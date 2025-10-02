Hà Nội

Kinh doanh

Lộ diện người đầu tiên trong lịch sử sở hữu 500 tỷ USD

Ngày 1/10, Forbes công bố Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có tài sản ròng 500 tỷ USD.

Hoàng Minh (theo Forbes)

Theo Forbes, Elon Musk lại đạt thêm một cột mốc quan trọng nữa khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 500 tỷ USD vào lúc 15h30 ngày 1/10 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Khối tài sản của Elon Musk tăng nhờ sự phục hồi của cổ phiếu Tesla và giá trị loạt công ty khởi nghiệp của tỷ phú Mỹ đang gia tăng. Theo đó, cổ phiếu Tesla đã tăng gần 4%, bổ sung thêm khoảng 9,3 tỷ USD vào tài sản của Elon Musk. Riêng trong tháng 9, mã cổ phiếu này tăng giá 35%.

elon-musk.jpg
Elon Musk thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu 500 tỷ USD. Ảnh: ABCNews

Khối tài sản của CEO Elon Musk hiện nhiều hơn khoảng 150 tỷ USD so với Larry Ellison - người đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle và cũng là người giàu thứ hai thế giới.

Việc chạm mốc giá trị tài sản ròng 500 tỷ USD chỉ là cột mốc mới nhất trong một loạt các cột mốc mà Elon Musk đã đạt được trong nửa thập kỷ qua.

Với giá trị tài sản ròng chỉ 24,6 tỷ USD vào tháng 3/2020, cổ phiếu Tesla tăng vọt giúp ông trở thành người thứ 5 có giá trị tài sản ròng 100 tỷ USD vào tháng 8/2020. Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới lần đầu tiên vào tháng 1/2021, với giá trị tài sản ròng gần 190 tỷ USD. Sau đó, vào tháng 9/2021, ông trở thành người thứ ba sở hữu giá trị tài sản ròng 200 tỷ USD (sau Jeff Bezos và Bernard Arnault). Musk tiếp tục đạt 300 tỷ USD vào tháng 11/2021 và 400 tỷ USD vào tháng 12/2024.

Để dễ hình dung con số 500 tỷ USD, có thể so sánh với GDP quốc gia. Theo IMF World Economic Outlook 2024, GDP của Áo khoảng 520 tỷ USD, Na Uy khoảng 610 tỷ USD...

Khối tài sản 500 tỷ USD của Elon Musk còn gấp hơn 3 lần GDP của Bồ Đào Nha (~160 tỷ USD), gấp khoảng 5 lần GDP của Hy Lạp (~96 tỷ USD), và cao hơn 7 lần GDP của Campuchia (~69 tỷ USD).

Forbes ước tính, nếu tiếp tục đà tăng này, Elon Musk có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới trước tháng 3/2033.

