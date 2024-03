Công ty CC1 thi công cao tốc Khánh Hòa - BMT vướng nhiều “bất cập“

Trao đổi về vấn đề trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (BQL dự án) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về việc tình trạng loạt xe tải chở đất hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường liên thôn đoạn qua địa phận buôn Tara, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đại diện BQL dự án, đoàn xe chở đất này đang thi công cho nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CC1, lấy đất tại công trường thuộc gói thầu số 03, Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 - đoạn do Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CC1 thi công.

Đại diện BQL dự án khẳng định: "Trong chiều nay (22/3) Ban sẽ cho người đến kiểm tra. Nếu vẫn còn tình trạng trên sẽ xem xét trách nhiệm của đồng chí chỉ huy trưởng. Mình làm việc do dân, vì dân mà để bất cập như thế là không được".

Theo chỉ huy đội CSGT Công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an huyện đã lập biên bản, xử lý nhiều trường hợp tài xế xe tải chở đất, đá thi công cao tốc vi phạm lỗi chở hàng rời để rơi vãi; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật; nhắc nhở đơn vị thi công thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT và môi trường trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và khu vực thi công đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Công văn số 1036/UBND-TNMT về việc yêu cầu các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Trước đó, ngày 15/03, UBND huyện Krông Pắc đã ra Công văn số 1036/UBND-TNMT về việc yêu cầu các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Theo nội dung Công văn, UBND huyện Krông Pắc yêu cầu các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận chuyển vật liệu. Nhưng đến nay, tình trạng xe tải của nhà thầu CC1 chở đất không che chắn, làm rơi vãi đất trên đường vẫn đang diễn ra liên tục, phớt lờ yêu cầu của cơ quan chức năng.

Một số hình ảnh đoàn xe tải chở đất cho công trình dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gây ô nhiễm môi trường: