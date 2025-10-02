Tận mục giống khoai tây tím độc lạ gần 200.000 đồng/kg

Hà Nội

Loại khoai tây này có màu tím từ vỏ đến ruột khiến nhiều người ngạc nhiên, giá bán lên tới gần 200.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khoai tây tím là giống khoai có có vỏ tím gần như đen và thịt màu tím sáng, nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nhìn bên ngoài, chúng chẳng khác nào “con lai” của khoai tây và khoai lang tím. Ảnh: Healthline
Tại Việt Nam, khoai tây tím bắt đầu được bán phổ biến từ đầu năm ngoái, giá củ giống là 15.000 đồng/củ. Ảnh: Getty
Trong khi đó, củ khoai tây tím thương phẩm giá từ 85.000 - 140.000 đồng/kg. Ảnh: Getty
Loại khoai tây tím của Mỹ giá cao hơn, khoảng 120.000 - 180.000 đồng/kg, song hiện nhiều siêu thị đều ở trong tình trạng hết hàng. Ảnh chụp màn hình
Mức giá này cao gấp nhiều lần so với khoai tây thường giá chỉ khoảng 25.000 - 40.000 đồng/kg tùy thời điểm. Ảnh: HTX vườn nhà Đà Lạt
Khoai tây tím khó trồng hơn một chút so với thông thường, nhưng thời gian thu hoạch cũng tương tự, có thể thu được củ sau khoảng 90 ngày. Ảnh: Internet
Tại Trung Quốc, khoai tây tím cũng mới được trồng và được tiêu thụ phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Ảnh: Sina
Tại Trung Quốc, khoai tây tím cũng mới được trồng và được tiêu thụ phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Ảnh: Getty
Khoai tây tím có nhiều canxi, magie, selen, sắt, giúp chống oxy hóa, hạ huyết áp hiệu quả, ngăn ngừa cục máu đông. Ảnh: Lazada
