năm 2024, tuy nhiên sau đó bị nhiều người dân phản ánh:

“Trong quá trình triển khai thi công công trình, nhà thầu đã cào bóc nham nhở vỉa hè 2 bên đường, không có người phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, không có đèn tín hiệu cảnh báo vào ban đêm, không cọc tiêu, không dây phản quang cảnh báo. Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và người dân sinh sống 2 bên tuyến đường”.

Báo Tri thức và Cuộc sống đã có phản ánh cụ thể về vấn đề này trong bài viết “Vạn Thành Đạt đang làm gì tại vỉa hè đường Điện Biên Phủ” đăng tải ngày 26/5/2024 và đến nay, tiếp tục nhận được phản ánh khác của người dân như đã nêu trên.