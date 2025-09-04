Bắc Ninh xác minh bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi đi học

Ngày 4/9, thông tin từ UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ông Ong Thế Viên - Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an phường khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh về việc cháu D.T.V có vết bầm tím, xước da trên mặt sau khi gửi tại “Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1” (Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong).

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy khoảng 8h, ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch Lan đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại cơ sở trên. Đến 15h cùng ngày, khi đến đón con, chị Lan phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết bầm tím, nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Gia đình sau đó đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Bé gái D.T.V. ở Bắc Ninh với vết bầm trên mặt.

Đại diện UBND phường Tiền Phong khẳng định, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc một bé gái ở tỉnh Bắc Ninh bị bầm tím mặt khi gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục gây xôn xao dư luận. Bé gái bị bầm tím mặt là em D.T.V, được bố mẹ gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 ở phường Tiền Phong.

Qua các hình ảnh lan truyền cho thấy, trên mặt bé xuất hiện các vết tím, trên má có dấu hiệu vết răng cắn.

