Bắc Ninh tăng trưởng kinh tế đứng thứ 5 cả nước

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh quý III và 9 tháng năm 2025 đạt 9,61%, đứng thứ 5 cả nước.

Theo Thống kê Bắc Ninh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh quý III và 9 tháng năm 2025 đạt 9,61%, đứng thứ 5 cả nước. Tính chung 9 tháng đạt 10,22%, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, khu vực công nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng chính với tốc độ đạt 11,2%; khu vực dịch vụ đạt 7,75%; khu vực nông, lâm, thủy sản đạt 3,77%.

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Luxshare, Foxconn, Fukang, Cannon Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam… vẫn là thành phần kinh tế có đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng ngành công nghiệp và tăng trưởng chung của tỉnh.

Nhằm tạo động lực phát triển công nghiệp, thời gian qua, bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp mới, tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi để nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp đã hoạt động tại tỉnh mở rộng quy mô; tăng cường, đổi mới trong xúc tiến đầu tư; lãnh đạo tỉnh thường xuyên trao đổi, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…